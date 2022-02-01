福虎慶有餘 茄汁松仁魚

魚是家家戶戶過年必備的食材，其寓意是年年有餘，來年吉祥。以下推薦的這款茄汁松仁魚，外皮酥脆，內裡軟嫩，口感酸酸甜甜，造型立體飽滿，氣氛喜氣洋洋，是家庭過年的首選佳餚。

材料：

新鮮青斑魚1條、松仁15克、青蔥絲少許、鹽少許、料酒少許。

茄汁松仁魚材料

茄汁料：

番茄醬6湯勺、蘋果 醋2湯勺、糖3湯勺、鹽少許、檸檬半顆(榨汁)、玉米澱粉2湯勺、蒜末1/2湯勺、薑末1/2湯勺、水6湯勺。

茄汁醬料

麵糊料：

中筋麵粉60克、玉米澱粉40克、水100毫升。

作法：

1.去除魚鱗、魚鰓和內臟，清洗乾淨。將魚身兩側，每間隔1吋劃刀，完成後在兩面都撒上少許鹽和料酒，醃製片刻備用。

魚身上劃刀。

2.取一小碗，把所有的茄汁料一起放入，調拌均勻後備用。

3.取一小盆，將中筋麵粉、玉米澱粉加水調拌均勻，攪拌至麵糊滴落為線狀時即可。

4.魚肉上先撒上些玉米澱粉，以便於吸附麵糊，炸製時不易脫落。用勺子把調好的麵糊均勻地淋上。

5.油鍋加熱至356℉時，用兩手分別抓住魚頭和魚尾，形成彎曲形狀，讓魚身先炸約5分鐘，定型後再油炸魚頭。邊炸邊用勺子把熱油澆淋在魚頭和魚身，再把火調至中火炸幾分鐘，這時魚身已基本成型。

淋上麵糊的魚下鍋油炸。

6.把魚翻身側面，魚尾也一起放入炸。當整條魚都炸至金黃色時，便可出鍋裝盤。

7.鍋內留些底油，把蒜末和薑末煸炒片刻，倒入調製好的茄汁料，一起炒拌均勻成芡汁，趁熱澆淋在剛炸好的魚上面，並撒上松仁和青蔥絲。一款完美的茄汁松仁魚就可上桌了。

小叮嚀：

1.選用當季魚類即可，或用黃魚也很不錯。

2.趁熱享用，風味絕佳。