春天好滋味 春暖花開 韭、蔥正香

清拌柴魚韭菜

韭菜怎麼挑？

購買韭菜時，盡量挑選葉子寬、有光澤、手感柔軟且葉片厚實堅韌，香味濃郁、顏色鮮綠者佳。若拿在手中，菜葉已鬆垮下垂，代表新鮮度較差。尾端若枯黃、爛掉甚至摺傷，表示收成較久。

保存法：買回來的韭菜不要清洗，用紙包起來再裝進塑膠袋，放進冰箱冷藏，約可保存一周左右；但隨著保存時間拉長，韭菜的營養、口味都會受到影響。

去味法：吃完韭菜後，口中難免會有一股味道，可以喝綠茶去味。因為茶葉中含有兒茶素，可有效中和韭菜的味道。也可以利用薄荷或是檸檬水，消除口腔的味道。

青蔥怎麼挑？

蔥頭結實、葉片完整、顏色翠綠才新鮮，保存期限也較久。

保存法：將青蔥挑選去雜洗淨後，去除根部，放置陰涼處、將水份晾乾，要完全沒水分乾燥可能須費時1至2天，感覺蔥的表皮稍呈枯縮狀後，切成蔥花裝入保鮮盒內，放冷凍室，方便隨時備用。使用時只須用湯匙挖開即可，若水分沒有晾乾，冷凍後不易挖開使用。

清拌柴魚韭菜

材料：

韭菜200公克、柴魚片30公克、蒜末1大匙、薑末1大匙。

調味料：蠔油1大匙、醬油膏2大匙、黃糖1小匙、香油1大匙。

作法：

1.韭菜洗淨，先將韭菜白色根部放入滾水汆燙，再全部放入。約3分鐘撈出，放入冰水冰鎮。

2.瀝乾水分，切段盛盤備用。

3.取一小碗將所有調味料連同蒜末、薑末拌勻，淋於韭菜後，放上柴魚片即可。

酥烤韭菜卷

酥烤韭菜卷

材料：

韭菜200克，香油、七味粉、孜然粉、鹽、白胡椒、白芝麻少許。

作法：

1.烤箱以356℉先預熱。

2.滾水加鹽，放入韭菜燙約30秒後取出冰鎮、瀝乾水分，每3～4根韭菜捲起排放在烤盤上。

3.刷香油，依序撒上孜然粉、白胡椒粉、七味粉以及白芝麻，以356℉烤10分鐘即可。

韭菜鹹粥

韭菜鹹粥

材料：

韭菜200克、米1杯、瘦肉絲少許、蔥末少許、油2大匙、鹽少許。

作法：

1.將韭菜洗淨，切成小段備用。

2.米洗淨，切蔥花及肉絲備用。

3.熱鍋中放入2大匙油，炒香蔥花及肉絲，續加入米炒香，再加水滾沸後上蓋、以小火燜煮。

4.開蓋後再加入韭菜，拌煮約1分鐘，以少許鹽調味即可。

蔥燒白菇鮪魚煲

蔥燒白菇鮪魚煲

材料：

鮪魚罐頭1罐、杏鮑菇1～2支、蔥6根、薑1塊。

調味料：

高湯1罐、蠔油1大匙、米酒1大匙、鹽少許、白胡椒粉少許。

作法：

1.青蔥切段，薑去皮、切片，杏鮑菇切塊，備用。

2.熱鍋後先將蔥、薑煎炒至焦香，撈出備用。

3.續放入鮪魚翻炒後，加入杏鮑菇塊吸取香氣。

4.倒入高湯、加入所有調味料及蔥薑，以中大火煮滾後改小火續煮約5分鐘即可。

蔥燒豆腐

材料：

板豆腐1塊、辣椒1支、蔥2支。

調味料：

醬油1大匙、雞粉1/2小匙、糖1/2小匙、水300毫升。

作法：

1.豆腐切厚片；辣椒、蔥切段，備用。

2.熱鍋，倒少許油，先放入豆腐片煎至兩面金黃。

3.加入蔥段、辣椒段及所有調味料及水煮至沸騰。

4.蓋上鍋蓋轉小火，燜煮至湯汁略乾即可。