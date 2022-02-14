濃情巧克力 情人節秀浪漫

奶酒熱巧克力

情人節這個充滿愛戀的節日裡，當然少不了濃情蜜意的巧克力，用3道甜蜜巧克力甜點收服對方的心。

DIY前的準備

1.溶巧克力 溫控122℉以下

巧克力熔點低、易塑型，向來為手工DIY的首選點心，在家製作巧克力，李國溢特別提醒需特別注意「熔點問題」。

巧克力約86℉就開始溶化，由於市售巧克力多含有糖分，只要超過122℉，巧克力內含糖分就容易「焦化」、影響風味。「隔水加熱」為較安全的溶解做法，由於一般民眾難以測量溫度，故溶巧克力時以溶化為首要，溫度不需過高，務必控制在122℉以下。

2.微波爐加熱 30秒看一次

也可採用微波爐加熱，以30秒做為加熱時間單位，每30秒查看一次，以免過熱燒焦。

3.新手上路 建議60-70%

新手挑選巧克力時，李國溢說一般人能夠接受的可可純度約在60～70%間，帶點苦味又不至於過甜，故第一次製作巧克力可挑選60-70%的苦甜巧克力。

奶酒 熱巧克力

材料：牛奶 250克、70%苦甜巧克力30克、奶酒5克。

作法：

1.牛奶加熱至140℉以上，再將巧克力丟入熱牛奶，充分拌勻即可。

2.攪拌完後再依喜好加入奶酒，酒是調味用，不需太多；若講究點也可在杯面撒些巧克力粉做為裝飾。

杏仁巧克力

杏仁巧克力

材料：糖200克、水165克、杏仁片200克、54%苦甜巧克力150克。

作法：

1.將糖、水混合加熱煮開，加入杏仁片再煮開一次。

2.瀝乾杏仁片，放入烤箱以320℉烤至金黃色。

3.先融化巧克力後，再加入冷卻的杏仁片拌勻。

4.最後放在紙上，依個人喜好塑形。

巧克力火鍋

巧克力火鍋

材料：

37%牛奶巧克力100克、54%苦甜巧克力100克、動物性鮮奶油160克。

作法：

1.混合兩種巧克力隔水加熱，將巧克力融化至無顆粒狀。

2.再加入動物性鮮奶油加熱，充分混合兩者，最後倒入巧克力鍋中即可。

【達人叮嚀】

採用兩種巧克力混搭，能夠讓口味多了層次感，添加鮮奶油也讓巧克力入口更滑順、另避免焦化。巧克力調配比例依鍋具大小而不同，可以此次的10：10：16為參考，進而微調巧克力分量。