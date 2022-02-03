福虎臨門 健康素食年菜

白玉龍鳳果

這幾天吃了許多大魚大肉，不妨來點清淡的素食，素食料理大廚分享五道健康素年菜，一樣能澎派上桌。

如何選素料

購買素料時最好先確認包裝上有通過國家品質認證。另外，必須是非基因改造大豆蛋白、無添加防腐劑、零膽固醇、優質蛋白質、零脂肪、低熱量、零反式脂肪、低普林、無抗生素、無五辛。

素料的來源

1.大豆製品

素料大多由黃豆中的豆渣，所提煉的大豆蛋白而來，經過高溫 高壓擠壓後，形成纖維狀的製品。若要製成各式素肉、素排、素火腿，須經調味料和整形，就可以做出千變萬化的素肉品。

2.香菇製品

香菇製品大都取用香菇梗直接烘乾。由於香菇梗也有體態較粗的部分，所以香菇雞、素羊肉都是由這類香菇梗製成。也有將香菇梗機攪碎後加工，製成其他不同風味的素食品。

3.蒟蒻製品

蒟蒻又稱魔芋，屬於地下莖塊，將它切片、烘乾、磨碎，再用大量的水製成。吃起來有彈性、無味道，市售的素小蝦、素小腸、素花枝、素鮭魚大多都是由蒟蒻製成。

注意：由於蒟蒻需液體包裝，才能保存蒟蒻的石灰水，所以在烹煮前須汆燙去除異味，再用鹽巴搓揉後烹煮

4.素的調味料

為了增加食材的變化性，所以有仿豬肉味、牛肉味、雞肉味、海鮮味等各類葷味的素肉精香料，加上素沙茶、素蠔油等各種醬汁的搭配，使滋味濃郁豐富。

白玉龍鳳果

材料：

白蘿蔔1條、素肉漿300克、龍鳳果10粒、珍珠菇20克、翡翠10克、太白粉水少許、番茄2個。

調味料：

鹽、香菇粉、胡椒粉少許。

作法：

1.白蘿蔔去皮、切成6塊，中心挖空。

2.素肉漿加入少許調味料，調勻後，放入蘿蔔裡。

3.蘿蔔盅放進蒸籠，大火煮開蒸10分鐘，再轉小火蒸30分鐘。

4.蒸好的湯汁，倒入鍋中，加入龍鳳果、珍珠菇、翡翠及調味料，最後以太白粉水勾芡，淋在蘿蔔盅上。

5.番茄共切8片排盤，如蓮花綻放，中間放做好的蘿蔔盅即可。

東坡獻禮

東坡獻禮

材料：

素火腿片6片、素羊肉片6片、百頁豆腐6片、干瓢1條、青江菜6顆、八角3顆、碧綠筍2支、辣椒1條、香菜及太白粉水少許。

調味料：

蠔油1小匙、濃色醬油1小匙、高湯1碗、糖1小匙、香菇粉1大匙。

作法：

1.素火腿片、素牛肉片及百頁豆腐各一片相疊，用干瓢綁起，如東坡肉般。

2.碧綠筍及辣椒切丁，太白粉調水備用。

3.八角爆香，加入紅辣椒丁、碧綠筍丁、蠔油、醬油及高湯，最後入東坡肉，小火煮10分鐘。

4.將東坡肉撈起排盤，太白粉水勾芡即可。

5.青江菜汆燙圍邊，最後在東坡肉上撒些香菜，即可上桌。

焗烤椰盅

焗烤椰盅

材料：

椰殼5個、玉米粒20克、素火腿20克、洋菇片20克、紅蘿蔔丁20克、乳酪絲150克、鮮奶100克、奧立岡葉少許、麵糊少許。

調味料：

鹽、香菇粉、胡椒粉少許。

作法：

1.麵糊加入玉米粒、素火腿、洋菇片、紅蘿蔔丁及調味料拌勻。

2.將作法1放進椰殼中，撒上乳酪絲。

3.烤箱預熱，以356℉、392℉上下火烤至金黃色（約10分鐘）即可。

4.奧立岡葉裝飾即可上菜。

佛跳牆

素食佛跳牆

材料：

大白菜半棵、大甲芋頭200克、海帶頭10個、紅棗10個、素丸10個、竹笙20克、中藥包1包（內有當歸、川芎、枸杞、肉桂）、素肉塊20克、香菇10小朵、高湯1000毫升。

調味料：

鹽及香菇粉各1小匙、麻油1大匙、薑片數片。

作法：

1.麻油爆香薑片，加入高湯。

2.香菇泡水，竹笙泡水切小段備用。

3.將所有材料依序入甕。順序為大白菜、大甲芋頭、海帶頭、紅棗、竹笙、中藥包、素丸、香菇及調味料。再倒入高湯。

4.放入電鍋蒸約30分鐘即可。

鴻運當頭

鴻運當頭

材料：

山藥300克、紅麴醬20克、法國麵包一條、白芝麻少許、砂糖10克、麵糊少許、龍鬚捲。

作法：

1.山藥切塊，裹上麵糊，炸成金黃色備用。

2.將油倒掉，鍋中加入紅麴、砂糖及山藥，拌炒至勻。

3.法國麵包挖洞，將作法2放入麵包中。

4.撒上白芝麻及少許龍鬚捲即可。