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蒜頭怎麼保存才好 營養師：根據使用方式決定保存方法

記者黃寅／綜合報導
蒜頭。(本報資料照片)
蒜頭。(本報資料照片)

做菜免不了用蒜頭提味增香，用得巧還可增進人體健康，台灣台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥指出，雖然保存蒜頭有「四大派」方法，但最重要的是要有用、有效；建議愛蒜的民眾，以使用蒜頭的頻率調整保存方式，將更能發揮蒜頭的營養價值。

她說，在廚房料理，蒜頭可說是去腥、提味、爆香的絕佳營養辛香料。但在營養諮詢門診中，民眾經常會問，保存蒜頭究竟是冷凍、冷藏，還是常溫比較好？

賴淑娥說，要維持蒜頭營養與新鮮度，坊間可略分為放風派、密封派、冷藏派與冷凍派。放風派，是習慣將買回來的蒜頭用透氣的網袋吊掛陽台通風，讓陽光保持蒜頭不受潮；密封派則用紙巾包覆蒜頭，吸收多餘濕氣，裝進密封袋或密封罐；冷藏（凍）派，是裝入保鮮盒直接放入冰箱，以冷藏或冷凍加以保鮮。

她說，上述方式，都是延長保存蒜頭的可行方法。但對天天都會用到蒜頭的人，建議使用冷藏，才便於烹煮與調味；若一至兩周才會使用蒜頭時，則不建議以冷藏方式保存，因為冰箱內有濕氣，容易讓蒜頭發芽，建議改以蒜瓣冷凍方式封存鮮度。

台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥。(圖：澄清醫院中港院區提供)
台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥。(圖：澄清醫院中港院區提供)

若是一個月以上才會使用蒜頭者，建議買回的大蒜，保持蒂頭與外皮的完整，置於通風、陰涼且乾燥的環境，蒜頭都可維持到半年的新鮮度。

賴淑娥說，研究指出，大蒜含有豐富的營養價值，包含醣類、蛋白質、維生素B1、B2、鈣、磷、鐵等礦物質，以及30多種蒜氨酸、蒜酶轉為「蒜素」為主的硫化合物，就有保健功效。若以生食方式攝取，能獲取最多的營養素。

一般成年人，每天攝取量約為2至3瓣，約拇指大小的蒜量就足夠了。賴淑娥提醒，蒜頭中的蒜素，對腸胃有刺激作用，若有胃潰瘍、凝血功能疾病、服用抗凝血劑患者，甚至是動手術的病患，建議避免生吃或過量食用。再過不久即將過農曆新年，蒜頭用得鮮用得巧，可以讓每一道美食，營養更加分。

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