番茄百搭吃法 炒麵燉湯都美味

田園義大利麵

番茄可以當水果吃，也能入菜，煮熟、生吃都營養，以下分享兩道美味易做的番茄料理。

田園義大利 麵

利用大蒜、小番茄及九層塔即興地做一道田園義大利麵，用的材料簡單，卻能挑起你的食慾，花十幾分鐘就能上菜。

材料：（視人數的多寡而增酌）

小番茄1杯、九層塔葉1杯、蒜頭4～5瓣、橄欖油適量、帕馬森起司（Parmesan cheese）1湯匙或更多、天使 細麵（Angel Hair）或其他種類亦可。

作法：

1.九層塔葉洗淨切絲，小番茄洗淨後剖半，蒜頭切粒。以上食材泡入橄欖油，蓋上蓋子，於室溫下靜置至少4小時。

田園義大利麵

2.鍋中放清水燒開後，下義大利麵中煮熟，撈起後過涼水瀝乾，置於大碗內，倒入油漬番茄，撒上帕馬森起司就完成了。

番茄蔬菜 湯

番茄蔬菜湯

選幾顆大紅番茄配上一顆高麗菜、幾根胡蘿蔔、芹菜、洋蔥和大蒜，撒一些香料，就能燉鍋營養豐富的番茄蔬菜濃湯。

材料：

大番茄3顆、罐頭番茄1罐（約28盎司）、高麗菜1顆（約3磅）、胡蘿蔔3條、芹菜（西芹，中芹皆可）、洋蔥1顆、大蒜1個、鹽、胡椒粉、蒜粉與洋蔥粉各適量、蘑菇精少許、各人喜好的香料適量（我用的Fox Point Seasoning是由洋蔥、大蒜、紅蔥頭、大蔥等香料製成）。

作法：

1.將蔬菜洗淨，大番茄切小塊，高麗菜切絲，胡蘿蔔、洋蔥切薄片，芹菜切小段。

2.將蔬菜、番茄罐頭及香料（中芹除外）放入鍋中，加水浸過蔬菜，以中火煮開，再以小火慢燉。其後加進芹菜，燉一小時後加鹽、胡椒粉及蘑菇精調味即成。

小叮嚀：

燉湯用的西芹要早入鍋，中芹則最後加入就行。