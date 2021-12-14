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黃豆芽香菜套餐

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黃豆芽香菜湯麵
黃豆芽香菜湯麵

黃豆芽富含膳食纖維、維生素A和β−胡蘿蔔素，有助於牙齒和骨骼的發育，能抗氧化，預防癌症、心血管疾病。花椰菜是十字花科最有名的蔬菜，有抗腫瘤的功效，並保護眼睛、益於肌膚。

黃豆芽香菜湯麵

材料：黃豆芽、胡蘿蔔、義大利瓜、香菜、義大利麵條、水。

調味料：素食東炎醬、植物油。

作法：

1.將食材洗淨，胡蘿蔔和義大利瓜去皮切丁，香菜切小段，備用。

2.湯鍋加水煮沸，放入義大利麵條，期間記得不停攪拌，勿使麵條沾黏。待麵條熟，過冷水，瀝乾水分備用。

3.湯鍋放入黃豆芽、胡蘿蔔、義大利瓜、水，開火烹煮。

4.菜肴九分熟，加入植物油和素食東炎醬充分拌勻，再沸騰後續放香菜，1分鐘後，即可熄火起鍋。

花椰菜炒豆腐

花椰菜炒豆腐
花椰菜炒豆腐

材料：花椰菜、胡蘿蔔、黃椒、豆腐、水。

調味料：麻油、黑胡椒、醬油。

作法：

1.花椰菜分開菜花、菜梗，洗淨後將菜梗去除厚皮，切小塊；胡蘿蔔洗淨，去皮切丁；黃椒洗淨，對半切去籽，切小塊；豆腐切丁備用。

2.炒鍋放入花椰菜梗、胡蘿蔔、黃椒、水，拌炒後蓋上鍋蓋燜兩分鐘。

3.倒入花椰菜花、豆腐，並以麻油、黑胡椒、醬油調味，充分攪拌均勻，續煮片刻，菜肴熟且入味，即可熄火，上菜。

快速水煎餃

快速水煎餃
快速水煎餃

材料：素食冷凍水餃1包、麵粉1茶匙、水1杯。

調味料：植物油。

作法：

1.將麵粉和水調勻，成為麵粉水，備用。

2.不沾鍋倒入適量的植物油，加熱油鍋後放入冷凍水餃，約2～3分鐘後沿著鍋子邊緣倒入麵粉水，蓋上鍋蓋以中小火蒸煮。

3.麵粉水快要蒸發完畢時轉小火，繼續煎煮，待麵粉水已經成為餅皮，即可盛盤。水煎餃柔軟不硬，又有植物油的香氣，甚是美味好吃。

番茄腐皮滷味

番茄腐皮滷味
番茄腐皮滷味

材料：番茄、黑木耳、豆薯、腐皮捲、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖、醬油。

作法：

1.番茄洗淨，切小塊；黑木耳、腐皮捲洗淨，浸泡2小時，切小塊；豆薯洗淨，去皮切小塊，備用。

2.電鍋內鍋放入番茄、黑木耳、腐皮捲、豆薯、水，以麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖、醬油調味，充分攪拌均勻，靜置5～10分鐘，再以電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，15分鐘後，掀開鍋蓋，上下翻動，即可倒出盛盤享用。

義大利 煎餃 癌症

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