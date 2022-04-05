春天好滋味 梅子入菜 吃進春天的梅好

梅子魚

梅子與紫蘇都是春天的節令食材，在中國的食用歷史，已超過千年，一般說法具有解毒的功效。

熟度有別 加工法不同

梅子通常依成熟度，選擇不同的加工方式，像清明節前後採收的青梅，果肉較清脆，適合製成脆梅；果實更成熟、果肉較軟時，則適合做成紫蘇梅、話梅、茶梅及梅酒；等到完全熟透變成黃色，可用來打果汁、釀梅醋、做梅子果醬等。

來顆梅子 開胃解疲勞

梅子雖然味酸，但其實是屬鹼性，除了開胃解膩，還能促進腸胃蠕動，調整酸性體質。且富含檸檬酸、蘋果 酸等多種有機酸，有助新陳代謝、消除疲勞、殺菌，還可幫助鈣質吸收，是絕佳的保健食品。

蜜餞保存 小心別沾水

梅子的挑選與保存市售梅子多半是加工品，挑選時，先注意成分標示、製造日期與廠商名稱；若包裝有異常的膨脹、罐頭蓋突起或未封好，都表示品質不佳。梅子蜜餞必須冷凍或冷藏保存，食用時，以乾燥的筷子或夾子取用，盡量不要沾到水與油，以免發黴。若是自製醃梅，要選擇陶瓷或玻璃的容器。

梅子魚

材料：魚肉、醬油、梅汁少許、梅子。

作法：

1.先將魚肉煎至八分熟。

2.再將醬油、梅汁倒入與作法1混合。

3.收汁、起鍋、擺盤。

香梅炒飯

香梅炒飯

材料：白飯、雞蛋 、紅蘿蔔丁、青豆仁、蝦仁、梅子、梅汁、橄欖油、醬油。

作法：

1.紅蘿蔔丁、青豆仁、蝦仁汆燙好；梅子去籽切成丁，備用。

2.放油，炒雞蛋、白飯，倒入備用材料。

3.倒入梅汁、醬油後，均勻拌炒後起鍋。

養生梅子壽司

養生梅子壽司

材料：梅子、梅汁、豆皮、小黃瓜、紅蘿蔔、醋、白米飯、嫩薑、油。

作法：

1.梅子切成丁狀，小黃瓜、紅蘿蔔刨片，備用。

2.白米飯、梅子、梅汁、醋拌一起，再用豆皮加以包覆。

香梅拌山藥

香梅拌山藥

材料：山藥、紅黃彩椒、蘋果、香醇梅汁、橄欖油。

作法：

1.山藥汆燙，彩椒、蘋果切成塊狀，備用。

2.調味料調和後，拌入上述備用材料。

梅子雞

梅子雞

材料：去骨雞腿肉、醬油、梅汁少許、梅子。

作法：

1.先將雞肉煎至八分熟。

2.再將醬油、梅汁倒入與作法1混合。

3.收汁起鍋。