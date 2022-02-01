金虎來招財 金沙蝦球

金沙蝦球

金色代表著富貴、吉祥和喜慶。金沙蝦球色澤金黃亮麗，是一款充滿濃郁節日氣氛的佳餚。其肉質鮮嫩彈牙，蛋黃鹹香味美，令人食而不忘。菜品製作簡單，特此推薦。

材料：

大蝦300克、鹹蛋黃6顆、雞蛋 1顆（取蛋清）、玉米澱粉50克、奶油40克、料酒1湯勺、蒜末、白胡椒粉和鹽各少許。

金沙蝦球材料

作法：

1.大蝦去頭去殼取蝦仁，開背去除蝦線，洗淨後擦乾水分，加入蛋清、少許鹽、白胡椒粉和料酒，醃製30分鐘。均勻地沾上玉米澱粉，並把蝦仁彎捏成蝦球狀備用。

2.把鹹蛋黃放入蒸鍋約15分鐘。蒸熟後趁熱用湯勺把蛋黃碾成泥狀，備用。

3.油鍋加熱至356℉左右，或用筷子插入油鍋出現小泡沫時，便可把蝦球逐個下鍋。油炸時間不宜過久，不停翻動即撈起。待油溫再升高些，把所有炸好的蝦球二次過油，約10多秒即可撈起，此時的蝦球呈淡金黃色。

4.另取一鍋加熱後放入奶油，待融化後放入蒜末煸炒片刻，續放蛋黃泥一起煸炒。全程用中小火，當炒至均勻並出現大量白色泡沫時，就可放入蝦球翻炒，讓表面均勻地沾滿金沙便可裝盤點綴。

小叮嚀：

1.菜品可以按照個人喜好和創意進行點綴。

2.碾製蛋黃泥時不必過分細膩，有小顆粒狀無妨。