五彩「中庸飲食」 保健泌尿器官

五彩什錦水餃

王太太近二年多未回診，近日出現在我的牙醫門診。「一年多來經常因為泌尿道感染而住院。」70多歲的她訴說著十多年的舊疾，一臉羞澀。而不久前正巧一位年齡相彷的男性患者，也因為攝護腺炎住院，暫緩牙科治療。

遠離辛辣甜鹹且避免油膩的中庸料理，應該是泌尿系統保健飲食的首要條件。

五彩什錦水餃(蛋奶素，6人份)

捨棄易誘發攝護腺癌的紅肉，改以豆干及蛋作為水餃主要蛋白質來源。黃豆等豆類富含大豆異黃酮，可減緩攝護腺肥大的症狀。富含纖維質的青江菜和胡蘿蔔，可使尿中的草酸鈣和尿酸減少，減少泌尿道結石發生的機會。

此料理更加入不含人工添加劑的堅果醬，不僅增添水餃的風味，堅果還有微量元素鋅，有助預防攝護腺方面的疾病。

材料：

豆乾400克、杏鮑菇200克、黑木耳150克、薑2片、胡蘿蔔250克、雞蛋6粒、青江菜500克、醬油1大匙、香油1/2大匙、堅果醬1大匙、鹽與白胡椒粉適量、餃子皮 1包。

作法：

1.豆乾、杏鮑菇、黑木耳及胡蘿蔔切小丁，薑切末。

2.先炒熟胡蘿蔔盛出備用。接著原鍋油熱後倒入打散蛋液，炒熟並搗碎出鍋。

3.先以小火熱油，鍋中加入薑末，接著再放入豆乾及杏鮑菇，炒至香氣四溢後加入黑木耳，最後加入醬油、香油、鹽巴及堅果醬（可再加入少許的水），再稍微拌勻煮熟即可。

4.青江菜先氽燙（鍋中可放入少許鹽巴及食用油），取出擠乾水分後切碎。

5.將作法2、3、4的食材全部攪拌，並做最後調味。

6.依據個人的喜好包法，完成喜歡的水餃形狀，以蒸、煮或煎的方式烹調後，即可食用。

日式風燒肉蔬果佐優格黃瓜醬 (3人份)

日式風燒肉蔬果佐優格黃瓜醬

選擇小里肌(腰內肉)口感細嫩且脂肪含量少，兼具美味與健康的需求。而針對泌尿器官的感染，建議平日多食用抗發炎食物，尤其推薦維生素C。

維生素C普遍存於蔬果當中，但由於維生素C在水溫158℉時就會受到破壞，所以這道溫沙拉食材以可生食的蔬果為主。

材料：

小里肌肉 320克切薄片、花椰菜10小朵氽燙、萵苣2株、小番茄15粒去皮氽燙、玉米筍6支切段並氽燙、紫山藥220克切塊並蒸熟、葡萄15粒剖半。

醃醬：

醬油1.5大匙、清酒1.5大匙、味噌1小匙、蒜泥1/2小匙。

優格黃瓜醬：

小黃瓜2根（磨成泥，並用濾網壓出水分）、薄荷或香菜6片切末、希臘式優格200克、鹽與黑胡椒適量、檸檬汁1小匙，以上材料混合即成。

作法：

1.醃醬材料混合，將小里肌肉放入醃約15分鐘，接著開中小火，肉片放入横條紋式的煎鍋（或平底鍋），煎到兩面金黃後取出備用。

2.生菜用手撕，同時將食材蔬果如玉米筍、紫山藥、花椰菜、小番茄等及作法1的燒肉擺盤，最後淋上優格黃瓜醬，即可上桌。

綜合莓果義式鮮奶酪(4人份)

綜合莓果義式鮮奶酪

蔓越莓含有A型前花青素，可以降低尿液的PH值，減少細菌附著在泌尿道，一直被視為預防泌尿道感染的明星食材。將苦澀的蔓越莓與其他較具甜味的莓果搭配，尤其與無乳糖鮮乳攪打混合成果汁，不但能掩飾其酸苦，也大大提高甜味，減低食用糖的攝取。

材料：

蔓越莓、草莓、藍莓、覆盆子（冷凍產品亦可）180克+30克(做為裝飾或果醬使用）、無乳糖鮮乳350毫升、砂糖（或代糖）30克、吉利丁片4片10克（吉利丁每片約2.5克）。

作法：

1.將以上莓果放入果汁機裡，並倒入牛奶 、加入砂糖（或不加）混合攪打均勻。

2.吉利丁放在冰水中變軟並放入小鋼盆內，接著開小火隔水加熱融化。

3.將作法1的莓果牛奶放入鋼盆內，並稍微加熱。接著取少許莓果牛奶放入作法2已融化的吉利丁片裡且完全混合。

4.將作法3的吉利丁片液倒進莓果牛奶中並充分混合。

5. 倒入喜歡的容器並以莓

果裝飾，放入冰箱中凝固後即可食用。

小叮嚀：

作法1剩餘的莓果亦可作為果醬，酌量塗抹在鮮乳酪上，更增添香氣。