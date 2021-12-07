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水果入菜好滋味

周靈
豬排梨醬
豬排梨醬

利用熟透的梨子製成沾醬，不但可配豬排、羊排，甜酸微辣的梨醬搭上魚排、蝦子、鮮貝等海鮮也非常合適。

豬排梨醬

材料：

梨子數顆、鹽1/4茶匙、糖1湯匙、檸檬或萊姆半顆、小紅辣椒兩根、蒜粒（隨意）、蘋果醋1/2湯匙、太白粉1/2湯匙、煎好的豬排。

豬排梨醬材料
豬排梨醬材料

作法：

1.梨子洗淨，削皮並切塊；檸檬榨汁；辣椒切粒備用。

2.除了醋、太白粉及豬排外，其餘食材全放進食物處理機內攪碎，盛起備用。

3.梨子汁倒入小煮鍋內，加醋以小火熬煮，並以湯匙不停地攪動。將太白粉以少許水調和，徐徐加進梨汁中，繼續攪動至醬料變得濃稠即可盛起。做豬排的沾醬，酸酸甜甜又帶點微辣，開胃極了。

水果酸辣醬

水果酸辣醬
水果酸辣醬

將蘋果、梨子、李子及柿子等水果，搭配上果乾、香料，製成開胃的酸辣醬。正好趕上聖誕佳節的大餐，做為火雞、火腿、醃雞的佐醬料，新鮮別緻。

材料：

蘋果1顆（最好是Granny Smith）、梨子2顆、李子1顆、柿子1顆、杏子乾1杯、蘋果西打1杯、蘋果醋1/2杯、糖1湯匙、鹽1/2茶匙、蘋果醋2湯匙、肉桂1支、八角1個、陳皮2片、小紅辣椒1根（切碎）。

水果酸辣醬材料
水果酸辣醬材料

作法：

1.將所有的水果、乾果洗淨，去蒂、去核、去籽後切小塊，置於大碗中備用。

2.除糖之外，將醬料、香料及蘋果西打均放入煮鍋中，以中火煮開後放入所有的水果及杏果乾、糖，中大火煮開後，以中小火慢熬約45分鐘。至糖汁呈稠狀，即可起鍋裝瓶，置於冰箱可存放兩周，做肉類的沾醬特別開胃。

蘋果

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蘋果醬滷肉

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