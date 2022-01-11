大白菜細粉套餐 暖呼呼過冬

大白菜細粉

寒冷的天氣裡，來一碗暖呼呼的大白菜細粉，通體舒暢。烤麩，是一種蛋白質含量豐富的植物肉，適合搭配各式鮮蔬。青花菜，是十字花科的抗癌高手，維護心血管健康，並含有天然的葉黃素，預防眼睛黃斑病變。破布子，素食者的美味佳餚，有開胃、健脾作用。

大白菜細粉

材料：大白菜、高麗菜、胡蘿蔔、炸豆腐、粉絲、水。

調味料：橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油。

作法：

1.先將食材洗淨，胡蘿蔔去皮後切小塊，大白菜、高麗菜、炸豆腐切小塊。粉絲以溫水浸泡15分鐘，瀝乾，切小段，備用。

2.將大白菜、高麗菜、胡蘿蔔、水倒入湯鍋中燉煮。

3.大白菜煮至八分熟，放入炸豆腐、粉絲，以橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，繼續燉煮，直到菜餚熟且入味，即可盛起享用。

四色烤麩

四色烤麩

材料：茄子、黃椒、胡蘿蔔、西洋芹、烤麩、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、醬油。

作法：

1.將所有蔬菜 洗淨，黃椒剖開去籽，胡蘿蔔去皮，和茄子、西洋芹、烤麩一同切小塊，備用。

2.炒鍋中倒入茄子、黃椒、胡蘿蔔、西洋芹、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

3.三分鐘後，放入烤麩，並以橄欖油、黑胡椒、醬油調味，充分拌勻後繼續燉煮至菜餚入味，即可盛盤上桌。

青花菜炒豆腐

青花菜炒豆腐

材料：青花菜、胡蘿蔔、豆腐、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.青花菜洗淨並分小株，菜梗除去厚皮切成小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，和豆腐都切小塊備用。

2.將胡蘿蔔、青花菜梗、水倒入炒鍋中，開火烹煮兩分鐘；續放入青花菜花、豆腐，以橄欖油、黑胡椒和鹽調味，拌炒均勻。

3.待菜餚熟了且入味，即可起鍋。

破布子燉蘿蔔

破布子燉蘿蔔

材料：破布子、豆包、白蘿蔔、胡蘿蔔、水。

調味料：麻油、黑胡椒、紅糖、醬油。

作法：

1.破布子去籽；豆包洗淨，切小塊；白蘿蔔、胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊。

2.將白蘿蔔、胡蘿蔔、水入鍋拌炒，蓋上鍋蓋烹煮。

3.白蘿蔔煮至八分熟，放入豆包、破布子，以麻油、黑胡椒、紅糖、醬油調味，充分攪拌均勻，續煮。

4.待菜餚熟且入味，即可盛盤上桌。