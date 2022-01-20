去寒暖身 薑料理補元氣

嫩薑炒肉片

薑跟蔥、蒜一樣，常用來去腥調味，廚房裡少不了它。隨採收時間早晚，薑可分為嫩薑、粉薑跟老薑，嫩薑採收時間最早，其次是粉薑，俗話說「薑是老的辣」，老薑的辣味最為強勁，纖維也較粗，隆冬時節吃的薑母鴨，用的就是老薑。

薑的用途很廣，像是烹調雞鴨魚肉時，加入薑片可除腥味，增加香氣；吃螃蟹時，以薑絲加醋蘸食，味道更鮮美。

薑能去寒解表，受寒、感冒初期喝一些紅糖薑湯，可以緩解不適。但要提醒民眾，薑湯只能對付偏寒症的感冒，若感覺到喉嚨疼痛、臉紅、口乾舌燥，所謂熱症型感冒時，喝薑湯可是會「火上添油」，更為燥熱。

老薑與嫩薑

薑依不同的生長時期，分為嫩薑、粉薑、老薑、薑母。

嫩薑：薑種的地下莖在幼嫩時即採收，外皮乾淨，帶有紫紅色的鱗片，又稱生薑。

粉薑：薑在幼嫩期不採收，任其肥大成長，直到外皮由黃白色轉為土黃色，此時口感最為細緻，即為粉薑，也稱為肉薑。

老薑：肉薑不採收任其成長，老化時才採收，稱為老薑。此時薑肉已纖維化，外皮乾皺呈灰土色。

薑母：老薑不採收，留種至翌年，與生成的子薑一併挖出的，稱薑母。

薑的保存法

嫩薑與粉薑不能久放，最好先用保鮮膜包覆，再放進冰箱保鮮，冷藏時間不宜超過兩周。

老薑多放在常溫下，過去貯藏於乾沙堆中，現代人可放在米桶裡，先在老薑外面先包紙（報紙），再放進塑膠袋裡綁起來，入米桶存放。

薑

嫩薑炒肉片

材料：嫩薑200公克、里肌肉 200公克、辣椒1條、蔥3支、鹽、醋少許。

調味料：醬油1湯匙、太白粉2小匙、鹽、雞粉少許。

作法：

1.嫩薑切薄片，加鹽、醋抓軟，置20分鐘。

2.里肌肉切薄片，加入調味料，置20分鐘。

3.辣椒切片，蔥切小段。

4.鍋中放油，里肌肉炒熟，放入嫩薑、辣椒，加少許水炒片刻，再放蔥段，最後調味即可。

TIPS：

里肌肉加入調味料，再加入少許蛋白和油，會更加軟嫩；但一定記得先放冰箱。肉的部分，也可用水先汆燙一下，就可放少些油，符合現今的健康飲食。

鳳梨拌嫩薑

鳳梨拌嫩薑

材料：

鳳梨200公克、嫩薑200公克、糖、鹽、白醋各少許。

作法：

1.薑洗淨切薄片，加入鹽、白醋抓勻，置約30分鐘。

2.用冷開水洗淨鹽水，暫擱一旁。

3.將鳳梨去皮、去心、切薄片，薑、鳳梨、糖一起拌勻即可。

TIPS：

薑的鹽不要太多，如果家中有泰式酸辣醬，可將白醋換成檸檬汁，加入剁碎檸檬皮和香菜即可。若喜歡吃肉，可放雞肉或海鮮，成為很不一樣的薑料理。

薑汁奶凍

薑汁奶凍

材料：

黑糖200公克、老薑200公克、水700公克、鮮奶油200公克、吉利丁或果凍粉30公克。

作法：

1.薑洗淨切薄片。

2.鍋子先燒熱，把薑稍炒一下，有香氣再加入水煮沸，小火煮約30分鐘。

3.過濾後，加入鮮奶油和吉利丁或果凍粉，煮至融化、裝模即可。

TIPS：

吉利丁要用冷水泡軟，果凍粉要先與鮮奶油拌勻。加熱之後就不容易拌勻了。