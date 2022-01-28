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酸甜開胃 茄汁鳳梨雞球

項月華
鳳梨茄汁雞球
鳳梨茄汁雞球

雞肉含有豐富的優質蛋白，鳳梨和彩椒則有多種維生素，兩者搭上酸甜開胃的醬汁，鮮豔色彩令人食慾大開，尤其吸引小朋友的眼球，成為餐桌上的主角。

材料：

雞腿肉250克 ( 去皮去骨 )、鳳梨100克、雙色彩椒70克、洋蔥50克。

醬汁料：

番茄醬3湯勺、生抽1湯勺、白糖2湯勺、蘋果醋1湯勺、玉米澱粉少許、水3湯勺。

雞肉醃料：

麵粉4湯勺、玉米澱粉2湯勺、泡打粉2克、胡椒粉和鹽少許、水1/2杯。

鳳梨茄汁雞球材料
鳳梨茄汁雞球材料

作法：

1.雞腿肉洗乾淨後切塊，瀝乾水分，加入少許鹽、胡椒粉和玉米澱粉攪拌均勻，放入冰箱裡冷藏3小時。

2.鳳梨、彩椒和洋蔥均切成塊狀備用。

3.把所有的醬汁料倒入一小碗內，攪拌均勻後備用。

4.另取一小碗，放入麵粉、玉米澱粉、泡打粉和清水攪拌均勻，然後放入醃製好的雞肉再一起攪拌均勺( 這道工序需在烹飪時才進行 )。

5.鍋內放入油 (比平時炒菜量多3倍 )，待油溫升高，用筷子放入油鍋中產生氣泡時，就可將雞塊逐一下鍋炸製，炸約1分鐘翻面再炸，總共炸2～3分鐘即可撈起。由於雞肉容易熟，所以不必複炸。

6.鍋裡留些底油，把洋蔥先放入煸炒，再放入鳳梨和彩椒一起煸炒片刻，然後倒入調製好的醬汁再一起翻炒均勻，最後放入炸好的雞球，讓醬汁均勻地包裹雞球，並淋上少許明油，就可起鍋享用了。

小叮嚀：

炸製雞球時，用虎口擠出雞塊，就能形成球狀。

蘋果

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