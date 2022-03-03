抗病蔬菜湯 天天喝不生病

香甜蘋果湯

藤田紘一郎是日本知名的免疫權威醫師，今年高齡82歲，但從55歲開始，他就再也沒生過大病，連感冒都不曾得過，祕訣是什麼呢？關鍵在於每天喝「抗病蔬菜湯」。作法簡單、一鍋到底，輕鬆就能做出最抗病的養生湯。

香甜蘋果 湯

製作時間35分鐘

【2人份的營養】

熱量67 kcal

蛋白質0.5 g

醣類15.1 g

鹽分0.3 g

材料（2人份）：

蘋果1/2顆（150克）、醋2大匙、鹽、辣椒粉各少許。

材料A：

水1又1/2杯、甘麴3大匙、肉桂棒1/2根。

作法：

1.帶皮蘋果切成5～6mm寬的四分之一圓片。

2.將作法1食材與材料A放入鍋中，蓋上鍋蓋煮沸，轉小火煮20～30分鐘。

3.以醋及鹽調味，盛入碗裡，撒上辣椒粉。

【健康功效就靠它】

甘麴＋醋＋蘋果

醋可以促進腸胃蠕動，改善便祕 ，搭配甘麴的乳酸菌 ，能調理腸內環境。蘋果富含抗氧化物質與維他命類，有助於減緩端粒（決定壽命長短的染色體）的減少。

白花椰藍起司湯

白花椰藍起司湯

製作時間25分鐘

【2人份的營養】

熱量74 kcal

蛋白質5.6 g

醣類4.2 g

鹽分1.1 g

材料（2人份）：

白花椰菜1/4顆（150克）、藍起司20克、洋蔥1/4顆（50克）。

材料A：

日式高湯2杯、大蒜（壓碎）1/2瓣、月桂葉1/2片。

材料B：

鹽1/4小匙、黑胡椒少許、乾燥百里香粉少許。

作法：

1.將白花椰菜分小朵；洋蔥粗略切碎。

2.將材料A與作法1食材放入鍋中煮沸後，轉較小的中火，撈起浮沫。蓋上鍋蓋，煮10～15分鐘。

3.撒入材料B調味，關火。藍起司撕成小塊，放入湯裡即可。

【健康功效就靠它】

白花椰菜：含有木糖醇，可幫助腸內細菌增生，增加好菌。若搭配發酵食品起司，能促進腸道蠕動。

雞翅蘑菇番茄湯

雞翅蘑菇番茄湯

製作時間30分鐘

【2人份的營養】

熱量321 kcal

蛋白質22.7 g

醣類7.2 g

鹽分1.0 g

材料（2人份）：

雞翅尖4隻（200克）、蘑菇4～5朵、番茄1/2顆（100克）、洋蔥1/2顆（100克）、西芹1/2根（40克）、鹽1/4小匙、黑胡椒少許、百里香（裝飾用）少許。

材料A：

水2又1/2杯、白酒2大匙、昆布3公分長2片、大蒜（壓碎）1/2瓣、月桂葉1/2片、乾燥百里香少許。

作法：

1.將A放入鍋中，浸泡20分鐘（不計入調理時間）。開中火煮沸後，放入雞肉。煮沸後轉小火，撈起浮沫。蓋上落蓋，不時掀蓋撈浮沫，再煮30分鐘（不計入調理時間）。

2.蘑菇對切，番茄、洋蔥切成較大塊的月牙片。西芹切成3～4公分長段。

3.將洋蔥、西芹、蘑菇加入1中，再煮20分鐘。放入番茄煮2～3分鐘，撒鹽與黑胡椒調味。盛入碗裡，放上百里香裝飾。

【健康功效就靠它】

雞翅尖＋番茄

溶在湯裡的膠原蛋白可維持肌膚彈性，保持年輕。多吃番茄能補充抗氧化成分，也能預防肌膚老化。

作者：藤田紘一郎 書名：《免疫權威醫師每天都喝的抗病蔬菜湯》 出版社：聯經出版

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