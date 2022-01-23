金黃湯圓迎新春、開春南瓜萬象新

金黃湯圓迎新春

糯米粉，加上薑黃粉和水，經過手工搓揉雕琢，金光閃閃的金黃湯圓，渾圓飽滿象徵大吉大利。圓形南瓜頂上開口，模樣像極了中間有個方形的古錢幣，不是嗎？開春吃南瓜，首先把「難」給破除了，接下來的虎年必是氣象更新、萬事亨通。

金黃湯圓迎新春

材料：糯米粉、水。

調味料：薑黃粉、紅糖。

薑黃湯圓

作法：

1.取少許糯米粉、水，揉搓成塊，取一部分放入沸水中，煮熟後將「粿粹」撈起備用。

2.取不鏽鋼盆，倒入適量糯米粉、薑黃粉，與事先煮好的粿粹攪拌，慢慢地水調勻，以手捏揉成均勻不黏手的薑黃糯米糰。

3.薑黃糯米糰隨意分成長條狀，再切成小塊，用手搓成湯圓即可。

4.煮一鍋滾水，加入湯圓，蓋上鍋蓋煮至湯圓浮起，就表示湯圓已經熟了。再加入紅糖，充分攪拌使甜味融入，即可熄火，盛起享用。

金黃湯圓迎新春

小叮嚀：

先煮好小塊的「粿粹」，再加入湯圓製程中，湯圓質地會較緊密紮實，煮熟後口感也比較Q彈。

開春南瓜萬象新

開春南瓜萬象新

材料：南瓜、番茄、粉絲、水。

調味料：橄欖油、素食咖哩塊。

作法：

1.南瓜以熱水刷洗乾淨，在南瓜蒂四周深劃四刀，割除南瓜蒂，頂部則出現方形缺口。

南瓜蒂四周深入地劃四刀，割除南瓜蒂

2.從缺口邊緣下刀，沿著南瓜表面的紋路分解南瓜，將瓜籽、瓜肉分開，再切瓜肉成小塊，備用。

3.番茄洗淨，切小塊；粉絲洗淨，以溫開水浸泡15分鐘，瀝乾後切小段備用。

4.炒鍋中倒入水和南瓜，稍做拌炒後蓋上鍋蓋燜煮。

5.南瓜煮至八分熟時，放入番茄、南瓜籽、粉絲，以橄欖油、素食咖哩塊調味，充分攪拌均勻。

6.不斷地拌炒，使粉絲充分吸收湯汁，直到菜肴都熟且入味，即可盛盤。

小叮嚀：

分解南瓜，操刀一定要小心謹慎。