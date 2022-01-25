圍爐必吃長年菜 1次學會4煮法

長年菜滾雞湯

我家過年一定會出現一道菜餚，孩提時候的我練習吃了幾年後，直到成年才接受的蔬菜，就是客家人稱的「長年菜」。成年之後我才喜歡這道菜餚，小時候過年看見真的很想逃避這料理，沒想到，長大卻愛上甘苦的滋味。

長年菜滾雞湯

材料：

長年菜1顆（去葉存莖）、雞肉塊約600克、薑絲約5克、水約500毫升、鹽巴適量。

作法：

1.長年菜洗淨，切除葉子（葉子保留），莖切大片熱水汆燙，撈起備用。

2.雞塊汆燙撈起。

3.鍋子煮開，倒入雞塊跟長年菜莖，大火快煮約5分鐘，轉中小火續煮約25至30分鐘湯汁收約200毫升即可。

長年菜蘋果 佐猴頭菇

長年菜蘋果佐猴頭菇

材料：

長年菜莖約300克、猴頭菇約25克、蘋果1顆、薑絲約5克、茶油約10毫升。

作法：

1.長年菜莖、猴頭菇分批燙好（猴頭菇撕小片狀），蘋果去皮切塊狀。

2.鍋中放入茶油，把備好的1料全部倒入翻炒，接著用燜炒法，約20分鐘即可起鍋，適合素食者。

長年菜雪裡紅佐毛豆

長年菜雪裡紅佐毛豆

材料：

長年菜葉200克、毛豆剝殼去膜300克、肉末500克、鹽30克、油約10毫升。

作法：

1.切下的長年菜葉清洗保留，切細用鹽醃漬 約30分鐘，去青澀（快速雪裡紅版），之後用水洗去鹽分備用。

2.平底鍋置入油，把肉末爆炒，依序放入毛豆跟長年菜雪裡紅翻炒即可。

長年菜雪裡紅肉末包子

長年菜雪裡紅肉末包子

材料：

麵粉糰600克、長年菜雪裡紅200克、肉末600克、香油15毫升、蔥20克、薑約10克、雞蛋 一顆、醬油5毫升。

作法：

1.事先準備發酵好麵粉糰備用。

2.把長年菜雪裡紅、肉末攪拌均勻，依序把醬料跟雞蛋全部調配好備用。

3.接著把麵糰切約16分，擀成圓形，包進作法2餡料，放進電鍋或是蒸籠蒸熟，約15～20分鐘，即可有熱呼呼的包子。