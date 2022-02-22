一塊豆腐 隨手變出4吃法

豆腐漢堡

豆腐富含植物蛋白質與膳食纖維，營養價值中外皆知。不論西洋或華人超市 都可以買到，豆腐更是親和力很高的百搭食材，家中有任何蔬菜 ，皆可輕鬆入菜，做出各式各樣的美味好吃豆腐料理。

豆腐漢堡

材料：老豆腐、乾燥綜合菇類、薑黃飯、麵粉、美生菜。

調味料：橄欖油、鹽、黑胡椒。

豆腐漢堡材料

作法：

1.老豆腐放入紗布袋中，一面擠掉多餘水分，一面捏碎；乾燥綜合菇類洗淨，以溫水浸泡30分鐘，再以沸水汆燙5分鐘，瀝乾，切小塊；美生菜洗淨，以滾水汆燙，瀝乾備用。

2.不鏽鋼盆中，倒入捏碎的老豆腐、薑黃飯、綜合菇類，並以鹽、黑胡椒調味，再加入適量的麵粉，充分拌勻。捏製成圓餅狀，再以麵粉塑型，即是豆腐漢堡。

豆腐漢堡：將食材捏製成圓餅狀，再以麵粉塑型。

3.炒鍋倒入橄欖油，加熱後放入豆腐漢堡，煎到定型後再翻面繼續煎，兩面煎至金黃且熟透，即可起鍋。

4.盤子鋪上汆燙過的美生菜，再擺上豆腐漢堡，並淋上海山醬，就是一頓色香味俱全的營養可口簡餐了。

自製海山醬

材料：味噌、地瓜粉、水。

調味料：韓式辣椒粉、紅糖。

作法：

1.湯鍋加入味噌、韓式辣椒粉、紅糖、水，攪拌均勻，置於爐火上。

2.沸騰後，加入以水調勻的地瓜粉，持續地攪拌。

3.煮至黏稠狀，再沸騰之後，即可熄火。

咖哩茄子豆腐

咖哩茄子豆腐

材料：豆腐、茄子、胡蘿蔔、水。

調味料：橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油。

作法：

1.豆腐切丁；茄子、胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊備用。

2.茄子、胡蘿蔔和水放入炒鍋，開火拌炒均勻，蓋上鍋蓋燜煮。

3.待茄子煮至八分熟，續倒入豆腐，以橄欖油、咖哩粉、鹽和醬油調味，充分攪拌，繼續烹煮。

4.菜肴熟且入味，即可起鍋。

芥藍豆腐

芥藍豆腐

材料：豆腐、芥藍菜、胡蘿蔔、水。

調味料：葡萄籽油、鹽、黑胡椒。

作法：

1.豆腐切丁；芥藍菜，分菜葉和菜梗，菜梗去除厚皮，洗淨切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊備用。

2.炒鍋倒入葡萄籽油，加熱1分鐘後，放胡蘿蔔、芥藍菜梗和水一同拌炒2分鐘，倒入芥藍菜葉和豆腐，以鹽和黑胡椒調味，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

3.菜肴熟且入味，即可熄火，盛盤。

香椿花椰菜

香椿花椰菜豆腐

材料：豆腐、胡蘿蔔、冷凍花椰菜、水。

調味料：橄欖油、香椿醬、醬油。

作法：

1. 豆腐切丁；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；冷凍花椰菜置於室溫，備用。

2. 炒鍋加熱，鍋中放入花椰菜、胡蘿蔔和水拌炒均勻，蓋上鍋蓋燜煮。

3. 花椰菜八分熟，倒入豆腐，以橄欖油、香椿醬和醬油調味，充分攪拌，繼續烹煮。

4. 菜肴熟且入味，即可起鍋。