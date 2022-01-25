我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

圍爐必吃長年菜 1次學會4煮法

韓美慧
長年菜滾雞湯
長年菜滾雞湯

我家過年一定會出現一道菜餚，孩提時候的我練習吃了幾年後，直到成年才接受的蔬菜，就是客家人稱的「長年菜」。成年之後我才喜歡這道菜餚，小時候過年看見真的很想逃避這料理，沒想到，長大卻愛上甘苦的滋味。

長年菜滾雞湯

材料：

長年菜1顆（去葉存莖）、雞肉塊約600克、薑絲約5克、水約500毫升、鹽巴適量。

作法：

1.長年菜洗淨，切除葉子（葉子保留），莖切大片熱水汆燙，撈起備用。

2.雞塊汆燙撈起。

3.鍋子煮開，倒入雞塊跟長年菜莖，大火快煮約5分鐘，轉中小火續煮約25至30分鐘湯汁收約200毫升即可。

長年菜蘋果佐猴頭菇

長年菜蘋果佐猴頭菇
長年菜蘋果佐猴頭菇

材料：

長年菜莖約300克、猴頭菇約25克、蘋果1顆、薑絲約5克、茶油約10毫升。

作法：

1.長年菜莖、猴頭菇分批燙好（猴頭菇撕小片狀），蘋果去皮切塊狀。

2.鍋中放入茶油，把備好的1料全部倒入翻炒，接著用燜炒法，約20分鐘即可起鍋，適合素食者。

長年菜雪裡紅佐毛豆

長年菜雪裡紅佐毛豆
長年菜雪裡紅佐毛豆

材料：

長年菜葉200克、毛豆剝殼去膜300克、肉末500克、鹽30克、油約10毫升。

作法：

1.切下的長年菜葉清洗保留，切細用鹽醃漬約30分鐘，去青澀（快速雪裡紅版），之後用水洗去鹽分備用。

2.平底鍋置入油，把肉末爆炒，依序放入毛豆跟長年菜雪裡紅翻炒即可。

長年菜雪裡紅肉末包子

長年菜雪裡紅肉末包子
長年菜雪裡紅肉末包子

材料：

麵粉糰600克、長年菜雪裡紅200克、肉末600克、香油15毫升、蔥20克、薑約10克、雞蛋一顆、醬油5毫升。

作法：

1.事先準備發酵好麵粉糰備用。

2.把長年菜雪裡紅、肉末攪拌均勻，依序把醬料跟雞蛋全部調配好備用。

3.接著把麵糰切約16分，擀成圓形，包進作法2餡料，放進電鍋或是蒸籠蒸熟，約15～20分鐘，即可有熱呼呼的包子。

長年菜
長年菜

蘋果 雞蛋 醃漬

上一則

單吃幾條就膩？好市多起司鱈魚條換吃法「一口氣吃半包」

延伸閱讀

【食力】把握4大原則 均衡享用年菜健康不肥胖

【食力】把握4大原則 均衡享用年菜健康不肥胖
日本麥當勞再度停賣中大薯 這次要停一個月

日本麥當勞再度停賣中大薯 這次要停一個月
【分分鐘百科】懶人必學！家常美味芝麻拌麵

【分分鐘百科】懶人必學！家常美味芝麻拌麵
見客人吃雞塊噎到 麥當勞15歲員工立刻跳窗救人

見客人吃雞塊噎到 麥當勞15歲員工立刻跳窗救人

熱門新聞

一名網友提及，佛跳牆擁有許多配料，問道「佛跳牆中，最多餘的食材是什麼？」引起熱議。示意圖。本報資料照片

佛跳牆什麼料最沒用？網一面倒指「2食材」：毀了整鍋

2022-01-18 01:16
蒜頭。(本報資料照片)

蒜頭怎麼保存才好 營養師：根據使用方式決定保存方法

2022-01-24 03:22
海帶滷味

電鍋素食滷味 一鍋搞定又入味

2022-01-18 02:00
網友不藏私分享紫色溏心蛋食譜。（取材自臉書）

夢幻紫色溏心蛋怎麼煮⁡⁡？ 網友傳授零失敗食譜

2022-01-17 02:13
營養師建議，冰箱存放食物，上層擺熟食，下層擺生鮮，且注意肉品血水勿接觸新鮮食材。記者王昭月／攝影

年貨塞滿冷凍庫 營養師：原則「先進先出」、別堵風口

2022-01-21 05:32
南韓流行音樂（K-pop）正在世界各地大行其道，助攻南韓商品出口大增，最新數據顯示，韓式辣椒醬過去四年出口飆升近63%。(美聯社)

K-Pop風靡全球 助攻韓式辣椒醬出口飆升近63%

2022-01-24 00:42

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮