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金黃南瓜 高纖養生套餐

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南瓜番茄湯麵
南瓜番茄湯麵

日本南瓜(Kabocha Squash)，也稱栗子南瓜。好吃的南瓜，質地很堅硬，想要品嘗美味就要費點功夫。首先以熱水沖淋南瓜，使用海綿刷洗表面，洗淨後切除南瓜蒂，順著南瓜紋路凹槽處下刀，這樣就容易分解南瓜。

縱使花費些許的時間和力氣，南瓜的營養價值高，有解毒、助消化、預防糖尿病、降血糖、防癌功效，絕對物超所值。

南瓜番茄湯麵

材料：日本南瓜、番茄、高麗菜、義大利麵條、水。

調味料：素食東炎醬、橄欖油。

作法：

1.南瓜洗淨，分解南瓜，取出南瓜籽，再切成小塊；番茄洗淨，切小塊；高麗菜洗淨，切小塊，備用。

2.煮一鍋滾水，放入義大利麵條，以夾子或筷子不停地攪拌，勿使麵條沾黏。待麵條熟，過冷水，瀝乾水分備用。

3.湯鍋放入日本南瓜、高麗菜、番茄、水，開火烹煮。

4.菜肴九分熟，倒入南瓜籽，以橄欖油和素食東炎醬調味，攪拌均勻。

5.再沸騰後，加入義大利麵條，稍做攪拌，讓食材與湯汁融合，即可熄火起鍋。

青江菜炒素熱狗

青江菜炒素熱狗
青江菜炒素熱狗

材料：青江菜、冷凍玉米粒、素熱狗、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.青江菜洗淨，切小塊；冷凍玉米粒，置於室溫；素熱狗洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋放入青江菜、素熱狗、水，稍微拌炒後蓋上鍋蓋燜2分鐘。

3.兩分鐘後倒入玉米粒，並以麻油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴熟且入味，即可熄火，上菜。

青椒薑黃豆腐

青椒薑黃豆腐
青椒薑黃豆腐

材料：青椒、紅蘿蔔、老豆腐、水。

調味料：橄欖油、薑黃、黑胡椒、鹽。

作法：

1.青椒洗淨，剖開去籽，切小塊；紅蘿蔔洗淨，去皮切小塊；老豆腐搗碎，加入薑黃，攪拌均勻，備用。

2.不沾鍋倒入適量橄欖油，加熱後放入搗碎的老豆腐，不斷地翻炒，盡量去除水分，約炒5分鐘後盛起，即是薑黃豆腐。

3.炒鍋放入青椒、紅蘿蔔、水，置於爐火上，拌炒均勻，蓋上鍋蓋。

4.食材燜至九分熟，倒入薑黃豆腐，以黑胡椒、鹽調味，充分拌勻。

5.菜肴熟且入味，即可盛盤。

黑豆腐皮養生滷味

黑豆腐皮養生滷味
黑豆腐皮養生滷味

材料：黑豆、腐皮捲、枸杞、白芝麻、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖、醬油。

作法：

1.黑豆洗淨，浸泡4～6小時，瀝乾水分後放入電鍋內鍋，加入適量的水，以電鍋蒸煮；腐皮捲洗淨，浸泡2小時，切小塊；枸杞洗淨，備用。

2.電鍋內鍋放入事先蒸煮過的黑豆、腐皮捲、枸杞、白芝麻、水，以麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖、醬油調味，充分攪拌均勻，靜置5～10分鐘，再以電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，續燜15分鐘，掀開鍋蓋，上下翻動攪拌，即可盛盤享用。

小叮嚀：黑豆要煮得柔軟好吃，使用電鍋蒸煮兩次即可。

義大利 日本 糖尿病

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