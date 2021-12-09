綠色新煮意 鮮蔬料理變「食」尚
巴撒米克醋燴食蔬
材料：
橄欖油2大匙、大蒜苗2根（切段約3公分）、綠花椰菜1/2顆、紅椒1/2個、黃椒1/2個、巴撒米克醋3大匙，香菜適量切碎，鹽和胡椒少許。
作法：
1.鍋中放油預熱後，先將大蒜苗煸炒至焦香。
2.加入紅椒及黃椒拌炒後，上蓋小火煮約五分鐘。
3.開蓋後加入巴撒米克醋攪拌均勻，並讓醋的嗆味散發，直到蔬菜都變成金黃色。
蘆筍晶凍
材料：
蘆筍10支、吉利丁20g、高湯600cc、綜合香料適量、海鹽適量。
作法：
1.將蘆筍切小段，入滾水汆燙，撈出放入冰水冰鎮片刻、瀝乾。
2.使用吉利丁以冰水泡軟，撈起擰乾水分，隔水加熱至融化。
3.高湯煮滾後，加入鹽及綜合香料調味，再放吉利丁攪拌均勻，並隔冷水降溫。
4.取長形容器，內墊保鮮膜後，順著形狀擺入蘆筍，淋上步驟3，放涼後冷藏六小時，取出切片即可。
5.最後加入綠花椰菜和香菜碎，以鹽、胡椒即可調味。
菠菜濃湯
材料：
菠菜1束、洋蔥1/2顆、雞高湯1罐、奶油1小塊、鮮奶油1匙、麵粉1大匙、海鹽少許。
作法：
1.將菠菜細切小段，加入1杯水放入果汁機內打碎，取出備用。
2.再將洋蔥切丁，加入少許奶油爆香拌炒。
3.鍋中分次放入少許的麵粉將麵糊炒香。
4.倒入高湯，再加入少許鮮奶油或牛奶，調濃度拌勻。
5.最後倒入菠菜泥，小火煮滾後，以少許海鹽調味即可。
辣味炙燒櫛瓜
材料︰
櫛瓜2條。
調味料︰
橄欖油1大匙、匈牙利紅椒粉1小匙、黑胡椒少許、海鹽少許。
作法︰
1.櫛瓜洗淨，擦乾切成圓形厚片備用。
2.將所有調味料拌勻，抹在櫛瓜厚片上。
3.預熱橫紋烤盤，將櫛瓜炙烤至表面呈金黃色橫紋即可。
咖哩綠花椰
材料：
綠花椰菜1顆、洋蔥絲1/2顆、咖哩粉1大匙、橄欖油1匙、鹽少許。
作法：
1.綠花椰菜洗淨，切去根部，取小株備用。
2.鍋預熱，加入橄欖油、放入洋蔥絲炒香。
3.再將咖哩粉倒入鍋中一起炒香，加入少許水或高湯調整稠度。
4.將綠花椰放入鍋中繼續以溫火加熱。
5.起鍋前再以鹽調味即可。
挑選方式
★綠花椰菜
很多人會將綠花椰菜的莖部切除，但綠花椰菜的莖部含有許多營養，若擔心農藥，只要削去莖部外表粗皮部份，清洗時，抓住莖部，放在流動的清水下沖洗乾淨即可。
★蘆筍
以形狀正直、筍尖花苞緊密、沒有水傷腐臭味，表皮鮮亮不萎縮，細嫩但粗大，基部未老化，以手可折斷者為佳。
★櫛瓜
外觀圓潤，色澤光亮，看一下瓜頭，老的櫛瓜會變枯黑。
★菠菜
以菜梗紅短，葉子新鮮有彈性的為佳；且葉面要寬，葉柄要短，如葉部有變色現象，要予以剔除。
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