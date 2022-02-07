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年菜大改造 剩菜不浪費

文／記者陳靜宜　圖／記者陳立凱
芋頭糕變粿仔湯
芋頭糕變粿仔湯

今日顧問／欣葉餐廳創辦人李秀英

過年後總有些吃不完的食材留在冰箱裡，但又不想浪費，動動腦筋就能變身成為另一道美味料理。

芋頭糕變粿仔湯（4人份）

粿仔湯是很有古早味的一道湯品，配角都是冰箱內唾手可得的食材，不需另外再添購，無論是芋頭糕或蘿蔔糕都適用，湯頭鮮美，別有風味。

材料：蒜苗100公克、白菜梗100公克、芹菜80公克、茼蒿100公克、乾魷魚15公克、五花肉100公克、紅蘿蔔20公克、蝦米15公克、香菇絲少許、蔥少許、鹽少許、高湯1000毫升、沙拉油少許、米酒少許、柴魚醬油少許。

法寶：廚房用吸油紙。

芋頭粿仔湯材料
芋頭粿仔湯材料

作法：

1.五花肉切條狀、乾魷魚剪成條狀、白菜梗與芹菜切成適口大小。

2.把芋頭糕先切成長塊狀，入鍋油煎，一方面是定型，另一方面吃起來也比較香。

3.取廚房吸油紙，把煎好芋頭糕上的油氣吸除，可避免使湯頭過油。

4.另起一油鍋，把蒜苗、肉條放入拌炒，接著把香菇絲、蔥段、蝦米、乾魷魚、白菜梗陸續放入拌炒。

5.灑入少許米酒、柴魚醬油。

6.倒入高湯。

7.放入紅蘿蔔續煮。

8.放入芋頭糕、芹菜續煮，並加鹽調味，此時最好改用木杓，不要用鐵杓，攪動時要特別輕柔，否則芋頭糕容易斷裂散開。

9.取一乾淨大鍋，底層鋪新鮮茼蒿，再倒入剛才煮好的湯，茼蒿一遇熱湯就熟了。

10.撒上少許白胡椒粉即可。

烏魚子變身烏魚子炒飯（2人份）

剩下的烏魚子不能久放，建議在一周內吃完，有些店家會磨成烏魚子粉，撒在義大利麵上。不過人稱「李阿姨」的李秀英，祭出這道「烏魚子炒飯」也是名震江湖，據說有很多客人即使吃完了酒席，肚子飽飽，最後還是要加點一份「烏魚子炒飯」，彷彿才是美好的句點。

烏魚子炒飯
烏魚子炒飯

材料：洋蔥30公克、蒜頭1顆、蛋1顆、青豆30公克、烏魚子1/3塊、白飯2碗、高湯1湯匙、醬油1茶匙、沙拉油少許、白胡椒粉少許。

作法：

1.青豆燙熟瀝乾、烏魚子切丁備用。

2.鍋中放入沙拉油，熱鍋。

3.鍋中放入蒜末與洋蔥絲爆香。

4.放入蛋液拌炒。

5.放入白飯、淋上醬油、高湯續炒。（高湯的作用，是使得炒飯吃起來不那麼乾硬，但也不能太多，太多就變成茶泡飯了。）

6.加入青豆續炒。

7.放入一半的烏魚子續拌。

8.裝盤後，再鋪上另一半的烏魚子丁作為裝飾。

腰果從零嘴變湯品

腰果是零食，其實也可以當成食材。生腰果有種煮法非常特別，鍋內放入番茄、豆腐、排骨，加水蓋過食材，再放入腰果。煮滾後以小火續煮30～50分鐘，等到排骨酥軟，再加入鹽巴調味即可。這道料理能吃到腰果獨特「桑桑」的口感和原味，很簡單吧！如是素食者，鍋內不加排骨也可擁有相同美味。

義大利

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