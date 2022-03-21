芹菜全身寶 好搭料理上桌

香芹

市面上最常見的芹菜可分中國芹、西洋芹兩大類，後者也有人喊它美國芹。這兩種芹菜很容易從外觀上分辨，中國芹的莖細細長長，香氣濃郁，除了快炒，貢丸、魚丸湯裡也少不了「芹菜珠」提味。而西洋芹，莖寬且肥厚，肉質較爽脆，咀嚼後的纖維也不像中國芹那般多，是生菜沙拉裡常見材料。

芹菜葉 裹麵糊炸天婦羅

芹菜葉略帶苦澀味，許多人食用前，往往先摘除葉片，只吃莖、葉梗及葉柄。事實上，芹菜葉的營養價值比莖、梗來得豐富，丟棄十分可惜。不妨剁碎後撒在湯裡或麵上，當辛香料使用，或熬煮高湯，也可以裹上麵糊，炸成天婦羅。

談到芹菜，最常聯想到的就是它可以降血壓、顧血管。芹菜含有膳食纖維外，鉀含量比一般蔬菜 來得豐富，以100公克中國芹為例，鉀含量就有306毫克，西洋芹也有263毫克。雖然高鉀有助血壓穩定，但芹菜充其量只有「輔助」效果，可不能只靠吃芹菜降血壓，尤其是嚴重的高血壓 患者，一定要就醫服藥。

芹菜在鈣、磷的表現上也不錯。這兩種礦物質有助骨骼發展，發育中的孩童跟青少年可以多加食用。

另外，芹菜有種特殊的香氣，不僅能促進食欲，還有助消化。從營養學角度來看，芹菜莖含有較多的纖維質，但葉子不管是在鈣、蛋白質，或是維生素C、B1上，都略勝一籌，建議可以多食用。

捲簾五寶

捲簾五寶

材料：

豆包6片、金針菇80克、香菇絲80克、紅蘿蔔絲50克、芹菜段100克、薑少許、素火腿絲50克、太白粉1匙、香菜少許、素蠔油2匙。

作法：

1.薑爆香入香菇、素火腿絲、金針菇、紅蘿蔔絲、芹菜段炒熟；入胡椒粉及素蠔油調味；勾芡；淋上香油，起鍋備用。

2.豆包打開，包入作法1.再封口，灑上太白粉包緊入鍋煎烤，約5分鐘後起鍋。

3.芹菜整支入鍋汆燙，再將做法2.綁成一個結。

4.鍋入水3匙及素蠔油1匙煮滾後，勾芡，淋上香油。將作法4.淋在作法3.上即可。

TIPS：

這是一道素食料理，如喜葷食，可將素火腿改成肉絲，視需要加入醃料（醬油、酒、白胡椒、香油等），素蠔油也可改一般蠔油。

魚香烘蛋

魚香烘蛋

材料：

（A）蛋6顆、醬油膏2又1/2匙、芹菜末1/4杯、蔥花1匙、香菜末1匙、蝦米末1匙。

（B）熟竹筍末3匙、荸薺末3匙、黑木耳末3匙、蔥末1/2匙、薑末1/2 匙、蒜末1/2匙、辣椒末1/2匙、高湯或水1/4杯、太白粉適量。

調味料：

醬油1又1/2匙、醬油膏1又1/2匙、番茄醬2匙、白砂糖1/2匙、白醋1小匙、辣豆瓣醬1匙、酒1匙。

作法：

1.將材料A倒入調理盆拌勻。

2.鍋內舀入3匙油，倒入作法1.，轉小火蓋上鍋蓋，待表面凝固再翻面烘至蛋熟。

3.取另一鍋，入1匙油，放入蔥薑蒜及辣椒爆香，再放辣豆瓣醬翻炒幾下，灑米酒，續入荸薺末、竹筍末、黑木耳末拌勻，約1分鐘再倒入其他調味料與高湯或水煮滾，最後用太白粉水勾芡汁、淋上香油。

4.將做法3.淋在作法2.上，最後撒上蔥花即可。

TIPS：

1.蝦米洗淨泡米酒，可去腥並增加香味。

2.醬油不要放太多，煎蛋加些芹菜更好吃。

泰式香芹拌海鮮

泰式香芹拌海鮮

材料：

芹菜100克、草蝦8支、透抽100克、貽貝6個、紅辣椒2支、蔥1支、香菜適量、牛番茄1顆、洋蔥絲1/3顆。

醬汁：

泰式甜辣醬3又1/2匙、魚露1/2匙、白砂糖2/3匙、檸檬汁2匙、蒜末1匙、紅辣椒末1匙，以上拌勻。

作法：

1.洋蔥切絲，番茄切節，芹菜切段，蔥和紅辣椒都切斜段。

2.草蝦去殼留尾，透抽切花刀、再切段，貽貝洗淨。

3.將海鮮入滾水汆燙後取出，放入冰水中冰鎮，以保有其脆度（約6分鐘取出）瀝乾備用。

4.將做法1.及醬汁拌勻，倒入作法3.與海鮮拌勻，擺入盤中，再放上香菜即可。

TIPS：

海鮮可依個人喜好搭配，酸度也可自行斟酌加減檸檬汁；泰式甜辣醬在大超市、賣場買得到。這道泰國 風料理，泰人多將芹菜做為涼拌，如放入火鍋連葉子同煮也很美味。