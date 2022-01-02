他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」

一名網友指出，現在外食漲價，好奇「自己煮會比較划算嗎？」內行人曝「時間成本太高」。（示意圖／取材自ingimage）

現在萬物齊漲，讓外食族「餐費」有感提高，日前一名台灣網友表示，從早餐到晚餐各品項都漲，長期看下來「自己煮會比較划算」，算了一下包含煮菜的水電費，一餐平均只要80元（新台幣，下同），一個月下來不用7000元就可吃三餐，但專業網友指出「時間成本太高」，自己煮要買菜、洗碗以及清垃圾。

一名網友發文表示，現在從早餐到晚餐，幾乎每個品項都上漲，長期看下來「自己煮」比較划算，尤其是在食材便宜的時候購買，一周只要花1000-1500元就可以解決三餐，算上水電費也只要80元就可解決一餐，因此他好奇「自己煮是不是比較划算？」

對此，有專業網友指出「只煮1到2個人的話，沒有比較划算，還可能比較貴」、「時間成本也要考量，而且要思考如何處理剩餘食材，也要常常清垃圾、洗碗，花費一堆時間，最慘還會煮出來很難吃」、「只煮1到2個人絕對比較貴，4個人左右自己煮會划算」。

不過，也有網友認為「自己煮」還是有省，指出「最重要的是要先想好流程，速度才能快。至於有沒有比較省，當然有省，跟人數無關，是跟你採購的食材有沒有便宜有關」、「買外食的錢用來自己煮，可以買一大把還有找，想省錢就是自己煮」、「自己一個人的話，去超市買食材，其實也沒多便宜，但一定是吃得比較好」。