春天好滋味 春筍上桌 每口都鮮脆

焗烤竹筍海鮮盞

現在正是春筍盛產的季節，春筍生長速度極快，鑽出頭來短短十幾天就能長成竹子，要把握時間享受美味，但春筍怎麼挑？達人教你3個小妙招。

1.筍頭愈彎、愈新鮮。

2.底部要短且寬，最好接近圓形，筍香更甜美

3.在手上掂重量，手感較重的筍，水分較多。

若一次買太多筍，可先以冷水煮後、放進冰箱，保鮮期約七天；料理達人建議，要去除筍子的苦澀味，可將竹筍放入加醋的水中煮約十分鐘再料理。

海味筍香煎餅

海味筍香煎餅

材料：

花枝、草蝦、綠竹筍、太白粉，鹽、糖、胡椒少許，芝麻、香油少許

作法：

1.花枝、肉漿、蝦仁、鹽、糖、胡椒粉、香油等材料酌量攪拌至均勻。

2.新鮮綠竹筍切片、燙熟後，備用。

3.結合作法1、2，加入少許的五香粉拌勻。

4.揉成圓球後，拍壓至扁平狀，蒸煮約三到四分鐘。

5.將蒸好的綠筍餅放入炒鍋，加入少許的油，煎煮至兩面呈金黃色即可。

竹筍炒三絲

竹筍炒三絲

材料：

竹筍、木耳、紅蘿蔔、西芹、蒜茸少許，鹽、糖、太白粉少許

作法：

1.將竹筍、木耳、紅椒及西芹切成細絲，汆燙備用。

2.於鍋內倒入少許油，將蒜茸爆香後，放入作法1的食材。

3.加入高湯、鹽及胡椒，略為拌炒調味，並以太白粉勾芡。

4.最後淋上少許香油提味即完成。

蝦子燒春筍

蝦子燒春筍

材料：

竹筍、香菇、青江菜、紅蘿蔔、蝦子少許、蠔油，高湯、太白粉少許

作法：

1.先將綠竹筍汆燙後去皮，並切成塊狀備用。

2.香菇及紅椒切片後，汆燙備用。

3.青江菜汆燙後，作為擺盤襯底。

4.先將熱鍋中加少許油，放入蝦卵爆香。

5.再加入作法1、2的備料，並倒入高湯。

6.以蠔油及鹽提味，略為熬煮至收汁。

7.最後加入太白粉勾芡，即可盛盤。

干貝鮮筍雞湯

干貝鮮筍雞湯

材料：

干貝、螺肉、肉排、香菇、竹筍、枸杞少許、雞翅，鹽、水適量

作法：

1.先將干貝、香菇及螺肉切片備用。

2.取雞翅的中段，與切成塊狀的竹筍一起汆燙備用。

3.結合作法1、2的備料，並倒入高湯。

4.最後加入鹽、米酒及少許的枸杞，燉煮約1.5小時即完成。

焗烤竹筍海鮮盞

焗烤竹筍海鮮盞

材料：

綠竹筍、蟹管肉、蝦子、無蛋素美奶滋、咖哩粉、起司絲適量

作法：

1.首先將煮熟的綠竹筍對切，取出筍肉並切成塊狀。

2.再將蟹管肉、蝦子汆燙後，備用。

3.無蛋素美奶滋與酌量咖哩粉攪拌均勻。

4.將作法3加入作法2，攪拌後，放入作法1中。

5.最後撒上起司絲，放入烤箱（約248℉），烤十分鐘即完成。