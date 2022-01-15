虎虎生豐 鴻運吉祥宴

柴（財）把湯

意寓「招財進寶」的吉利湯，是利用家中剩料做出來的好湯。酸菜和金針可去油、解膩、開脾胃、助消化，又帶有特殊的酸味及淡雅的鮮味，是過年時讓家人驚艷的健康時蔬湯。

●柴（財）把湯

材料：干瓢（卜子乾）75克、梅花肉400克、紅蘿蔔1大條、大香菇6朵、金針75克、酸菜1個、香菜少許。

調味料：白胡椒粉1小匙、香油1小匙、鹽少許。

作法：

1.將食材洗淨，全切成條狀，干瓢除外。（香菇要泡開，酸菜如太鹹，泡水時間長一點）

2.干瓢剪成可將以上食材綁住的長度，再將以上食材用干瓢綁成一束一束備用。

3.將綁好的柴把，放入雞湯或大骨湯中，煮到食材全熟，再入少許鹽調味。盛碗後，再放入香菜和香油即可。

●十全十美（素燴什錦）

10種時蔬與水果的組合，健康與美味皆「十全十美」。可隨家人喜愛變化，但香菇、木耳、杏鮑菇是主角，尤其鳳梨的甜酸香不可缺少；這道菜高纖瘦身、滋肺健脾，完全自然風。

材料：生百合1個、白蘿蔔1/3個、紅椒半個、小花菇12個、百果40克、綠椰菜半個、素肉塊50克、杏鮑菇2個、鳳梨150克、乾木耳30克、太白粉1大匙、薑2片、水適量。

調味料：冰糖1匙、鹽少許、胡椒粉1匙、黑麻油2匙、日本 淡色香菇醬油2匙。

作法：

1.百合撥開成片狀，白蘿蔔切小塊煮熟，紅椒切小塊，小花菇泡水。白果買罐頭的比較好處理。

2.素肉塊用熱水泡開，綠椰菜切成小朵，杏鮑菇切片，鳳梨切塊，黑木耳泡開備用。

3.先用黑麻油爆香薑片，入香菇一起翻炒後，素肉塊與木耳入鍋，同時加入醬油、水及冰糖，煨上15分鐘後，再加入百合、百果、鳳梨、蘿蔔，悶蓋燒5分鐘，最後加入杏鮑菇。

4.此時先試一下口味，鳳梨的香氣和酸甜味若適中，可加入紅椒和花椰菜，翻炒幾下就可上桌。

●黏錢

芋頭是這個季節最討喜的食材之一，健康好吃、可甜可鹹，這種吃法坊間已不多見，雖外表不太討好，但只要說出菜名、肯定大受歡迎。

材料：芋頭250克、香菇2大朵、梅花肉120克、蝦米30克、枸杞1匙、地瓜粉150克、水400克、香菜少許、芹菜少許、油蔥少許、油3大匙。

調味料：鹽適量、胡椒粉2小匙、醬油1大匙、雞粉少許。

作法：

1.芋頭切小塊，香菇切丁，梅花肉切丁，蝦米切碎，地瓜粉調150克水備用（可加點鹽和胡椒）。

2.油下鍋，熱油爆肉和香菇，再加入蝦米、油蔥、芋頭炒至香味盡出，再加入醬油拌炒約2分鐘。倒入剩下的水燜煮到水開，再加芹菜、香菜、枸杞。

3.地瓜粉調水拌勻，倒入煮開的食材中，迅速大幅度地翻炒（火不宜太大），直到變成透明黏稠狀固體時，關小火，等鍋中食材全都團團透明就完成了。

●黃金白銀紅翻天

千燒豆腐萬褒魚，豆腐是銀、黃魚是金，用番茄來燒，帶有茄紅素、耐熬煮，且帶著豐富的維他命C，滿滿地煨在豆腐和入口即化的黃魚中，健康又幸福，也相應「年年有魚」的年菜習俗。

材料：黃魚1條、板豆腐1塊、牛番茄2個、毛豆30克、洋蔥1/2個、筍丁少許。

調味料：日本進口香菇醬油2匙、冰糖1小匙、鹽少許、油3大匙。

作法：

1.板豆腐切成厚片，塗上薄鹽，煎成金黃色。

2.黃魚塗上薄鹽，煎成金黃色。

3.鍋中餘油放入洋蔥，炒到香氣出來，再加入切丁的番茄、毛豆一起拌炒約5分鐘。

4.續入醬油和水2碗，水開後即加入豆腐和魚悶煎15分鐘，便可盛盤上桌。

TIPS：

如有香菜或九層塔也可加入，非常搭配。

●紅糟醉雞雙拼

「雞」的台語是「家」，因此年菜必要有雞有魚。紅糟香和酒香、是一道健康不膩的雙雞拼盤；若家有涼拌菜，如海蜇、紅蘿蔔或大頭菜涼拌，可擺在盤中，不但漂亮又好吃。

紅糟雞材料：

雞腿2支、紅糟半斤、酒釀3大匙、糖2大匙、米酒1杯、冰塊1袋。

作法：

1.雞腿洗淨，用水煮10~12分鐘，悶蓋20分鐘後，取出放入冰塊中備用。

2.紅糟、酒釀、糖、米酒放入鍋中一起煮開後，取出備用。

3.待所有食材、醬料全都降溫涼透之後，再將雞腿放入紅糟中，置於冰箱三天後再食用，別具風味。

醉雞材料：

去骨雞腿2支、薑片少許、枸杞1大匙、當歸1大片、綁粽子用的棉線2條、冰塊1袋。

調味料：

紹興酒1瓶、蝦油1大勺、鹽適量、雞粉1匙、冰糖2顆

作法：

1.去骨雞腿捲成圓狀，用棉線綁緊固定，擦乾備用。

2.鍋中置水高於雞腿，加薑片煮，水開後關小火煮約20分鐘（視雞腿大小而定），再加入當歸、枸杞，關火燜蓋20分鐘後，取出放入冰塊中備用。

3.雞湯中食材全撈出，加少許鹽和雞粉，掀蓋待涼透，取1/2的雞湯加入紹興酒、蝦油。

4.取出冰塊中的雞腿，置於配好的雞湯中，放入冰箱三天後，酒香撲鼻的醉雞便完成了！