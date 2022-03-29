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菠菜玉米水煎包

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菠菜玉米水煎包成品
菠菜玉米水煎包成品

水煎包是傳統的台灣小吃，一顆顆油亮飽滿的包子，香氣四溢，其絕妙好滋味，令人難以抵擋。面對通貨膨脹的壓力下，自己動手做，可以節省開銷，又可以靈活雙手與大腦，實乃一舉兩得之美事。

五香蔬菜內餡

材料：冷凍菠菜、冷凍玉米粒、蘑菇、粉絲。

調味料：橄欖油、麻油、醬油、黑胡椒、五香粉。

作法：

1.冷凍菠菜、冷凍玉米粒，置於室溫；蘑菇洗淨，去除外層薄膜，切小塊；粉絲洗淨，以溫開水浸泡5分鐘，瀝乾，切細絲備用。

2.取炒菜鍋置於爐火上，鍋中放入橄欖油、蘑菇拌炒2分鐘，接著放入菠菜、玉米粒、粉絲，並以麻油、黑胡椒、五香粉、醬油調味，攪拌均勻。

3.菜肴煮熟且入味，即是水煎包內餡。

菠菜
菠菜
冷凍玉米粒、蘑菇、粉絲。
冷凍玉米粒、蘑菇、粉絲。

包子

材料：麵粉1.5杯、糖1大匙、橄欖油 1大匙、酵母1.5茶匙、溫水3大匙、冷水1/3杯、麵粉（充當手粉） 適量、內餡。

作法：

1.不鏽鋼盆中倒入溫水，再均勻撒上酵母，靜置5分鐘。

2.依序加入糖、麵粉、冷開水、橄欖油，用大湯匙攪拌，再以手揉成光滑麵糰。

3.靜置於溫暖處30～45分鐘，讓麵糰發酵至原來的兩到三倍大。

4.待發酵完成，以拳頭打麵糰，使空氣釋出，再揉麵糰約1分鐘。

5.料理台上撒些手粉，將麵糰置於平台上，以切麵刀均分為12等分。

6.分別搓成圓球狀，以擀麵棍擀成圓麵皮。

7.將內餡均分成12等分，包入圓形餅皮中做成包子，醒30分鐘後再煎。

自製麵皮包入餡料，做成菠菜玉米水煎包
自製麵皮包入餡料，做成菠菜玉米水煎包

水煎包

材料：包子、麵粉1茶匙、冷水1杯。

調味料：橄欖油、白芝麻。

作法：

1.將麵粉1茶匙和冷水1杯調勻，製成麵粉水，備用。

2.不沾鍋倒橄欖油加熱，放入包子，以中火煎3分鐘。

3.再沿著鍋子邊緣倒入麵粉水，撒少許白芝麻於包子上，蓋上鍋蓋。

4.待麵粉水即將蒸發殆盡，轉成小火，1～2分鐘後麵粉水成為煎餅皮，即可起鍋，趁熱食用。

通貨膨脹 蔬菜

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免揉黑豆汁麵包

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