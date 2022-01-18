電鍋素食滷味 一鍋搞定又入味

海帶滷味

滷味是小時候餐桌上的常客，百吃不厭。到了繁華的台北市上大學後，逛遍大小夜市，最愛的還是香味逼人的滷味。來到美國，懷念家鄉的美食 ，就動手做滷味吧。

海帶滷味

材料：海帶、胡蘿蔔、腐皮捲、水。

調味料：麻油、蘋果 醋、五香粉、黑胡椒、醬油。

作法：

1.海帶先以冷水浸泡2分鐘並剪成小塊，浸泡4～6小時，多次換水並清洗，瀝乾水分；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；腐皮捲洗淨，浸泡4小時後瀝乾，切小段，備用。

2.電鍋內鍋放入海帶、胡蘿蔔、腐皮捲、水，以麻油、蘋果醋、五香粉、黑胡椒及醬油調味，攪拌均勻，靜置10分鐘後放入電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，15分鐘後再掀開鍋蓋，拌勻即可盛盤上菜。

紫色蘿蔔滷味

紫色蘿蔔滷味

材料：紫色蘿蔔、黃豆芽、番茄、海帶、腐皮捲、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖、醬油。

作法：

1.將所有食材洗淨，番茄、紫色蘿蔔削皮，切小塊。海帶先以冷水浸泡2分鐘，剪小塊後浸泡4～6小時，多次換水並清洗，瀝乾水分。腐皮捲浸泡4小時，瀝乾後切小段，備用。

2.食材準備好後放入電鍋內鍋，以麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖、醬油調味拌勻，靜置10分鐘後放入電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，續燜15分鐘，拌勻即可起鍋。

蘿蔔天貝滷味

蘿蔔天貝滷味

材料：白蘿蔔、胡蘿蔔、天貝、腐皮捲、水。

調味料：橄欖油、麻油、五香粉、黑胡椒、醬油。

作法：

1.腐皮捲洗淨，浸泡4小時後瀝乾切小段。白蘿蔔、胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊。天貝切塊，用橄欖油香煎至兩面金黃，備用。

2.電鍋內鍋放入白蘿蔔、胡蘿蔔、天貝、腐皮捲、水，以麻油、五香粉、黑胡椒、醬油調味拌勻，靜置10分鐘，以電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，續燜15分鐘，拌勻即可起鍋。

小叮嚀：軟化海帶的小幫手，就是蘋果醋、白醋、味醂或番茄。