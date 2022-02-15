甜在心頭 「只屬於你」紫薯芋泥

紫薯芋泥

一直都很喜歡紫薯的味道，用紫薯泥和芋泥做糕點，口感順滑且不會過於甜膩，也沒有太多脂肪和負擔。吃在嘴裡、甜在心頭，芋泥搭配紫薯的色彩是淡紫色，看起來很夢幻。

紫薯芋泥

材料：

紫薯1個、芋頭1/4個、鮮奶油(whipping cream)3大匙、蜂蜜2小匙、水少許。

裝飾：

新鮮草莓半顆。

作法：

1.紫薯和芋頭去皮切厚片，放入蒸籠用大火蒸約20～30分鐘。

2.紫薯片趁熱壓碎，加入1大匙鮮奶油，攪拌至順滑無顆粒的紫薯泥備用。

3.芋頭片也壓碎，加入鮮奶油2大匙、蜂蜜2小匙和水少許，也攪至順滑無顆粒的芋泥。芋泥會比較乾，所以要加點水讓口感更加柔順。

4.薯泥和芋泥可分開來做餡，亦可兩者混合均勻成夢幻的紫薯芋泥餡。

5.取一甜品杯，放入兩種餡料 ，頂端放半顆新鮮草莓則成。

小叮嚀：

1.如果沒有鮮奶油，可用全脂牛奶 代替。

2.甜度僅供參考，可適量加多些蜂蜜、煉乳或糖粉增加甜度。

3.沒有用完的薯泥、芋泥餡可以冷凍保存。

紫薯芋泥餅

紫薯芋泥餅

材料：

紫薯泥3大匙、芋泥2大匙、食用油少許。

作法：

1.取一個月餅模子，在模子內壁掃些食用油。

2.先放2大匙紫薯泥，再放2大匙芋泥，再蓋上1大匙紫薯泥，最後用模子壓緊，倒扣出來即可。

紫薯芋泥蛋糕

紫薯芋泥蛋糕

材料：

磅蛋糕、紫薯泥與芋泥適量。

裝飾：

鮮奶油適量、新鮮草莓半顆。

作法：

1.磅蛋糕切3片，每片約半吋厚；如有喜歡的餅乾模，也可用模子印出造型。

2.底層磅蛋糕塗上紫薯泥，疊上第二片磅蛋糕，並抹上芋泥。

3.最上面蓋上第三片磅蛋糕，輕壓一下使其定型。

4.最上層頂部塗上適量的鮮奶油，再放上半顆新鮮草莓做點綴即成。