冬日餐桌必備 茼蒿燙一下就好吃

茼蒿葉

冬天吃火鍋，最對味的火鍋菜之一就屬菊科的茼蒿菜。茼蒿盛產期過後若未採摘，放任茼蒿持續生長，到了春天，就會開出鮮艷漂亮的花朵，由於外觀上很像野菊花，也有人喊茼蒿菊花菜，或是春菊。

一般人吃茼蒿，只知煮火鍋時，一下即起的鮮嫩滋味，台灣的茶書作家池宗憲不消10分鐘，就想出炒、涮、焗三種新吃法，不但吃原味，也吃出不同的茼蒿味！

茼蒿的特性，即熱水一燙，快速軟化即可入口，無論炒食、煮湯或家常菜，都覺得清爽可口。茼蒿煮「鹹圓仔湯」是一道美味餐點；沖泡速食麵加上一把，快速可食；冬天吃火鍋，尤其百吃不膩。

茼蒿煮鹹湯圓

熬水加糖飲 除咽喉異物感

有些人常覺得咽喉有不明原因的異物感，常要清清喉嚨，這時候，可以吃一些茼蒿，或拿茼蒿熬水、加入冰糖後飲用，能止咳化痰，對輕微咳嗽的患者也有幫助。

抗氧化高手 降三酸甘油脂

除了對付喉嚨不清爽，吃茼蒿跟喝菊花茶，還能降低三酸甘油脂跟壞膽固醇，增加血管彈性。嫌單吃茼蒿香氣過重，可以入火鍋，但要留意肉類跟其他油脂攝取，否則吃了也沒效。茼蒿裡含有揮發性精油，不但能促進腸胃吸收，加熱後香氣四溢，還能提振食欲，讓胃口大開。另外，茼蒿含有不少β胡蘿蔔素，能抗氧化，膽鹼則有助於增強記憶力，頭好壯壯。

含鐵高纖 女性不妨多吃

一般而言，蔬菜 顏色愈深，鐵含量就愈高，茼蒿雖稱不上是高鐵蔬菜，但因正當令，喜愛茼蒿的女性可以多吃一點。另外，每百公克茼蒿只有16大卡的熱量，比起一般蔬菜約25大卡，低了不少。茼蒿很特別，煮熟後「縮水」得特別厲害，吃半碗熟茼蒿，下肚的纖維量比很多蔬菜來得高，且茼蒿的纖維容易吸收。不過，不少民眾習慣整株或整葉烹煮，不切成小段，吞嚥功能較差的老人家或幼童，可能因此噎著。

焗烤茼蒿

焗烤茼蒿

材料：

茼蒿100克。

起司粉調味料：

橄欖油10毫升、茶粉（渥堆普洱茶磨成粉）3克。

作法：

1.茼蒿切段，放入焗烤容器裡。

2.加入10毫升的橄欖油。

3.撒上起司粉。

4.最上層撒上約3克的茶粉。

5.烤箱預熱3分鐘（482℉），烤15分鐘即可。

薑爆麻油茼蒿

薑爆麻油茼蒿

材料：茼蒿250克。

調味料：薑片3～5片、麻油10毫升、鹽2克。

作法：

1.薑片先以麻油爆熱。

2.放入茼蒿快炒2至3分鐘，起鍋前，撒上鹽即可。

野生普洱涮茼蒿

野生普洱涮茼蒿

材料：

茼蒿500克、普洱茶5克。

調味料：焙煎芝麻醬50毫升，法式鹽花3克，橄欖油10毫升。

作法：

1.取5克普洱茶，以212℉泡開，取1000毫升的茶湯。

2.茶湯入砂鍋，做為湯底。

3.茼蒿入鍋，涮熱即起。

4.以茶沾芝麻醬，撒上鹽花與少許橄欖油即成沾料。