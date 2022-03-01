全身都是寶 蘿蔔4吃

客家醃蘿蔔

這幾年特別喜愛蘿蔔料理，原因是阿爹家鄉大連的蘿蔔，看著堂姊採收的紅色水蘿蔔，也激發我做出蘿蔔料理，以下分享蘿蔔四吃。

客家醃蘿蔔

材料：

蘿蔔1斤、鹽巴30克、砂糖50克、米酒少許、白醋適量（個人喜好）、醬油5毫升（增色用）。

作法：

1.將蘿蔔洗淨去皮，濾乾水分，切成小長條（約一公分寬五公分長，個人喜好），依序加入鹽巴，用手攪拌放置半小時後去蘿蔔水

2.接著放入砂糖、白醋、米酒，醃製一天一夜後裝入乾淨無水的玻璃罐中，放冰箱冷藏。冷藏約3～5天即可享用，直接吃或用油翻炒加上蒜片、蔥花非常夠味。

洛神蘿蔔醃

洛神蘿蔔醃

材料：

蘿蔔去皮切細絲約350克、鹽巴20克、砂糖10克、洛神醬30毫升。

作法：

1.切好蘿蔔絲加上鹽巴去青約30分鐘濾去水分。

2.加入砂糖、洛神醬攪拌均勻即可出鍋食用，是道很吸睛的涼拌菜。

三色涼拌蘿蔔

三色涼拌蘿蔔

材料：

蘿蔔絲250克、胡蘿蔔絲150克、蘋果 絲80克、鹽巴15克、砂糖15克、白醋大約25毫升（個人喜好）、香油些許提味。

作法：

1.蘿蔔絲、胡蘿蔔絲分別醃30分鐘去青濾乾水分。

2.拿個大碗把濾乾水分蘿蔔絲、胡蘿蔔絲、蘋果絲加入砂糖、白醋攪拌好，最後倒入些許香油即可。

蘿蔔梗雪裡紅

蘿蔔梗雪裡紅

材料：

蘿蔔莖、鹽巴20克。

作法：

去皮切梗的蘿蔔莖別丟棄，是個好食材，費心清洗蘿蔔莖後加入些許鹽巴去除水分，即可成為蘿蔔梗雪裡紅，切丁炒著吃或是煮湯都可以，重點是營養又不用錢，營養多多，達到蘿蔔全身是寶的妙用，一點都不浪費。

小叮嚀：如果自家種植蘿蔔，建議洗乾淨連皮帶肉吃，如果是市場買回來的不建議。