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花椰菜梗常被嫌棄 她做成這道料理大讚：才50元超便宜

聯合新聞網／綜合報導
原PO將花椰菜梗做成涼拌料理。（取材自「家常菜」臉書）
原PO將花椰菜梗做成涼拌料理。（取材自「家常菜」臉書）

綠花椰菜含有豐富的維生素C和膳食纖維，更具強效抗癌性能的多種營養成分，因此身受不少人喜愛，不過綠花椰菜的菜心（梗）卻常被人丟棄。一名女網友在臉書PO文表示自己喜歡綠花椰菜的菜心，不僅便宜又好吃，貼文引來不少人的共鳴，還有老饕分享獨特的料理做法。

原PO在臉書「家常菜」貼文寫道，她將菜心簡單做成涼拌料理，不僅清爽可口，價格也不貴，而且脆脆的口感相當好吃，照片也吸引不少愛好者留言附和。

有網友表示，「這個大部分人家都不要，是不用錢買，老闆都送人的」、「我竟然不知道花椰菜頭可以這樣吃，我都丟掉，謝謝妳的分享」、「小時候的下飯菜」、「綠花椰的梗養份最多也最乾淨，沒有蟲蟲危機的顧慮，是全家的最愛」、「營養都在這裡」、「這個我也超愛，比花椰菜本體還愛」。

還有老饕分享自己喜愛的花椰菜料理，「燉湯很鮮呦」、「愛吃，可以我喜歡拿來煮貢丸湯」、「清炒、涼拌、煮湯都好吃」、「炒肉絲也好吃」、「不用燙，皮要削，再切你自己喜歡的大小，要用鹽殺青，放2個小時，把水擠乾再放蒜末、薑末、糖、還有醋，喜歡辣就放點辣，拌勻即可，放冰箱一天就可以吃了」。

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