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低脂味甘 一鴨三吃上桌囉

文／記者陳惠惠、羅建怡
油封功夫鴨腿佐蒜香洋芋
油封功夫鴨腿佐蒜香洋芋

冬天進補，有些人選擇來一鍋熱騰騰的薑母鴨，辛辣老薑加酒香，袪除冬天寒氣。薑母鴨這道自商代傳下來的料理，有「昔日帝王菜，今日百姓餐」說法。不過，台灣民間相傳，鴨子有毒，皮膚病的人不能吃，手術後也是禁忌，不少人因此誤解。

性涼易腹瀉 此毒非彼毒

此毒非彼毒，講的不是有害的毒，中醫認為，鴨肉味甘、性涼，脾胃功能虛弱者，或是平常就容易拉肚子的人，則要少吃，以免腹瀉症狀雪上加霜。

除了上述體質的人，一般人吃鴨無妨，不管是手術後或生產後，鴨肉都不是禁忌。懷孕時期，有些人會口乾舌燥，這時候反倒適合吃鴨。鴨肉味甘，對脾胃也有幫助。

不只如此，民間還有一說，「冬天吃雞、夏天吃鴨」，夏天炎熱，體質燥熱的人，吃鴨肉也可以降火氣。另外，鴨肉不像雞肉屬性較溫，進補時用雞不用鴨，可能也跟鴨肉性涼有關。

有些人冬天喜歡來一鍋熱騰騰的薑母鴨，老薑可以中和鴨肉的涼性，酒可以促進血液循環，驅寒、發汗，體質虛寒的人可以適量食用，燥熱的人吃時要節制，或搭配屬性偏涼的大白菜等食用，以免上火。

吃薑母鴨袪寒 痛風別喝湯

鴨肉的鉀含量頗高，鉀有助血壓控制、預防心血管疾病，跟其他肉類相比，低脂、鉀多，確實是其優勢，卻仍遠遜於蔬果，要想多攝取鉀，還是應該每日五蔬果，均衡飲食。

冬天，不少人喜歡吃薑母鴨袪寒，鴨肉蛋白質經久燉煮，會溶出普林，且蛋白質下肚後，也會分解出普林，痛風患者應避免喝湯，以免誘發。腎臟病患除了控制蛋白質攝取量，也不適合喝湯。

三高患者進補 慢性病失控

另外，三酸甘油脂高、血糖高的患者，也要控制薑母鴨的食用量，有些患者一到冬令進補季節，慢性病就跟著失控。

即使是健康人，也要節制薑母鴨的食用量，否則，一餐下來，就吃進一日蛋白質的額度。一日肉魚豆蛋類的建議攝取量為六份，每餐約二到三份，一份肉類重約一兩，大概是兩指頭寬、一根半指頭厚的鴨肉。

吃薑母鴨時，不妨多放些蔬菜，尤其是菇蕈類，一方面香氣較足，還可攝取纖維質，增加飽足感，以免吃進太多肉。

油封功夫鴨腿佐蒜香洋芋

一隻約重4~5斤的鴨，可以有三種不同吃法。

材料：

鴨腿1隻（最好選用法國櫻桃谷品種）、洋芋1顆、洋蔥1/6顆切碎。

調味料：

海鹽10克、新鮮香料（百里香）3支、黑胡椒粒少許、荳蔻粉少許、鴨油（可蓋過鴨腿的量）、橄欖油、大蒜1顆切碎。

作法：

1.將鴨腿用百里香和海鹽醃製一天。

2.第二天將鴨腿血水擦淨，靜置2小時。

3.鴨腿加入鴨油送入烤箱，低溫（約194℉）烤約5~6個小時。

4.洋芋切片，炸至金黃色後備用。

5.用橄欖油將蒜及洋蔥炒香，加入炸好的洋芋略炒調味即可。

6.將炒好的洋芋舖在盤底，再放上烤好的鴨腿即可上桌。

薑母鴨

薑母鴨
薑母鴨

材料：

鴨骨架（去除腿部及鴨胸肉後的其他部位）、中薑5片、米酒2瓶、胡麻油50毫升、薑汁300毫升、雞粉1匙、鹽少許。

作法：

1.鴨肉切塊汆燙備用。

2.中薑用胡麻油稍微炒過，加入鴨肉炒3分鐘。

3.放入米酒、薑汁及雞粉、鹽調味後煮30分鐘。可入其他火鍋料同煮。

TIPS：薑跟胡麻油不要爆炒至乾，讓此菜不致過於燥熱。

和風鴨胸肉

和風鴨胸肉
和風鴨胸肉

材料：

鴨胸肉2片、綜合海藻18.75克。

調味料：

柴魚醬油150毫升、高湯150毫升、醬油50毫升、雞粉1匙、糖半匙。

作法：

1.將綜合海藻泡水，泡到開即可。

2.鴨肉兩面煎至3分熟，放入調味料用大火蒸8分鐘。將蒸至7分熟的鴨肉起鍋切片。

3.蒸鍋中醬汁倒入鍋中煮至滾，再將切片的鴨肉泡入醬汁約1~2分鐘。

4.最後將鴨肉放入盤中，加上海藻，再淋上醬汁即可。

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