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免揉黑豆汁麵包

韓美慧
營養的免揉黑豆汁麵包
營養的免揉黑豆汁麵包

黑豆含有植物性蛋白、花青素、葉酸等營養成分，對身體有一定的益處，也是素食者的蛋白質來源。

蜜黑豆

材料：

黑豆150克、白砂糖50克、黑糖30克、水600毫升。

作法：

1.黑豆洗乾淨，把黑豆、水放進大碗裡，電鍋外放入3杯水蒸，開關跳起續燜

2.黑豆汁濾乾留著，黑豆入白砂糖跟黑糖即可完成好吃的蜜黑豆。

黑豆汁麵包

蜜黑豆
蜜黑豆

材料：

高筋麵粉300克、酵母粉3克、黑芝麻粉50克、白砂糖5克（可加可不加）、鹽3克、橄欖油10克、植物奶油10克、黑豆汁水約270毫升、手粉適量。

作法：

1.把高筋麵粉、黑芝麻粉、白砂糖、鹽放進攪拌盆。

2.酵母粉加10毫升溫涼水，靜置一分鐘融化。

3.酵母粉水倒入步驟1，接著分批倒入黑豆汁，用刮刀把所有材料攪拌均勻。

4.蓋上布或保鮮膜，等待麵糰發酵一小時，再放進冰箱冷藏8～12小時，冷藏過夜。

5.自冰箱取出麵糰，放置一小時後回溫，在砧板上撒些手粉，倒出麵糰，上下搓揉、內折鬆弛約15分鐘左右。

6.放回盆裡面進行二次醒發約30～40分鐘，待膨脹大約兩倍大。等待同時將烤箱預熱10分鐘。

7.將醒發好的麵糰分成六等分，並用擀麵棍擀成長條狀，每份再對切，從底端捲起來，可以做成12個。

8.底部抹橄欖油、上面放入一些植物奶油，上下火約374℉，烤25～30分鐘即成。

蛋白質

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