聖誕不孤單 在家浪漫吃西餐

烤西洋梨溫沙拉

烤西洋梨溫沙拉（4人份）

材料：

西洋梨2個、地瓜2個、胡蘿蔔1個、西洋芹菜2根、起司少許、核桃 少許、帕馬森起司粉1杯。

調味料：

橄欖油、紅糖1杯、醋2大匙、蜂蜜3大匙、鹽、胡椒少許、冰塊。

作法：

1.西洋梨、紅肉地瓜去皮，西洋梨去籽對半切，地瓜切薄片。

2.預熱烤箱至392℉。

3.烤盤上鋪開西洋梨、地瓜片、胡蘿蔔片，在地瓜片、胡蘿蔔片上撒鹽、胡椒、起司粉，淋上橄欖油，在西洋梨撒上紅糖，進烤箱烤約25至30分鐘。

4.把芹菜去粗纖維，切長段。

5.烤好的蔬果、芹菜擺盤，把黑醋、橄欖油、蜂蜜、鹽、胡椒拌勻，淋在沙拉上，撒上起司粒與核桃。

TIPS：

1.紅肉地瓜、胡蘿蔔切片，但不要切太薄，烤完水分變少會更薄，失去口感，最少1/3公分厚。

2.吃不完的起司要用保鮮膜包好，放在保鮮盒中保存，才不會乾掉，氣味也不會影響別的食物。

3.洋梨是在硬又生的時候摘下來，然後慢慢的熟成，會更甜。所以不能選表面有損傷的洋梨。

雞肉番茄義大利 麵（3人份）

雞肉番茄義大利麵

材料：

雞腿肉1隻、百里香少許、紅洋蔥1/2個、義大利櫛瓜1個、聖女番茄10個、番茄醬汁1/2杯、義大利麵500克。

調味料：

橄欖油、蒜、鹽、胡椒、玉米粉各1小匙、新鮮甜羅勒少許、起司少許、新鮮甜羅勒少許、橄欖油少許。

作法：

1.雞腿肉切塊，用鹽、胡椒、玉米粉、百里香、橄欖油醃約30分鐘。

2.把紅洋蔥切絲、櫛瓜對半切後再切厚片、聖女番茄切對半，蒜切片。

3.把雞肉煎至金黃，加些白酒增添香氣，取出備用，用原鍋把櫛瓜煎至金黃，取出備用。

4.在深鍋中加入足夠的水，加少許鹽、橄欖油，煮沸後加入義大利麵，煮約7分鐘。

5.在鍋中加入橄欖油，炒香洋蔥絲、蒜片。

6.加入小番茄與少許番茄醬汁，用鹽、胡椒調味。

7.加入煮約7分鐘的義大利麵，拌勻；再加入櫛瓜、雞肉拌勻，最後加入甜羅勒拌勻。

8.把麵放入盤子上，削入帕馬起司，用甜羅勒裝飾，淋入少許橄欖油。

TIPS：

1.儲存沒用完的義大利麵，如果找不到容器，可折半放在保鮮盒中。

2.煮麵時，加幾滴橄欖油或其他食用油在沸水中，可避免麵條黏在一起，不用太多。

高纖南瓜湯（6人份）

高纖南瓜湯

材料：

洋蔥1個、南瓜1個、動物鮮奶油150毫升、水梨1個、少許迷迭香與百里香。

調味料：橄欖油、鹽、胡椒、高湯等少許，南瓜籽少許、橄欖油少許、細香蔥少許、酸奶油少許

作法：

1.預熱烤箱至392℉。

2.南瓜去皮、去籽切丁。

3.把1/3南瓜丁加入迷迭香、百里香、橄欖油、鹽、胡椒拌勻，置入烤箱烤約15-20分鐘。

4.在鍋中加入橄欖油，炒香洋蔥碎，加入2/3南瓜丁、水梨煮約5分鐘。

5.加入高湯，煮沸後轉小火，加入蘋果 塊，煮約10分鐘，然後加入鮮奶油，倒入攪拌機中打勻，倒回鍋中小火加熱，用鹽、胡椒調味。

6.把湯過篩，再煮熱。（此步驟可省）

7.把烤南瓜丁置入湯盤中，倒入南瓜湯，撒上南瓜籽，用細香蔥碎裝飾，淋上少許橄欖油，再加上少許酸奶油。

TIPS：

南瓜子也可保留起來，洗淨擦乾後放在烤箱烤成健康的零嘴。

水牛城辣雞翅（6人份）

水牛城辣雞翅

材料：

三節雞翅約12隻、橄欖油3大匙、鹽1小匙、中筋麵粉少許。

調味料：無鹽奶油230克、辣椒醬1杯、白蒸餾醋2杯、Worcestershire sauce 2小匙、Tabasco 3小匙、紅椒粉1/2小匙、香蒜粉1/2小匙、番茄醬1杯、鹽、胡椒少許。

TIPS：

雞翅醬料拌勻，使用傳統方式搖勻，能使醬料更均勻沾附雞翅，更入味。

作法：

1.把雞翅切開，放在大碗中，加入橄欖油鹽拌勻，撒上少許麵粉，放進烤箱用356℉烤約15分鐘。

2.所有醬汁材料放入鍋中，小火煮約10分鐘。

3.把烤雞翅取出，倒入鋼盆中，加入醬汁，蓋起搖勻，再放在烤盤上，進烤箱烤約15分鐘。

4.把雞翅放在大盤上即可。