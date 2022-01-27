金虎迎春 客家年菜花樣多

紅蟳燴油飯

今年過年換換口味，來點客家年菜吧由名廚邱寶郎示範紅蟳燴油飯、客家腐乳肉、雞湯長年菜、鹹冬瓜蒸紅糟魚和黃金人參雞湯。

名廚示範／邱寶郎

客家國宴主廚，擅長歐式、法式、泰式、客家等創意料理。料理經驗涵蓋傳統辦桌、五星飯店、總統府國宴。

紅蟳燴油飯

材料：紅蟳1隻、長糯米600克、乾蝦米20克、乾香菇15朵、乾魷魚5克、三層肉250克、蒜頭5粒、新鮮紅蔥頭10粒。

調味料：香油1大匙、油蔥醬20克、白胡椒粉1小匙、醬油3大匙、雞粉1大匙、開水600毫升。

裝飾物：香菜葉少許。

作法：

1.長糯米洗淨加水浸泡2小時。

2.乾魷魚泡軟剪成絲狀；乾蝦米、乾香菇洗淨泡水至軟切絲；蒜頭、新鮮紅蔥頭去老皮切片；三層肉切成絲狀。備用。

3.撈起浸泡好的長糯米瀝乾水分，再放入蒸籠或電鍋裡，以大火蒸約30分鐘，讓長糯米呈現九分熟即可備用。

4.大火起熱鍋，乾魷魚、紅蔥頭、蒜頭、乾香菇、三層肉一起用大火快炒爆香，再下乾蝦米及所有調味料，翻炒均勻。

5.炒好的糯米餡料 （以中火餘溫）再加入剛蒸好的長糯米，以鍋鏟慢慢攪勻。再將糯米飯倒扣在成品盤上。

6.紅蟳洗淨切成小片狀，再將切好紅蟳片擺放在蒸好的油飯上，放入蒸籠裡回蒸7分鐘即可。最上方以香菜裝飾。

健康概念：

紅蟳油飯是最具代表性的宴客菜與年菜之一；客家庄的媽媽們做油飯，會用豬油爆香所有材料，再加進肥滋滋的客家油蔥，能讓客家油飯變得超香超讚！但以現代飲食習慣來說，這種作法油脂太多，會造成心血管疾病 ，有礙健康。

邱主廚的油飯不加油、更健康，秘訣是先將準備好的三層肉以小火先爆香，透過熱能將三層肉的油逼出來，接著再加入其餘的材料，用三層肉的油來爆香就已足夠，最後再加入1大匙香油攪拌均勻即可。

客家腐乳肉

客家腐乳肉

材料：三層肉500克（整條完整的）、蒜頭3粒、辣椒1條。

調味料：無辣豆腐乳50克、白味噌50克、黃豆醬50克、米酒200cc、薄鹽醬油1大匙、冰糖1小匙、八角2粒裝飾物：青花菜1朵。

作法：

1.將三層肉清洗乾淨（先不要切），再放入滾水中快速汆燙過水備用。

2.蒜頭、辣椒切碎備用。

3.取一個容器加入作法2的材料與所有調味料，使用攪拌器攪拌均勻。

4.將汆燙好的三層肉放在圓盤中，再將攪拌好的調味料淋在三層肉上，最後以保鮮膜包上，再放入蒸鍋裡，以中火蒸約30分鐘即可。

5.以青花菜圍邊裝飾，再將蒸好的腐乳肉切成片狀擺盤。

健康概念：

客家人喜歡拜拜，且祭拜各地神明所使用的牲禮不可重複，所以過年節慶都會有很多的豬肉與雞肉。也因此，客家人在三層肉的運用上非常多元。這道菜要更健康，邱主廚先以無油冷鍋，將三層肉外表煎上色並逼出少許油，再一起蒸煮，不只少油，肉質也會更紮實有彈性。

雞湯長年菜

雞湯長年菜

材料：福菜60克、長年菜300克、鮮香菇3朵、紅蘿蔔20克、薑5片、蔥1枝。

調味料：鹽1茶匙、白胡椒粉1茶匙、雞肉高湯1800毫升、米酒50毫升、香油1茶匙。

作法：

1.長年菜洗淨，再加入滾水中汆燙過水。

2.福菜加水洗淨，泡水20分鐘，再切成片狀備用。

3.蔥切段；鮮香菇、紅蘿蔔、薑等全部食材都切成薄片狀，備用。

4.取一炒鍋，加入作法1、2、3全部食材，再加調味料調和均勻即可。

健康概念：

客家人過年一定要吃長年菜，一般會用汆燙豬肉的湯頭或雞肉高湯一起煮，再加長年菜後，會讓湯頭更鮮甜。且入冬後的長年菜，在烹煮過程中，完全沒有苦味與澀味，肥厚的長年菜烹煮後完全包裹住高湯的甜味，做法簡單且健康美味。

鹹冬瓜蒸紅糟魚

鹹冬瓜蒸紅糟魚

材料：紅糟魚1尾、青蔥2枝、薑5克、辣椒1/2條。

調味料：鹹冬瓜2大匙、香油1小匙、糖1小匙、米酒1大匙。

作法：

1.先將紅糟魚洗淨，再將背部畫三刀備用。

2.鹹冬瓜、青蔥、薑、辣椒都切成片狀備用。

3.取一個橢圓盤，先放入紅糟魚，再放入作法2所有調味料，包上保鮮膜、放入蒸鍋中，大火蒸約10分鐘即可。

健康概念：

「年年有魚」的寓意，讓「魚」成為年菜必備主角之一。客家人的醃漬 功力了得，運用自製的鹹冬瓜與魚身一起蒸，蒸出的魚肉，有淡淡的甘鹹味在口中散發，只要簡單調味就很可口。這道魚料理，因有紅糟、健康加分！

黃金人參雞湯

黃金人參雞湯

材料：烏骨雞1隻、人參鬚1束、紅棗3克、黃金蟲草1瓶、枸杞1大匙。

調味料：鹽、胡椒少許，約800毫升的水。

起鍋前材料：黃金蟲草酒3大匙（或米酒3大匙）。

作法：

1.先將烏骨雞洗淨，再放入滾水中汆燙過水、去雜質，備用。

2.人參、紅棗、枸杞洗淨；以上濾水備用。

3.取一個湯鍋，加入汆燙好的全雞，再加入作法2的所有材料，依序放入全雞的周圍，再加入所有的調味料。

4.包覆保鮮膜後，放入蒸鍋中蒸約1小時；或蓋鍋蓋，放在瓦斯爐上以中火煮約35分鐘。

5.起鍋前，加黃金蟲草酒或米酒即可。

健康概念：

雞湯是客家人最愛的補身聖品。烏骨雞要選放山純正烏骨雞，加入新鮮的黃金蟲草熬燉，以中火熬燉約1小時，雞湯亮而不黑，口感含有厚實的黃金蟲草香氣與人參的鮮甜味。