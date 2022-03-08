抗癌排毒 養生湯麵3道

明日葉養生湯麵

明日葉，原產於日本 八丈島，二次大戰原子彈襲擊後，首先回春的植物，可見其韌性與耐力，是抗癌的剋星。富含礦物質和維生素，有助於肝臟的排毒，是美白肌膚，吃的化妝品。

枸杞，有保護眼睛，滋補腎臟的功能。珊瑚草，也稱長壽草，據說周朝時日本獻給中國皇帝的貢品，養顏美容、健康長壽的聖品。

明日葉養生湯麵

材料：大白菜、胡蘿蔔、番茄、西洋芹、明日葉、義大利 麵條、水。

調味料：麻油、素食東炎醬。

作法：

1.將蔬菜 洗淨，大白菜、西洋芹切小段，胡蘿蔔、明日葉切碎，番茄切片，備用。

2.湯鍋倒入適量的水，煮沸後加入義大利麵條，記得不時攪拌以免沾鍋。煮熟後撈起備用。

3.將大白菜、胡蘿蔔、番茄、西洋芹、水倒入熱湯鍋，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮至九分熟，續倒入明日葉，並以麻油、素食東炎醬調味，充分拌勻，再繼續燉煮。

4.菜肴熟且入味，加入煮好的義大利麵條，使湯汁和麵條充分融合，即可盛起享用。

枸杞養生湯麵

枸杞養生湯麵

材料：美生菜、胡蘿蔔、枸杞、海帶芽、豆腐、冷凍玉米粒、義大利麵條、水。

調味料：麻油、八角、鹽、醬油、韓式辣椒粉。

作法：

1.將食材洗淨，美生菜切小段，胡蘿蔔、豆腐切小塊。海帶芽洗淨，以冷開水浸泡3分鐘；冷凍玉米粒，置於室溫，備用。

2.煮一鍋滾水，加入義大利麵條，記得不時攪拌以免沾鍋。煮熟後撈起備用。

3.湯鍋放入胡蘿蔔、海帶芽、八角、水，置於爐火上，蓋上鍋蓋烹煮。

4.湯再次沸騰後倒入美生菜、豆腐、玉米粒、枸杞，並以麻油、韓式辣椒粉、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，繼續燉煮。

5.菜肴熟了且入味，加入煮熟的義大利麵條，拌煮均勻即可盛起享用。

珊瑚草養生湯麵

珊瑚草養生湯麵

材料：白蘿蔔、胡蘿蔔、香菜、冷凍玉米粒、珊瑚草、義大利麵條、水。

調味料：橄欖油、素食東炎醬。

作法：

1.珊瑚草以冷水浸泡，每兩小時換水一次並清洗，持續8小時，瀝乾後切小塊。香菜切小段，白蘿蔔和胡蘿蔔去皮後切小塊，冷凍玉米粒，置於室溫退冰後備用。

2.義大利麵條煮熟，撈起備用。

3.將白蘿蔔、胡蘿蔔、八角和水倒入熱湯鍋，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.煮至九分熟，倒入珊瑚草、玉米粒、香菜，並以橄欖油、素食東炎醬調味，充分攪拌均勻，繼續燉煮。

5.菜肴熟且入味，加入煮好的義大利麵條，攪拌均勻，麵條與湯汁融合，即可盛起享用。