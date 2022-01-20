我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

去寒暖身 薑料理補元氣

文／記者陳惠惠、羅建怡
嫩薑炒肉片
嫩薑炒肉片

薑跟蔥、蒜一樣，常用來去腥調味，廚房裡少不了它。隨採收時間早晚，薑可分為嫩薑、粉薑跟老薑，嫩薑採收時間最早，其次是粉薑，俗話說「薑是老的辣」，老薑的辣味最為強勁，纖維也較粗，隆冬時節吃的薑母鴨，用的就是老薑。

薑的用途很廣，像是烹調雞鴨魚肉時，加入薑片可除腥味，增加香氣；吃螃蟹時，以薑絲加醋蘸食，味道更鮮美。

薑能去寒解表，受寒、感冒初期喝一些紅糖薑湯，可以緩解不適。但要提醒民眾，薑湯只能對付偏寒症的感冒，若感覺到喉嚨疼痛、臉紅、口乾舌燥，所謂熱症型感冒時，喝薑湯可是會「火上添油」，更為燥熱。

老薑與嫩薑

薑依不同的生長時期，分為嫩薑、粉薑、老薑、薑母。

嫩薑：薑種的地下莖在幼嫩時即採收，外皮乾淨，帶有紫紅色的鱗片，又稱生薑。

粉薑：薑在幼嫩期不採收，任其肥大成長，直到外皮由黃白色轉為土黃色，此時口感最為細緻，即為粉薑，也稱為肉薑。

老薑：肉薑不採收任其成長，老化時才採收，稱為老薑。此時薑肉已纖維化，外皮乾皺呈灰土色。

薑母：老薑不採收，留種至翌年，與生成的子薑一併挖出的，稱薑母。

薑的保存法

嫩薑與粉薑不能久放，最好先用保鮮膜包覆，再放進冰箱保鮮，冷藏時間不宜超過兩周。

老薑多放在常溫下，過去貯藏於乾沙堆中，現代人可放在米桶裡，先在老薑外面先包紙（報紙），再放進塑膠袋裡綁起來，入米桶存放。

薑

嫩薑炒肉片

材料：嫩薑200公克、里肌肉200公克、辣椒1條、蔥3支、鹽、醋少許。

調味料：醬油1湯匙、太白粉2小匙、鹽、雞粉少許。

作法：

1.嫩薑切薄片，加鹽、醋抓軟，置20分鐘。

2.里肌肉切薄片，加入調味料，置20分鐘。

3.辣椒切片，蔥切小段。

4.鍋中放油，里肌肉炒熟，放入嫩薑、辣椒，加少許水炒片刻，再放蔥段，最後調味即可。

TIPS：

里肌肉加入調味料，再加入少許蛋白和油，會更加軟嫩；但一定記得先放冰箱。肉的部分，也可用水先汆燙一下，就可放少些油，符合現今的健康飲食。

鳳梨拌嫩薑

鳳梨拌嫩薑
鳳梨拌嫩薑

材料：

鳳梨200公克、嫩薑200公克、糖、鹽、白醋各少許。

作法：

1.薑洗淨切薄片，加入鹽、白醋抓勻，置約30分鐘。

2.用冷開水洗淨鹽水，暫擱一旁。

3.將鳳梨去皮、去心、切薄片，薑、鳳梨、糖一起拌勻即可。

TIPS：

薑的鹽不要太多，如果家中有泰式酸辣醬，可將白醋換成檸檬汁，加入剁碎檸檬皮和香菜即可。若喜歡吃肉，可放雞肉或海鮮，成為很不一樣的薑料理。

薑汁奶凍

薑汁奶凍
薑汁奶凍

材料：

黑糖200公克、老薑200公克、水700公克、鮮奶油200公克、吉利丁或果凍粉30公克。

作法：

1.薑洗淨切薄片。

2.鍋子先燒熱，把薑稍炒一下，有香氣再加入水煮沸，小火煮約30分鐘。

3.過濾後，加入鮮奶油和吉利丁或果凍粉，煮至融化、裝模即可。

TIPS：

吉利丁要用冷水泡軟，果凍粉要先與鮮奶油拌勻。加熱之後就不容易拌勻了。

肌肉

上一則

自製辣味豬肉乾

延伸閱讀

低脂味甘 一鴨三吃上桌囉

低脂味甘 一鴨三吃上桌囉
料理功夫／味噌杏鮑菇炒蘆筍

料理功夫／味噌杏鮑菇炒蘆筍
料理功夫／香脆大頭菜

料理功夫／香脆大頭菜
南加華人夫婦因信仰拒打疫苗 夫驟逝妻急接種

南加華人夫婦因信仰拒打疫苗 夫驟逝妻急接種

熱門新聞

一名網友求助如何讓西生菜不容易變黑，多數人建議用汆燙最簡單。 （翻攝自臉書「家常菜」 ）

炒西生菜放一下下就變黑？網推最簡單「保色法」

2022-01-14 03:40
一名網友問及，「豆腐乳」要沒落了嗎？引起許多網友熱議。（圖：傳藝老爺行旅提供）

古早味配菜沒落？網友反指「這罐」家庭必備：萬用

2022-01-16 01:50
一名網友提及，佛跳牆擁有許多配料，問道「佛跳牆中，最多餘的食材是什麼？」引起熱議。示意圖。本報資料照片

佛跳牆什麼料最沒用？網一面倒指「2食材」：毀了整鍋

2022-01-18 01:16
圖為緬因州一家星巴克咖啡店本月初即因人手不足，宣布提早打烊。(美聯社)

防疫升級 多家連鎖餐飲店限外帶、縮短營業時間

2022-01-15 22:10
網友不藏私分享紫色溏心蛋食譜。（取材自臉書）

夢幻紫色溏心蛋怎麼煮⁡⁡？ 網友傳授零失敗食譜

2022-01-17 02:13
圖為約克夏布丁。(路透)

獻給女王的絕妙布丁：白金禧年慶的全英食神大賽

2022-01-12 19:45

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲