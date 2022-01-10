餐桌有排骨 請客就PASS

白胡椒豬肚排骨湯

我常上菜市場，固定在一家攤位買肉，跟老闆熟識。

某日，我為隔天宴客再度光臨，面對攤上多種品項，猶豫不決之際，老闆替我拿定主意，「就排骨啦！」他說，排骨是非常受歡迎的主食，大小通吃，老少咸宜，「桌上有一道排骨，請客就PASS。」

排骨料理變化多端，我又陷入選擇障礙，該做金黃酥脆的炸排骨、微酸微甜的糖醋小排，還是……老闆提供我食譜 ，「冬天做排骨湯，妳多買一副豬肚，跟軟骨一起煮，加白胡椒粒，保證好吃。」

白胡椒粒有一股特殊香氣，入口滑順不嗆辣，果然是冬季暖身的好湯品。

白胡椒豬肚排骨湯

食材：

軟骨500克、豬肚1個、白菜半顆、蛤蜊10個、蒜苗1根、蔥1根、白胡椒粒2大匙（另準備一個茶包袋）、枸杞1大匙。

作法：

1.將麵粉撒在豬肚上，用手揉搓出黏液，洗淨後改用鹽搓揉，重複兩次。

2.為了去除豬肚的腥味，準備一鍋水，放2片薑、1個八角、半碗酒，煮約10分鐘。

3.撈出縮水緊實的豬肚，用刀橫切，把裡層白色油質和黃色雜質刮除乾淨。

4.另備一鍋水，汆燙軟骨，撈出浮沫，洗淨備用。

5.2大匙白胡椒粒放入乾鍋炒香，待涼後，舀進塑膠袋，用刀背壓碎，裝入茶包袋（購自中藥行）。

6.將作法3、4、5放進電鍋內鍋，加入3片薑、1根蔥，水蓋過食材，外鍋放3杯水，直到開關跳起來為止。

7.為了保溫，移至砂鍋。先挑出豬肚和軟骨，過濾湯汁入砂鍋，放洗淨切片的白菜，在瓦斯爐上煮5分鐘。

8.砂鍋上分別擺切成適口的豬肚、切成片狀的蒜苗、軟骨、蛤蜊、泡過酒的枸杞，再次煮滾，加鹽和雞粉（或味精或糖）調味即可。

豆豉排骨蒸豆腐

豆豉排骨蒸豆腐

食材：

豬小排600克、雞蛋 豆腐1盒、乾豆豉2大匙、大辣椒半根、蔥1根、蒜末2大匙。

作法：

1.豬小排用清水洗兩三次，去除血水和雜質，瀝乾水分，以餐巾紙擦乾，再用刀在排骨上畫幾刀（以便醃製時入味），放入容器內。

2.豆豉切碎，加入1/4茶匙糖、1大匙油，放入電鍋蒸，外鍋放半飯碗的水（蒸過的豆豉味道更香）。

3.作法1、2混合，加入2大匙蒜末、1茶匙蠔油、1茶匙醬油、1/4茶匙白胡椒、1/4茶匙鹽，攪拌均勻，醃1小時。

4.將豆腐切成塊狀，擦乾水分，鍋中放2大匙油，煎至兩面金黃，平鋪在有深度的餐盤內（平盤不適合，因為有湯汁）。

5.作法3的豆豉排骨加2大匙太白粉抓勻，攤開放到豆腐上。

6.放進電鍋蒸，外鍋放3飯碗的水量。

7.切蔥花和大辣椒丁，放入碗中，熱1大匙油逼出香氣。淋在蒸好取出的作法6上。

洋蔥排骨

洋蔥排骨

食材：

肋排500克、洋蔥2顆、蒜5顆、蔥1根。

調味料：

醬油半飯碗、糖1/4茶匙、鹽1/4茶匙、酒2大匙。

作法：

1.肋排洗淨，擦乾水分。

2.鍋中放2大匙油，將肋排一塊塊放入鍋中，煎至兩面微焦，取出備用。

3.洋蔥切大塊放入鍋中，炒軟取出備用。

4.將肋排放回鍋中，加入調味料（糖除外），加水蓋過食材，大火煮沸，撈掉浮沫，轉小火燜煮40分鐘。煮的過程隨時加水，避免燒乾，這道總共加5飯碗水量。

5.放洋蔥、蒜末及糖煮至軟爛（約20分鐘）。

6.蔥切長條絲狀，泡浸冷水（約2分鐘，可形成捲曲狀）。

7.盛盤。舀起軟爛的洋蔥，再把一根根排骨放在上面，以蔥絲點綴。