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烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

雞蛋吃不膩 天天有花樣

文／羅建怡 今日達人／周承俊
核桃蛋沙拉
核桃蛋沙拉

蛋是平凡的家常食材，也是最百變的營養食材，永遠都不會吃厭。

核桃蛋沙拉

材料：

蜜汁核桃仁1大匙、有機蛋1顆、馬鈴薯1顆（約200公克）、紅蘿蔔丁30公克、小黃瓜丁30公克、美乃滋30公克、全麥蘇打餅3片、鹽少許。

作法：

1.馬鈴薯削皮切大塊，和蛋、紅蘿蔔分別放入電鍋，於外鍋加1杯水蒸熟，取出置涼。將蒸熟的蛋剝除蛋殼後，切小碎丁，備用。

2.馬鈴薯加鹽壓拌成泥狀，加入紅蘿蔔丁、小黃瓜丁、蛋丁、美乃滋，拌勻製成蛋沙拉後，分成三份圓球狀，分別放在蘇打餅上。

3.最後將核桃鋪於蛋沙拉上，盛盤即可。

玉米枸杞蛋餅

玉米枸杞蛋餅
玉米枸杞蛋餅

材料：

玉米粒（罐頭）1大匙、枸杞1茶匙、有機蛋1顆、起司1片、餅皮1片。

調味料：

味醂1小匙、蠔油1小匙、椒鹽適量。

作法：

1.枸杞洗淨瀝乾，蛋去殼，蛋液打散加入枸杞、玉米粒、味醂及蠔油拌勻，備用。

2.熱鍋入少許橄欖油，放入餅皮煎熟，兩面呈金黃色，盛起，鋪上起司片。

3.鍋中再加點油，倒入拌勻的玉米蛋液煎熟，鏟起放入餅皮內，撒入椒鹽，捲起成圓條狀切塊。

九層蛋燒餅

九層蛋燒餅
九層蛋燒餅

材料：

有機蛋1顆、九層塔1小把、苜蓿芽1大匙、美生菜1片、牛番茄片3片、市售燒餅1片

調味料：味醂1小匙、鹽少許、胡椒粉少許。

作法：

1.九層塔、美生菜洗淨瀝乾，燒餅剪開口，放入生菜鋪底，再放上苜蓿芽及番茄片，備用。

2.取碗敲蛋去殼，蛋液打散，加入九層塔、調味料拌勻，倒入鍋中煎熟，鏟起放入燒餅內，即可盛盤。

山藥火腿蛋

山藥火腿蛋
山藥火腿蛋

材料：

紫山藥與白山藥各1片、火腿1片、土雞蛋1顆、小黃瓜1小段、番茄1片、苜蓿芽10公克。

調味料：

美乃滋、番茄醬各適量、椒鹽少許。

作法：

1.紫山藥、白山藥削皮，入熱水鍋中煮3~5分鐘，煮熟後取出置涼，備用。

2.熱鍋加少許葡萄籽油，將雞蛋打入煎成荷包蛋，火腿片煎熟，小黃瓜切片，備用。

3.取盤並依序放白山藥、火腿片、荷包蛋、番茄醬、椒鹽、番茄片、紫山藥、苜蓿芽，淋上美乃滋，最後用小黃瓜裝飾，即成。

海鮮養生蒸蛋

海鮮養生蒸蛋
海鮮養生蒸蛋

材料：

雞蛋1顆、蛤蜊3顆、魚肉1片、蝦仁2尾、魚板1片、枸杞1茶匙、白果33顆、雞高湯150毫升。

調味料：

味醂1茶匙、醬油1小匙。

作法：

1.材料洗淨瀝乾，蛋打散加高湯及調味料拌勻，過篩濾掉雜質，備用。

2.取容器放入魚肉片、枸杞和蛋液（留少許待用），放進電鍋並於外鍋倒1杯水，鍋蓋留1根筷子空間的間隙，按下開關蒸15分鐘。

3.開鍋蓋，將魚板、蛤蜊、蝦仁、白果放上，再倒入先前預留之蛋液，續蒸7~8分鐘，開關跳起，即成。

核桃 雞蛋

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