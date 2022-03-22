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輕鬆好食光 爽口沙拉3款

周靈
羽衣甘藍石榴籽胡桃沙拉
羽衣甘藍石榴籽胡桃沙拉

將羽衣甘藍與石榴籽、櫻桃蘿蔔、胡桃碎混合，淋上沙拉醬，即是一道超級健康，吸睛又美味的沙拉。

羽衣甘藍石榴胡桃沙拉

材料：

羽衣甘藍1小袋（約4盎司）、石榴1顆、櫻桃蘿蔔1把、胡桃1湯匙、沙拉醬。

羽衣甘藍石榴籽胡桃沙拉
羽衣甘藍石榴籽胡桃沙拉

作法：

1.羽衣甘藍洗淨，櫻桃蘿蔔洗淨切薄片，石榴籽挖出備用。

2.胡桃放入烤箱，以低溫稍微烤幾分鐘上色，即可取出輾碎。

3.所有食材混合，淋上沙拉醬，放入冰箱20分鐘，即是一道漂亮營養又美味的羽衣甘藍沙拉，是道自用、宴客相宜的前菜。

涼拌酸辣亞洲梨沙拉

涼拌酸辣亞洲梨沙拉
涼拌酸辣亞洲梨沙拉

利用口感爽脆的梨子搭配櫻桃蘿蔔、小黃瓜，輕鬆做出漂亮可口的沙拉。

材料：

亞洲梨1個、小黃瓜1條、醋1湯匙、小紅辣椒1根、鹽少許、檸檬汁1茶匙、蜂蜜2茶匙、酸奶1杯（約4盎司）、芝麻少許（隨意）。

涼拌酸辣亞洲梨沙拉材料
涼拌酸辣亞洲梨沙拉材料

作法：

1.將亞洲梨、小黃瓜洗淨，切絲後備用。小紅辣椒洗淨，切碎備用。

2.將紅辣椒、醋及蜂蜜1茶匙在一大碗內調和，加入梨子及小黃瓜絲，撒少許鹽攪拌均勻，置於一旁約15分鐘。

3.同時將酸奶、少許鹽、1茶匙檸檬汁及1茶匙的蜂蜜攪勻，平鋪在一盤內。

4.將梨子及小黃瓜絲置於酸奶醬盤，撒上芝麻後就可享用。

櫻桃蘿蔔水梨沙拉

櫻桃蘿蔔水梨沙拉
櫻桃蘿蔔水梨沙拉

材料：

水梨1顆、櫻桃蘿蔔或紫蘿蔔數個、橄欖油1湯匙、檸檬汁1湯匙、少許鹽及胡椒。

櫻桃蘿蔔水梨沙拉材料
櫻桃蘿蔔水梨沙拉材料

作法：

1.水梨、櫻桃蘿蔔洗淨，切薄片備用。

2.將梨片及櫻桃蘿蔔片以少許鹽、橄欖油及檸檬汁調味，如味道不夠，可再加少許鹽並撒上胡椒，一盤晶瑩剔透的沙拉即可上桌了。

低溫

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