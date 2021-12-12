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降低壞膽固醇 從三餐開始

文、圖／林芝蕙
多彩水果粉圓&高纖燕麥豆漿
多彩水果粉圓&高纖燕麥豆漿

「林醫師妳覺得我該打疫苗嗎？」患者張女士好不容易預約到注射新冠疫苗，卻因為看到媒體報導「知名作家的岳母，注射新冠疫苗幾天後過世」的訊息，而心生恐懼。

「那位作家岳母有低密度膽固醇過高的健康問題，我也有相同的困擾啊。」張女士說出心中最大的隱憂。

血脂無法像血壓和血糖可在家隨時測量，即使超標也沒有任何症狀，可說是「傷心」隱形殺手。控制低密度膽固醇，除了藥物，飲食也有助於改善，尤其在初級預防表現上，每日飲食更是關鍵。

多彩水果粉圓&高纖燕麥豆漿

利用藍莓、草莓、柑橘及奇異果等食材，與糯米粉揉合成可愛丸子。這些水果的共同特質，就是含有強力抗氧化劑，有益血管健康，進而降低心臟病的風險。

燕麥含有水溶性纖維可以幫助降低膽固醇。豆漿是優質的植物性蛋白質來源，黃豆蛋白及黃豆纖維可穩定血糖、降低三酸甘油脂及低密度膽固醇。

食材(4人份)：無糖高纖燕麥豆漿1000cc、砂糖適量。

草莓丸子：草莓50克、糯米粉60克。

藍莓丸子：藍莓50克、糯米粉60克。

奇異果丸子：奇異果50克、糯米粉60克。

柑橘丸子：柑橘10克、糯米粉60克。

作法：

1.草莓丸子做法：將草莓打碎並和糯米粉混合，搓成棒狀後切段，再捏成球形。（其他丸子作法相同。）

2.鍋中燒水，待滾水後放入作法1的丸子，浮出水面煮熟後取出。

3.碗中放入無糖高纖燕麥豆漿，再加入煮熟丸子即可享用。

低卡鯖魚優格花壽司

低卡鯖魚優格花壽司
低卡鯖魚優格花壽司

富含Omega-3脂肪酸的鯖魚，是降低低密度膽固醇的最佳主角，使用水煮魚罐頭是因取得方便。用希臘式優格取代美乃滋更健康。包覆在花壽司上的堅果，富含單元不飽和脂肪酸，亦有降低低密度膽固醇助益。

食材(4人份)：

鯖魚優格：水煮鯖魚罐頭230克（瀝乾水分且捏碎）、無糖希臘式優格100克、海帶芽5克（開水泡軟並切碎）、鹽與黑胡椒、綜合義大利香料。

壽司飯：

糙米2杯（先浸泡半小時）、水2杯（水量比一般少5至10%）、壽司醋70毫升。

其他材料：

無調味堅果50克、胡蘿蔔150克（切條狀煮熟）、雞蛋3顆（做成玉子燒並成切長條狀）、秋葵8根、蘆筍8支（氽燙煮熟）、海苔片8張。

作法：

1.鯖魚優格做法：將揑碎的鯖魚加入優格、鹽、黑胡椒粒及義大利香料，再充分攪拌即完成。

2.壽司米飯作法：煮好的飯趁熱倒入2/3的壽司醋，拌一拌再加入剩餘的壽司醋調整味道。

3.花壽司作法：竹簾上先置放一張海苔，並鬆鬆的鋪上壽司米飯，前面留1公分。

4.另一片海苔依其食材寬度裁剪成5~6公分不等。將以上食材各別包起來，相互堆疊成花狀，最後利用簾子捲緊即完成。

綜合海鮮佐酪梨莎莎醬

綜合海鮮佐酪梨莎莎醬
綜合海鮮佐酪梨莎莎醬

被金氏世界紀錄列為最營養的水果一酪梨，含有超過20種以上的營養成分，尤其含豐富的單元不飽和脂肪酸，加上最後淋上橄欖油，都是降低膽固醇最佳助力。

食材(3人份)：

綜合海鮮（干貝、蝦子、魷魚圈）300克、杏鮑菇2朵（剖半切）、玉米筍4支、酪梨1粒、小番茄20粒、紫洋蔥半粒（以上皆切丁）、萵苣適量、香菜1把切末。

調味料：檸檬汁1.5大匙、橄欖油2小匙、鹽與黑胡椒適量、醬油1/2小匙。

作法：

1.莎莎醬：將切好的酪梨、小番茄、紫洋蔥及香菜放入碗裡，先放入檸檬汁。接著加入鹽、黑胡椒及醬油混合好，最後淋上橄欖油，再稍微拌一拌就完成。

2.將綜合海鮮、杏鮑菇及玉米筍等食材表面撒上鹽及黑胡椒。接著橫紋鑄鐵鍋開小火，鍋表層塗上一些橄欖油並放入以上食材，煎到有紋路後翻面。

3.將萵苣先鋪底，再將酪梨莎莎醬及作法2煎熟的食材擺盤。

奇異 疫苗 義大利

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