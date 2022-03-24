南杏甜、北杏苦 「杏」福滋味大不同

杏仁巧克力香蕉

杏仁為薔薇科植物杏樹成熟的種子，中國人以杏仁入藥，已有數千年的歷史。杏仁有南杏、北杏之分，南杏味甘，又稱甜杏仁，中醫較少入藥；北杏味苦，又稱苦杏仁，多供藥用。

杏仁

南杏 杏仁茶能潤膚

本草綱目記載，杏仁性味辛苦甘溫、有小毒，入肺與大腸經，有止咳平喘、潤腸通便之功效。有如小指頭指甲般大小的南杏，因味道較香、甜，除稱為甜杏仁，又名甜香仁，能潤肺、止咳、滑腸（即通便）。

由於屬性較平和，儘管南杏功效與北杏差不多，力道卻遠不如北杏，較少入藥，多作為食品，像蛋糕、菜肴，或是杏仁茶、杏仁豆腐等。適合身體較虛弱者、老人家食用，像慢性支氣管炎患者、老人家肺部功能差、虛勞型咳嗽，以及糞便乾硬不易排便的人，都可以食用。

不只如此，杏仁茶還有美容功效，能讓皮膚紅潤、光澤。中醫兩大美容飲品，除了薏仁，另一就是杏仁茶，油條蘸著暖呼呼的杏仁茶吃，是不少人喜愛的古早味。

北杏 止咳化痰潤肺

常用來入藥的北杏，跟南杏一樣，都能潤肺、平喘，還可以止咳、化痰，效果卻比南杏顯著得多，適用於傷風感冒引起的咳嗽、痰多及喘氣。

除了作用有強弱之分，「養性要鈔」記載，治食杏仁中毒，下利煩苦；「名醫別錄」裡也提到，杏仁核，五月採之，其兩仁者殺人。雙仁殺人之說，不是真指雙仁杏仁會致命，而是過量北杏具毒性，可能出現眩暈、突然昏倒、心悸、頭痛、惡心、嘔吐、呼吸急促，以及嘴唇發紫等症狀。

也因為北杏有微毒，每次食用不宜超過9公克，但適量食用無妨。中醫師以北杏入藥，會特別留意用量，也有醫師會斟酌，改以南杏入藥。

加州 杏 含不飽和脂肪酸

至於一般賣場賣的零嘴杏仁，或點綴在糕點上的杏仁片，大多是美國加州生產，它比較沒有杏仁的特殊香氣，雖然也有功效，但中醫並不會用來入藥。

沒調味的加州杏仁，民眾購買回家後，可以小火、細鹽慢炒至微黃，每天食用七顆，除了能補充植物性蛋白，還富含不飽和脂肪酸。

由左至右為北杏、南杏、堅果杏仁。

【食用杏仁要注意】

1.陰虛久咳、容易腹瀉的人不宜吃杏仁。

2.嬰兒不適合食用。

3.孕婦也要留意，尤其是剛懷孕又易拉肚子的人，要特別小心。

4.北杏具毒性，最好依醫師處方使用，產婦、幼兒、實熱體質、糖尿病 患尤其要留意。

杏仁巧克力香蕉

材料：杏仁角150公克、苦甜巧克力300公克、香蕉2根、竹串數根。

作法：

1.杏仁角入烤箱以302℉烤至金黃待涼。香蕉剝皮切成3公分一段。

2.取一鍋放入約104℉熱水，再將巧克力放入小鍋內，隔著熱水慢慢溶化巧克力。

3.將竹串串入香蕉，入巧克力鍋，取出後沾上杏仁角，待涼、凝固，即可品嘗。

杏仁洋芋沙拉

杏仁洋芋沙拉

材料：杏仁約250公克、洋芋2個、小黃瓜4條。

調味料：黑胡椒與鹽各少許、黃芥末20公克、沙拉醬200公克。

作法：

1.將杏仁烤至金黃，洋芋洗淨蒸軟、剝皮，趁熱壓成泥。

2.加入調味料拌勻，裝入擠花袋內。

3.小黃瓜洗淨、擦乾水分，橫剖開來，放上洋芋沙拉、杏仁，即完成。

杏仁燉梨

杏仁燉梨

材料：北杏仁40公克、水梨2個、冰糖35公克、枸杞25公克。

作法：

1.將水梨刷洗乾淨、擦乾水分，由水梨蒂頭處橫剖開，成水梨蓋。

2.用湯匙將水梨心挖出，填入杏仁、枸杞、冰糖，蓋上水梨蓋，放入瓷碗內。

3.移入電鍋，外鍋放一杯水，按下開關煮至跳起。此步驟反覆共加兩次水即可。

（今日達人／連愛卿、諮詢／台北市立聯合醫院中醫院區中醫師楊素卿）