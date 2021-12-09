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綠色新煮意 鮮蔬料理變「食」尚

今日達人／LE CREUSET料理設計師彭安安
巴撒米克醋燴食蔬
巴撒米克醋燴食蔬

巴撒米克醋燴食蔬

材料：

橄欖油2大匙、大蒜苗2根（切段約3公分）、綠花椰菜1/2顆、紅椒1/2個、黃椒1/2個、巴撒米克醋3大匙，香菜適量切碎，鹽和胡椒少許。

作法：

1.鍋中放油預熱後，先將大蒜苗煸炒至焦香。

2.加入紅椒及黃椒拌炒後，上蓋小火煮約五分鐘。

3.開蓋後加入巴撒米克醋攪拌均勻，並讓醋的嗆味散發，直到蔬菜都變成金黃色。

蘆筍晶凍

蘆筍晶凍
蘆筍晶凍

材料：

蘆筍10支、吉利丁20g、高湯600cc、綜合香料適量、海鹽適量。

作法：

1.將蘆筍切小段，入滾水汆燙，撈出放入冰水冰鎮片刻、瀝乾。

2.使用吉利丁以冰水泡軟，撈起擰乾水分，隔水加熱至融化。

3.高湯煮滾後，加入鹽及綜合香料調味，再放吉利丁攪拌均勻，並隔冷水降溫。

4.取長形容器，內墊保鮮膜後，順著形狀擺入蘆筍，淋上步驟3，放涼後冷藏六小時，取出切片即可。

5.最後加入綠花椰菜和香菜碎，以鹽、胡椒即可調味。

菠菜濃湯

菠菜濃湯
菠菜濃湯

材料：

菠菜1束、洋蔥1/2顆、雞高湯1罐、奶油1小塊、鮮奶油1匙、麵粉1大匙、海鹽少許。

作法：

1.將菠菜細切小段，加入1杯水放入果汁機內打碎，取出備用。

2.再將洋蔥切丁，加入少許奶油爆香拌炒。

3.鍋中分次放入少許的麵粉將麵糊炒香。

4.倒入高湯，再加入少許鮮奶油或牛奶，調濃度拌勻。

5.最後倒入菠菜泥，小火煮滾後，以少許海鹽調味即可。

辣味炙燒櫛瓜

辣味炙燒櫛瓜
辣味炙燒櫛瓜

材料︰

櫛瓜2條。

調味料︰

橄欖油1大匙、匈牙利紅椒粉1小匙、黑胡椒少許、海鹽少許。

作法︰

1.櫛瓜洗淨，擦乾切成圓形厚片備用。

2.將所有調味料拌勻，抹在櫛瓜厚片上。

3.預熱橫紋烤盤，將櫛瓜炙烤至表面呈金黃色橫紋即可。

咖哩綠花椰

咖哩綠花椰
咖哩綠花椰

材料：

綠花椰菜1顆、洋蔥絲1/2顆、咖哩粉1大匙、橄欖油1匙、鹽少許。

作法：

1.綠花椰菜洗淨，切去根部，取小株備用。

2.鍋預熱，加入橄欖油、放入洋蔥絲炒香。

3.再將咖哩粉倒入鍋中一起炒香，加入少許水或高湯調整稠度。

4.將綠花椰放入鍋中繼續以溫火加熱。

5.起鍋前再以鹽調味即可。

挑選方式

★綠花椰菜

很多人會將綠花椰菜的莖部切除，但綠花椰菜的莖部含有許多營養，若擔心農藥，只要削去莖部外表粗皮部份，清洗時，抓住莖部，放在流動的清水下沖洗乾淨即可。

★蘆筍

以形狀正直、筍尖花苞緊密、沒有水傷腐臭味，表皮鮮亮不萎縮，細嫩但粗大，基部未老化，以手可折斷者為佳。

★櫛瓜

外觀圓潤，色澤光亮，看一下瓜頭，老的櫛瓜會變枯黑。

★菠菜

以菜梗紅短，葉子新鮮有彈性的為佳；且葉面要寬，葉柄要短，如葉部有變色現象，要予以剔除。

蔬菜 牛奶

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