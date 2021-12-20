我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

手作派對甜點 開心過聖誕

文／記者羅建怡 今日達人／陳亮萌
聖誕小泡芙。（記者黃士航／攝影）
聖誕小泡芙。（記者黃士航／攝影）

聖誕鈴聲近了，小朋友們期待的派對驚喜，你準備好了嗎？擁有五星級飯店主廚經驗的陳亮萌， 將家中常備的簡單素材，搭配不同的茶款風味， 變化出各種派對茶點。

聖誕小泡芙（2人份）

材料：

市售小泡芙4顆、巧克力棒1盒裝飾用、鮮奶油少許

作法：

1.以牙籤固定兩個小泡芙。

2.取巧克力棒底部的圓頭，插入上端的泡芙，作為雪人眼睛。

3.取巧克力棒餅乾部位，做為雪人的鼻子；擷取巧克力棒其他部位，為雪人做手腳。

4.以鮮奶油為裝飾基底，將雪人立於盤面上即可。

聖誕繽紛樂。（記者黃士航／攝影）
聖誕繽紛樂。（記者黃士航／攝影）

聖誕繽紛樂（2人份）

材料：

薄片吐司一條（推薦使用吐司頭尾）、無鹽奶油50克、M&M巧克力、彩色小軟糖、巧克力醬適量、草莓或藍莓適量，長竹籤1支。

作法：

1.吐司裁成不同尺寸的三角形，抹上奶油後烘烤至酥脆。

2.三角形吐司由大至小往上堆疊，中心穿插一根長竹籤固定，取一顆草莓插在頂端。

3.擠上巧克力醬，以巧克力球和彩色軟糖裝飾即可。

茶漬蘋果佐冰淇淋。（記者黃士航／攝影）
茶漬蘋果佐冰淇淋。（記者黃士航／攝影）

茶漬蘋果佐冰淇淋（2人份）

材料：

唐寧香蘋肉桂茶包1個、熱水200克、蘋果1顆、冰淇淋適量。

作法：

1.蘋果取1/2顆切片，放入鍋中，倒入熱水與茶包共煮15分鐘。

2.取另外1/2顆蘋果切片，鋪於碗中，將茶漬過後的蘋果放置其上。

3.淋上香蘋肉桂茶醬汁、挖一勺冰淇淋放於頂端。

4.可取少許柑橘皮切絲或薄荷葉裝飾。

西班牙特調飲。（記者黃士航／攝影）
西班牙特調飲。（記者黃士航／攝影）

西班牙特調飲（2人份）

材料：

蘋果1/2顆（去皮切丁）、柳橙1/4顆（去皮切丁）、冰塊4顆、紅酒100毫升、雪碧200毫升、草莓1顆（裝飾用）。

作法：

1.取一紅酒杯倒入水果丁。

2.加入紅酒、雪碧及冰塊（比例可視個人喜好增減）。

3.草莓洗淨從中畫一刀，置於杯緣裝飾。

水晶鮮果凍。（記者黃士航／攝影）
水晶鮮果凍。（記者黃士航／攝影）

水晶鮮果凍（4人份）

材料1：草莓10顆、奇異果2顆（可視個人喜好添加橘子或蘋果）。

材料2：冰糖粉100克、洋菜條或寒天粉10克（可依包裝指示使用）、熱水500克。 

作法：

1.將冰糖粉及洋菜、水煮勻。

2.取一香檳杯將水果丁排入，再倒入降溫至50度~37度的步驟1材料，混合後，放置於冰箱。

3.凝固後取出倒扣即可。

達人說：

吊鐘造形的水果凍，是以雪花紛飛的水晶球為發想，以繽紛色彩的鮮果凍，呈現水晶質感，將專屬聖誕節的紅綠色彩巧妙融入，香檳杯倒扣後的造型，有如小吊鐘，彷彿聽見聖誕節鈴聲。

蘋果 聖誕節 奇異

上一則

Mortlach諧音More Luck 慕赫打造春節限定禮盒

延伸閱讀

迎新三部曲 “砂鍋|涼皮|肉夾饃” 聖誕歡欣盡在西安風味

迎新三部曲 “砂鍋|涼皮|肉夾饃” 聖誕歡欣盡在西安風味
卓越牙科中心聖誕特別優惠來咯

卓越牙科中心聖誕特別優惠來咯
英確診單日破8.8萬 女王取消與家人共進聖誕午餐

英確診單日破8.8萬 女王取消與家人共進聖誕午餐
過生日、慶聖誕、迎新年 鑽石吧長青會250爺奶歡聚一堂

過生日、慶聖誕、迎新年 鑽石吧長青會250爺奶歡聚一堂

熱門新聞

多彩水果粉圓&高纖燕麥豆漿

降低壞膽固醇 從三餐開始

2021-12-12 02:00
日本農業業者分享花椰菜顏色有什麼差別，以及該如何保存，才能保住美味與營養。（示意圖／取材自ingimage）

花椰菜帶紫色其實更甜 看懂挑選妙招 冷凍前要先做一事

2021-12-16 01:05
圖為沙茶蛋黃沾醬。取材自PTT

火鍋絕配「沙茶醬加生蛋黃」超美味？ 網道破驚人真相

2021-12-14 02:45
一名網友去外面吃飯，發現其中一道蝦子料理的蝦頭是黑色，讓他擔心已經不新鮮。 翻攝自「爆系知識家」

蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好

2021-12-10 01:26
在「血腥瑪麗(Bloody Mary)」雞尾酒的誕生地，巴黎酒吧Harry's New York，一位調酒師正在製作一杯血腥瑪麗。(美聯社)

快看世界／「血腥瑪麗」雞尾酒百年紀念 命名有淵源

2021-12-15 12:34
一名網友吃到「翼豆」卻不知其名稱，老饕分享料理方式。 取材自臉書「家常菜」

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

2021-12-11 02:13

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包