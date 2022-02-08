我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

番茄百搭吃法 炒麵燉湯都美味

周靈
田園義大利麵
田園義大利麵

番茄可以當水果吃，也能入菜，煮熟、生吃都營養，以下分享兩道美味易做的番茄料理。

田園義大利

利用大蒜、小番茄及九層塔即興地做一道田園義大利麵，用的材料簡單，卻能挑起你的食慾，花十幾分鐘就能上菜。

材料：（視人數的多寡而增酌）

小番茄1杯、九層塔葉1杯、蒜頭4～5瓣、橄欖油適量、帕馬森起司（Parmesan cheese）1湯匙或更多、天使細麵（Angel Hair）或其他種類亦可。

作法：

1.九層塔葉洗淨切絲，小番茄洗淨後剖半，蒜頭切粒。以上食材泡入橄欖油，蓋上蓋子，於室溫下靜置至少4小時。

田園義大利麵
田園義大利麵

2.鍋中放清水燒開後，下義大利麵中煮熟，撈起後過涼水瀝乾，置於大碗內，倒入油漬番茄，撒上帕馬森起司就完成了。

番茄蔬菜

番茄蔬菜湯
番茄蔬菜湯

選幾顆大紅番茄配上一顆高麗菜、幾根胡蘿蔔、芹菜、洋蔥和大蒜，撒一些香料，就能燉鍋營養豐富的番茄蔬菜濃湯。

材料：

大番茄3顆、罐頭番茄1罐（約28盎司）、高麗菜1顆（約3磅）、胡蘿蔔3條、芹菜（西芹，中芹皆可）、洋蔥1顆、大蒜1個、鹽、胡椒粉、蒜粉與洋蔥粉各適量、蘑菇精少許、各人喜好的香料適量（我用的Fox Point Seasoning是由洋蔥、大蒜、紅蔥頭、大蔥等香料製成）。

作法：

1.將蔬菜洗淨，大番茄切小塊，高麗菜切絲，胡蘿蔔、洋蔥切薄片，芹菜切小段。

2.將蔬菜、番茄罐頭及香料（中芹除外）放入鍋中，加水浸過蔬菜，以中火煮開，再以小火慢燉。其後加進芹菜，燉一小時後加鹽、胡椒粉及蘑菇精調味即成。

小叮嚀：

燉湯用的西芹要早入鍋，中芹則最後加入就行。

蔬菜 義大利 天使

上一則

漢堡加玉米變「吃人怪獸」 網友嚇壞：被詛咒了嗎

延伸閱讀

好康報您知／168超市

好康報您知／168超市
金黃湯圓迎新春、開春南瓜萬象新

金黃湯圓迎新春、開春南瓜萬象新
電鍋素食滷味 一鍋搞定又入味

電鍋素食滷味 一鍋搞定又入味
料理功夫／美式湯品2款

料理功夫／美式湯品2款

熱門新聞

圖／小紅書@小猪胖乎乎、小紅書@脚踩棉花糖

冰品界香奈兒…麥當勞「山茶花冰淇淋」美度破表

2022-02-03 14:28
金沙蝦球

金虎來招財 金沙蝦球

2022-02-01 01:00
白玉龍鳳果

福虎臨門 健康素食年菜

2022-02-03 01:00
芋頭糕變粿仔湯

年菜大改造 剩菜不浪費

2022-02-07 02:00
柴（財）把湯

虎虎生豐 鴻運吉祥宴

2022-01-31 01:00
福虎慶有餘 茄汁松仁魚

福虎慶有餘 茄汁松仁魚

2022-02-01 01:00

超人氣

更多 >
「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬