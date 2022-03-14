活用香料 為食物施展魔法

香料妙用多。

香料自古便是烹飪調味料、養生保健食材，方便運用於各種飲食中，不曉得如何烹煮香料美食的讀者，絕對不能錯過這本循著女巫阿娥心法，便可進入在自家廚房實作的香料世界！

香料保健室

在COVID-19疫情持續的當下，可以選擇在生活中攝取可能有效的成分，期許在體內創造出一個讓外來的細菌、病毒不易入侵或複製的環境，協助身體免疫系統工作，讓該留下的可以留下來，不屬於身體的可以被消除。

★奧勒岡，又名披薩草，可殺菌抗病毒、助消化，對感冒、發炎、脹氣和腹部不適也有很好的療效，常加入義大利 麵紅醬和披薩的番茄糊裡面提香。

★月桂葉，是湯品中的常客，加進牛肉湯、蔬菜 湯、排骨湯，甚至滷肉的時候加一點也很好。將月桂葉加到藥草茶裡面，很適合預防感冒。

★藥草蜜茶，在運用肥皂、酒精與口罩把病原體阻絕於體外之餘，可以藥草製作濃蜜茶，提振免疫力。

藥草蜜 Herbal Honey

藥草蜜

材料：

新鮮或乾燥的奧勒岡(或百里香、檸檬香蜂草、薄荷、月桂葉等)、蜂蜜1又1/2杯。

步驟：

1.取一只廣口玻璃罐，裡面裝半滿的香草枝葉，倒入蜂蜜，完整蓋過香草，蓋上蓋子。

2.煮一鍋熱水，將藥草蜂蜜罐放入，透過熱水的溫度浸泡加速萃取。也可以使用溫度控制在40°C左右的慢燉鍋或溫奶器，數小時即可完成濃度較高的藥草蜜。也可以不加熱，置於室溫中，每日將瓶子翻轉兩次確保所有藥草都浸泡到蜂蜜。

3.完成後的藥草蜜，可以把藥草保留在裡面，取用泡茶時再過濾掉，但蜂蜜需要盡快用完。另可趁還有餘溫或稍微加熱，在蜂蜜流動性仍高的時候，以濾網篩出藥草，蜂蜜裝罐收納陰涼處即可。儲存於冰箱內則可延長保存期限至數月。

4.做好的蜂蜜可以直接吃、加入茶飲，或泡成藥草蜂蜜檸檬汁。愛美的女孩們可以用藥草蜜敷臉，許多藥草都有抗感染與安撫的功效，幫助肌膚鎮靜和復原。

芝麻葉沙拉 Arugula Salad

芝麻葉沙拉

芝麻葉(Arugula)又稱箭生菜，是我在美國相見恨晚的沙拉菜種之一。帶點苦苦辣辣很有勁的芝麻葉，不是芝麻的葉子，而是十字花科的一種香草/蔬菜。老外大部分用來做沙拉，因為帶點苦味，多半會搭配其他生菜。

我還住在舊金山的時候，受邀到小義大利的知名餐館參加餐廳關門後的主廚趴踢，吃到畫龍點睛的芝麻葉起司披薩(Arugula CheesePizza)，回想起來覺得這是人生吃過最吮指回味的一次披薩了。

材料：

芝麻葉、橄欖油1大匙、紅酒醋1大匙（或巴薩米可醋、有機蘋果 醋、自製的火辣蘋果醋也可）、黑胡椒粉1小匙、玻璃罐1只。其他可添加的材料：芥末醬、蜂蜜、迷迭香、楓糖、檸檬汁、大蒜、地中海香草。

步驟：

1.橄欖油、紅酒醋和胡椒粉放進玻璃罐，蓋上蓋子用力搖一搖，就是油醋醬。想要帶點甜味的2.可以加些蜂蜜，也可以加1/2匙芥末醬，看各人喜好。

3.將芝麻葉夾到早餐盤上，取油醋醬淋上即可。

坦都里烤雞 Chicken Tandoori

坦都里烤雞

材料：

希臘優格(瀝掉乳清的優格)、薑蒜泥1/2大匙、馬薩拉綜合香料1茶匙、紅椒粉1茶匙、黑胡椒粉1/4茶匙、芫荽籽細粉1茶匙、鹽1/4茶匙、薑黃粉1/4茶匙、乾燥葫蘆巴葉1茶匙、檸檬汁1大匙、植物油1又1/2大匙、去骨雞腿排或雞胸肉2塊。

步驟：

1.在調理碗內放入希臘優格和所有的香料粉末，加入檸檬汁和植物油，攪拌成香料糊。嚐一下味道看是否需要多加一些鹽和辣椒粉。

2.雞肉去皮之後，用刀在表面每隔2公分左右劃一道，讓香料比較容易入味。把雞肉放入調理碗，稍微按摩，讓香料糊完全包覆到雞肉表面和切開的開口中。蓋上蓋子，冷藏約6小時或隔夜。

3.烤箱預熱至240°C，在烤盤上先鋪一層烘焙紙或錫箔紙(用來盛接烘烤過程滴下來的肉汁)，擺上網架，把醃好的雞肉放在網上，送入烤箱，烘烤 約15-20分鐘。

4.喜歡吃辣的人可以額外準備辣油，烤到15分鐘左右，拉出烤盤，用刷子把辣油刷在雞肉表面。續烤5分鐘後翻面，一樣刷上辣油，再烤約5-10分鐘，用叉子插入雞肉，確認已經烤熟就可以取出來擺盤。

5.(額外步驟)另外有利用燒炭後放在小缽上製造出煙燻味的方法，可以補足家用烤箱無法產生煙燻風味的不足。把雞肉從烤箱取出之後，將燒好的木炭放入小碗中，放在雞肉中間，找另一個可以蓋住雞肉的鍋蓋或攪拌盆，將雞肉和木炭密封蓋住。讓木炭煙燻5分鐘後，再將鍋蓋掀開取出木炭，把雞肉擺盤上桌。抽油煙機記得打開，並開窗保持通風。

6.建議搭配洋蔥並提供切塊檸檬，吃的時候再手擠檸檬汁淋上去，立即開胃。

作者：阿娥（洪慧芳） 書名：女巫阿娥的香料廚房：活用四季常備香料，做出健康療癒的餐桌風景 出版社：聯經出版

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