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藥補不如食補 5款輕藥膳上桌

文／羅建怡
青蔥玉竹蒸腩斑
青蔥玉竹蒸腩斑

青蔥玉竹蒸腩斑

材料：

蔥10克、玉竹（中藥）5克、腩斑（龍鱈魚）40克、醬油少許、水少許、糖少許、鰹魚粉少許。

作法：

1.將玉竹舖在腩斑上蒸15分鐘。

2.將醬油、水、糖、鰹魚粉水煮後備用。

3.青蔥切絲放在作法1上，並淋上備用的醬汁（作法2）。

4.最後淋上熱油，讓蔥變熟，更入味。

銀杏百合溫泉絲瓜

銀杏百合溫泉絲瓜
銀杏百合溫泉絲瓜

材料：銀杏5克、百合3克、枸杞1克、絲瓜40克、枸杞少許、鹽少許、糖少許、鰹魚粉少許。

作法：

1.銀杏、百合燙熟後瀝乾，枸杞泡開備用。

2.將絲瓜放入鹽、糖、鰹魚粉等調味料至滾水中，一起燙熟。

3.將作法1放在作法2上即可。

當歸參鬚燉鴨

當歸參鬚燉鴨
當歸參鬚燉鴨

材料：當歸1克、人參鬚3克、枸杞3克、無頭鴨30克、薑片1克、鹽少許、糖少許、米酒少許。

作法：

1.鴨先汆燙。

2.將調味料、鴨肉、當歸、人參鬚、枸杞及水放入鍋內，完成調味湯頭後，再以文火慢燉2小時。

何首烏炒三絲

何首烏炒三絲
何首烏炒三絲

材料：

金針菇10克、綠竹筍10克、黑木耳10克、豬里肌肉20克、薑絲2克、何首烏5克、黃甜椒、紅甜椒少許。

作法：

1.將金針菇、綠竹筍、黑木耳汆燙，備用。

2.何首烏泡開，切絲備用；湯留著。

3.豬里肌肉以溫油炸熱，起鍋；加入作法1後熱炒，並加入醬油、糖。

4.加入何首烏湯汁少許、香油，即可起鍋。

桂枝魚羊鮮鮮煲

桂枝魚羊鮮鮮煲
桂枝魚羊鮮鮮煲

材料：

桂枝2克、腩斑（龍鱈魚）20克、羊腩（胸肉）40克、米酒少許、柱侯醬少許、冰糖少許。

作法：

1.魚先裹粉，以大火油炸，炸至酥脆即可起鍋。

2.羊腩汆燙後滷一小時（加入米酒、柱侯醬、冰糖同滷），滷汁留著。

3.羊腩放置在魚肉上方。

4.將羊腩滷汁和桂枝熬出味道，並將滷汁淋在作法3上，即成。

肌肉

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