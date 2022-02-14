我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

濃情巧克力 情人節秀浪漫

今日達人：甜點達人李國溢、巧克力達人Kelly
奶酒熱巧克力
奶酒熱巧克力

情人節這個充滿愛戀的節日裡，當然少不了濃情蜜意的巧克力，用3道甜蜜巧克力甜點收服對方的心。

DIY前的準備

1.溶巧克力 溫控122℉以下

巧克力熔點低、易塑型，向來為手工DIY的首選點心，在家製作巧克力，李國溢特別提醒需特別注意「熔點問題」。

巧克力約86℉就開始溶化，由於市售巧克力多含有糖分，只要超過122℉，巧克力內含糖分就容易「焦化」、影響風味。「隔水加熱」為較安全的溶解做法，由於一般民眾難以測量溫度，故溶巧克力時以溶化為首要，溫度不需過高，務必控制在122℉以下。

2.微波爐加熱 30秒看一次

也可採用微波爐加熱，以30秒做為加熱時間單位，每30秒查看一次，以免過熱燒焦。

3.新手上路 建議60-70%

新手挑選巧克力時，李國溢說一般人能夠接受的可可純度約在60～70%間，帶點苦味又不至於過甜，故第一次製作巧克力可挑選60-70%的苦甜巧克力。

奶酒熱巧克力

材料：牛奶250克、70%苦甜巧克力30克、奶酒5克。

作法：

1.牛奶加熱至140℉以上，再將巧克力丟入熱牛奶，充分拌勻即可。

2.攪拌完後再依喜好加入奶酒，酒是調味用，不需太多；若講究點也可在杯面撒些巧克力粉做為裝飾。

杏仁巧克力

杏仁巧克力
杏仁巧克力

材料：糖200克、水165克、杏仁片200克、54%苦甜巧克力150克。

作法：

1.將糖、水混合加熱煮開，加入杏仁片再煮開一次。

2.瀝乾杏仁片，放入烤箱以320℉烤至金黃色。

3.先融化巧克力後，再加入冷卻的杏仁片拌勻。

4.最後放在紙上，依個人喜好塑形。

巧克力火鍋

巧克力火鍋
巧克力火鍋

材料：

37%牛奶巧克力100克、54%苦甜巧克力100克、動物性鮮奶油160克。

作法：

1.混合兩種巧克力隔水加熱，將巧克力融化至無顆粒狀。

2.再加入動物性鮮奶油加熱，充分混合兩者，最後倒入巧克力鍋中即可。

【達人叮嚀】

採用兩種巧克力混搭，能夠讓口味多了層次感，添加鮮奶油也讓巧克力入口更滑順、另避免焦化。巧克力調配比例依鍋具大小而不同，可以此次的10：10：16為參考，進而微調巧克力分量。

牛奶 奶酒

上一則

超級盃前供應危機？美官員遭威脅 暫停進口墨西哥酪梨

下一則

歡慶元宵節 專家3技巧自製美味低熱量湯圓

延伸閱讀

產量減、運輸貴 芝加哥情人節花價飆5成

產量減、運輸貴 芝加哥情人節花價飆5成
甩疫情陰霾 時報廣場重新「盛開」迎情人節 成打卡景點

甩疫情陰霾 時報廣場重新「盛開」迎情人節 成打卡景點
華人情人節怎過？已婚、未婚看法大不同

華人情人節怎過？已婚、未婚看法大不同
周末好去處／中央公園邀情侶浪漫散步 自由拍照

周末好去處／中央公園邀情侶浪漫散步 自由拍照

熱門新聞

圖為舊金山一間餐廳9日正在處理酪梨食材。(Getty Images)

超級盃前供應危機？美官員遭威脅 暫停進口墨西哥酪梨

2022-02-13 03:00
營養師說，攝取蛋白質不是非「蛋」不可，可用其他食物取代。（記者劉學聖／攝影）

攝取蛋白質非「蛋」不可？營養師：這些食物可取代

2022-02-09 03:10
未來在新加坡說不定能吃到人造蝦料理。此為示意圖。(本報資料照片／記者江家全攝影)

「素蝦」要來了？新興食物人造蝦 最快明年上桌

2022-02-12 02:46
日本「丸山製麵」受到疫情影響業績暴跌，但少東丸山晃司轉型製造拉麵販賣機，成功讓公司起死回生。(取材自YouTube)

拉麵店遇疫情瀕破產 靠「自動販賣機」轉型絕地重生

2022-02-11 02:32
美味烏魚子經過微波後，竟變成黑暗料理。圖為烏魚子示意圖。（記者蘇聖倫／攝影）

烏魚子放進微波 網友喊變「狗屎爛菜」網笑：真有點像

2022-02-10 02:29
田園義大利麵

番茄百搭吃法 炒麵燉湯都美味

2022-02-08 02:00

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊