手作派對甜點 開心過聖誕

聖誕小泡芙。（記者黃士航／攝影）

聖誕鈴聲近了，小朋友們期待的派對驚喜，你準備好了嗎？擁有五星級飯店主廚經驗的陳亮萌， 將家中常備的簡單素材，搭配不同的茶款風味， 變化出各種派對茶點。

聖誕小泡芙（2人份）

材料：

市售小泡芙4顆、巧克力棒1盒裝飾用、鮮奶油少許

作法：

1.以牙籤固定兩個小泡芙。

2.取巧克力棒底部的圓頭，插入上端的泡芙，作為雪人眼睛。

3.取巧克力棒餅乾部位，做為雪人的鼻子；擷取巧克力棒其他部位，為雪人做手腳。

4.以鮮奶油為裝飾基底，將雪人立於盤面上即可。

聖誕繽紛樂。（記者黃士航／攝影）

聖誕繽紛樂（2人份）

材料：

薄片吐司一條（推薦使用吐司頭尾）、無鹽奶油50克、M&M巧克力、彩色小軟糖、巧克力醬適量、草莓或藍莓適量，長竹籤1支。

作法：

1.吐司裁成不同尺寸的三角形，抹上奶油後烘烤至酥脆。

2.三角形吐司由大至小往上堆疊，中心穿插一根長竹籤固定，取一顆草莓插在頂端。

3.擠上巧克力醬，以巧克力球和彩色軟糖裝飾即可。

茶漬蘋果佐冰淇淋。（記者黃士航／攝影）

茶漬蘋果 佐冰淇淋（2人份）

材料：

唐寧香蘋肉桂茶包1個、熱水200克、蘋果1顆、冰淇淋適量。

作法：

1.蘋果取1/2顆切片，放入鍋中，倒入熱水與茶包共煮15分鐘。

2.取另外1/2顆蘋果切片，鋪於碗中，將茶漬過後的蘋果放置其上。

3.淋上香蘋肉桂茶醬汁、挖一勺冰淇淋放於頂端。

4.可取少許柑橘皮切絲或薄荷葉裝飾。

西班牙特調飲。（記者黃士航／攝影）

西班牙特調飲（2人份）

材料：

蘋果1/2顆（去皮切丁）、柳橙1/4顆（去皮切丁）、冰塊4顆、紅酒100毫升、雪碧200毫升、草莓1顆（裝飾用）。

作法：

1.取一紅酒杯倒入水果丁。

2.加入紅酒、雪碧及冰塊（比例可視個人喜好增減）。

3.草莓洗淨從中畫一刀，置於杯緣裝飾。

水晶鮮果凍。（記者黃士航／攝影）

水晶鮮果凍（4人份）

材料1：草莓10顆、奇異 果2顆（可視個人喜好添加橘子或蘋果）。

材料2：冰糖粉100克、洋菜條或寒天粉10克（可依包裝指示使用）、熱水500克。

作法：

1.將冰糖粉及洋菜、水煮勻。

2.取一香檳杯將水果丁排入，再倒入降溫至50度~37度的步驟1材料，混合後，放置於冰箱。

3.凝固後取出倒扣即可。

達人說：

吊鐘造形的水果凍，是以雪花紛飛的水晶球為發想，以繽紛色彩的鮮果凍，呈現水晶質感，將專屬聖誕節 的紅綠色彩巧妙融入，香檳杯倒扣後的造型，有如小吊鐘，彷彿聽見聖誕節鈴聲。