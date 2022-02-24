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海洋「噴墨家族」怎麼分？低脂高蛋白 減肥最愛

文／記者陳惠惠、羅建怡 圖／記者徐世經、陳立凱

小卷、花枝、透抽、魷魚、軟絲都是十足目近親，外型相似，又都是會噴墨的海洋生物，讓人難以分辨，只有八爪的章魚另屬於八腕目。

小卷的體型有大有小，有人把體型較小的小卷稱為「小管」。通常，小卷捕獲上船後，會先以滾水燙熟，而迷你型小卷，常以鹽醃漬成鹹小卷，是常見的下酒菜。

這類會噴墨的海洋類生物因為「沒血沒目屎」（台語俗諺），常被拿來形容人沒血沒淚沒感情，但在提倡地中海型飲食的營養師眼裡，正因為牠沒血淚，脂肪含量低，又富含蛋白質，只要烹煮得當、適量食用，是非常健康的食材。

健康烹調法 加蔬菜快炒

為避免一口氣吃過多，烹煮時，可以跟芹菜、韭菜等蔬菜快炒，或燙熟跟青椒、紅椒等涼拌，既能增加纖維質攝取，也較不易吃太多。

分清楚、看明白

章魚、花枝、軟絲、透抽，乍看長得像、細看卻又大不同。

★章魚：俗稱「它客」，較小的被稱為「猴水仔」，特徵在八隻粗腕大吸盤，日式料理店多半以薄片醋溜為主；四季都可嘗鮮。

★花枝：每隻體重約兩、三斤，背脊有一塊船狀海螵蛸，屬於海底底層的生物，與軟絲明顯的不同處，在於牠的外觀有花紋，煮熟後咬勁十足；烤、炸、切片沙西米皆可；春季盛產。

★透抽：與軟絲一樣，屬於鎖管類；俗稱「透抽」的是真鎖管，名為「小卷」的為鎖管，稱「軟絲」的是軟翅仔。透抽體型像根長管子，洄游於外海，終其一生倒著走，吃東西都用吞的，因此，常可從牠肚裡找到形體完整的獵物。透抽體型修長，特徵是背脊有塊海螵蛸硬殼。以烤、切片沙西米為主；夏季盛產。

★軟絲：水裡的軟絲，有如透明的浮游物，生長於淺礁處，口感比較脆，一般以切片沙西米較多。

奶油南瓜湯配小管鑲綠藻麵

奶油南瓜湯配小管鑲綠藻麵
奶油南瓜湯配小管鑲綠藻麵

材料：南瓜大丁（約2公分）120公克、南瓜小丁（約0.6公分）60公克、洋蔥絲30公克、橄欖油15毫升、水110毫升、小管2隻、綠藻麵一把約20條。

作法：

1.將綠藻麵燙約8分熟，再塞入小管內，用蔬菜高湯汆燙1分鐘，取出備用。

2.南瓜小丁用橄欖油炒至軟化、調味，置於湯皿中，再將作法1.放於南瓜上。

3.南瓜湯作法：炒鍋預熱，加入橄欖油，炒香洋蔥絲至微軟，勿上色，即可加入南瓜大丁續炒，至南瓜表面釋出澱粉質，即可加入水煮開，關小火，煮至南瓜軟化，用果汁機打勻，並以細網過濾，加鹽及白胡椒粉調味即可。

透抽牛肉捲佐青醬及香炒野菇

透抽牛肉捲佐青醬及香炒野菇
透抽牛肉捲佐青醬及香炒野菇

材料：透抽1隻、培根6片、牛絞肉50公克、紅蘿蔔5公克、白蘿蔔5公克、海苔1片、洋菇8公克、柳松菇8公克、鴻喜菇8公克、蒜頭碎2公克、青醬10公克、鮮奶油25公克。

作法：

1.紅白蘿蔔切0.5公分正方長條，燙至軟，並用海苔捲起來，備用。

2.牛絞肉拌入橄欖油、牛肝菌粉、蛋白、鹽巴與白胡椒粉，拌勻後與作法1.材料一起塞入處理好的透抽內。

3.備一張錫箔紙，抹上少許油，平鋪上培根，再將生透抽牛肉捲捲起來，再以錫箔紙捲緊，放進預熱356℉的烤箱，烤16分鐘即可取出切片排盤。

4.用平底鍋炒香蒜頭碎及野菇，調味，舖於盤中。

5.將鮮奶油加熱，加入青醬即可。

筍香章魚佐番茄莎莎沾醬

筍香章魚佐番茄莎莎沾醬
筍香章魚佐番茄莎莎沾醬

材料：

小章魚5隻、綠蘆筍5支、番茄莎莎醬50公克、洋蔥絲、西芹、紅蘿蔔片、生香菇、月桂葉、蒜苗葉少許、白胡椒粒少許。

作法：

1.洋蔥絲、西芹、紅蘿蔔片、生香菇、月桂葉、白胡椒粒加水煮至蔬菜釋放出味道，過濾為蔬菜高湯。

2.綠蘆筍用蔬菜高湯汆燙3分鐘，泡冰水，再以燙過的蒜苗葉綁緊備用。

3.蔬菜高湯加少許白酒，汆燙章魚。

4.番茄莎莎醬作法：3顆牛番茄去皮去籽，切0.5公分小丁，拌入30公克紅蔥頭碎、10cc蘋果醋、2公克糖、少許墨西哥辣椒水、去子紅辣椒碎2公克、40公克番茄醬及2公克香菜葉碎，拌勻，放在室溫半小時即可食用。

TIPS：

汆燙小章魚勿太久，否則會變得又老又小，約45秒至1分鐘即可。

今日達人／邱兆毅

廚藝經驗20多年，中西餐料理底子深厚，曾與多位國際級的米其林大師共同參與菜肴烹調製作。著作：法式蔬食饗宴（旗林出版）

蔬菜 墨西哥 醃漬

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