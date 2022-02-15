甜在心頭 「只屬於你」紫薯芋泥
一直都很喜歡紫薯的味道，用紫薯泥和芋泥做糕點，口感順滑且不會過於甜膩，也沒有太多脂肪和負擔。吃在嘴裡、甜在心頭，芋泥搭配紫薯的色彩是淡紫色，看起來很夢幻。
紫薯芋泥
材料：
紫薯1個、芋頭1/4個、鮮奶油(whipping cream)3大匙、蜂蜜2小匙、水少許。
裝飾：
新鮮草莓半顆。
作法：
1.紫薯和芋頭去皮切厚片，放入蒸籠用大火蒸約20～30分鐘。
2.紫薯片趁熱壓碎，加入1大匙鮮奶油，攪拌至順滑無顆粒的紫薯泥備用。
3.芋頭片也壓碎，加入鮮奶油2大匙、蜂蜜2小匙和水少許，也攪至順滑無顆粒的芋泥。芋泥會比較乾，所以要加點水讓口感更加柔順。
4.薯泥和芋泥可分開來做餡，亦可兩者混合均勻成夢幻的紫薯芋泥餡。
5.取一甜品杯，放入兩種餡料，頂端放半顆新鮮草莓則成。
小叮嚀：
1.如果沒有鮮奶油，可用全脂牛奶代替。
2.甜度僅供參考，可適量加多些蜂蜜、煉乳或糖粉增加甜度。
3.沒有用完的薯泥、芋泥餡可以冷凍保存。
紫薯芋泥餅
材料：
紫薯泥3大匙、芋泥2大匙、食用油少許。
作法：
1.取一個月餅模子，在模子內壁掃些食用油。
2.先放2大匙紫薯泥，再放2大匙芋泥，再蓋上1大匙紫薯泥，最後用模子壓緊，倒扣出來即可。
紫薯芋泥蛋糕
材料：
磅蛋糕、紫薯泥與芋泥適量。
裝飾：
鮮奶油適量、新鮮草莓半顆。
作法：
1.磅蛋糕切3片，每片約半吋厚；如有喜歡的餅乾模，也可用模子印出造型。
2.底層磅蛋糕塗上紫薯泥，疊上第二片磅蛋糕，並抹上芋泥。
3.最上面蓋上第三片磅蛋糕，輕壓一下使其定型。
4.最上層頂部塗上適量的鮮奶油，再放上半顆新鮮草莓做點綴即成。
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