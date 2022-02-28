輕漬高麗菜 餐餐都下飯

醃漬高麗菜

高麗菜因營養價值高，又可以保護心血管、降血糖 、改善腸胃問題、防癌等好處，故被封為「菜王」。簡單醃漬 高麗菜，讓高麗菜保存期變得更長，發酵好菌還可顧胃整腸。

高麗菜怎麼洗？

先去除外葉及莖部（易有農藥殘留），放在水中浸泡10～20分鐘後，再用流動清水沖洗。若不放心，可再利用菜瓜布海綿面或軟毛刷，把高麗菜每片葉菜輕刷一遍，去除殘留農藥的效果更優。

高麗菜挑選祕訣

高麗菜最外層的菜葉，綠葉完整的愈新鮮，菜葉白則表示高麗菜放置太久，外層葉菜因腐爛或賣相不佳而被剝除。葉菜中有蟲孔，則表示農藥殘留少。

此外，高麗菜很耐儲存，放在通風處可維持5天，放冰箱可延長10天以上；剛買回家時，最好擺在室溫通風處2～3天，充分與空氣接觸，讓農藥揮發，不要馬上放進冰箱保存。

醃漬高麗菜

材料：

高麗菜1顆（約800克）、洋蔥1/2顆。

調味料：

鹽1大匙、黑胡椒1大匙。

作法：

1.將高麗菜每片葉子剝開洗淨，再將葉片上的水分晾乾或利用紙巾擦乾。

2.高麗菜和洋蔥切絲置於碗中，撒上黑胡椒和鹽均勻混合，之後靜置六小時。

醃漬高麗菜：高麗菜和洋蔥切絲置於碗中，撒上黑胡椒和鹽均勻混合

3.待蔬菜 軟化，置入保鮮袋密封，再放入保鮮盒。放置一夜，高麗菜會有許多水分滲出。

4.若發現已有許多菜汁滲出，即可將保鮮袋中空氣擠出，讓菜完全浸泡在菜汁裏。若蔬菜未完全浸漬於菜汁中，會造成發霉。

5.放在室溫，等待蔬菜發酵。夏天約2～3天，冬天約5～7天。

6.酸味出現時，可移置冰箱冷藏。冷藏可讓高麗菜延緩發酵速度，不至於變得太酸。

海鮮燉飯

海鮮燉飯

材料：

醃漬高麗菜1碗、白飯2碗、梅花豬肉200克、蝦仁300克、蛤蜊300克。

調味料：

蒜頭1瓣、紅辣椒1條、沙拉油1大匙、雞高湯3杯。

作法：

1.蛤蜊前一晚先吐沙備用。

2.蒜頭切片，紅辣椒切段。

3.熱鍋放油，先爆香蒜頭、紅辣椒。

4.放入海鮮食材和肉片拌炒一下，放入1杯高湯，再放入白飯和醃漬高麗菜攪拌；如果太乾，再加高湯；若覺得有點鹹就加水。

5.略收汁，即告完成。

高麗菜醃肉片

高麗菜醃肉片

材料：

醃漬高麗菜1杯、豬頰肉片300克、胡蘿蔔1/2條。

調味料：

蒜頭1瓣、紅辣椒1條、沙拉油1大匙、鹽1/2匙。

作法：

1.醃漬高麗菜絲與豬頰肉拌勻，靜置1小時入味。

2.胡蘿蔔切絲，蒜頭切片，紅辣椒切段。

3.熱鍋後，加入沙拉油，先將切片蒜頭、切段紅辣椒爆香，再將切條胡蘿蔔放入拌炒。

4.待胡蘿蔔有些軟化時，加入醃漬高麗菜與豬頰肉炒熟。若覺得不夠鹹，再加鹽調味。

高麗菜雞肉捲

高麗菜雞肉捲

材料：

醃漬高麗菜1杯、雞胸肉300克、新鮮高麗菜1顆、牙籤適量備用。

調味料：

粗粒黑胡椒粉1匙、香油1匙、鹽1/2匙。

作法：

1.雞胸肉切片，與醃漬高麗菜絲拌勻，靜置1小時入味。

2.將新鮮高麗菜菜葉剝開洗淨，切除底部較厚的菜梗。

3.準備一鍋水，燒開後將步驟2處理好的高麗菜葉放入汆燙至軟，取出放涼。

4.準備好的高麗菜葉平鋪，將步驟1平放在高麗菜葉上，先撒上粗粒黑胡椒和鹽。

5.由菜梗往菜葉方向，將高麗菜葉和雞胸肉捲起；捲起後用牙籤穿過固定形狀。

6.將完成的高麗菜雞肉捲放入電鍋蒸熟；以外鍋1杯水的量，待開關跳起即可。

7.蒸好後再淋上香油即完成。

TIPS：雞胸肉也可以魚肉取代。

（今日達人：Sam Wang）