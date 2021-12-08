露營杯料理 走入山林的簡單美味

海苔粉奶油馬鈴薯

「Sierra cup」名稱源自於美國自然保護團體「山巒俱樂部」的會員證，指的是兼具調理工具和容器的「露營杯」。單人露營杯重量只有約100公克，可以做出1人份料理。只要一個露營杯及便利食材，就有助於露營裝備輕量化，還能烹煮熱騰騰的美食 。

海苔粉奶油馬鈴薯

材料：

小馬鈴薯1個、奶油適量、鹽或胡椒適量、海苔粉適量。

作法：

1.馬鈴薯切成6∼7毫米的半圓形，放入杯內，再倒入可淹過食材的水量，開火水煮。

2.等竹筷可戳過馬鈴薯後，瀝掉水分，加入奶油和鹽（或胡椒）調味。

3.最後，撒上海苔粉，即可享用。

美乃滋炒玉米竹輪

美乃滋炒玉米竹輪

材料：

竹輪2根、美乃滋適量、玉米粒1小包（3大匙）。

作法：

1.先把竹輪切成適口大小。將平底鍋專用鋁箔紙鋪進露營杯內。

2.倒入美乃滋，開中火，再放入竹輪和玉米粒，拌炒至飄出香味即完成。

小叮嚀：

竹輪、魚板等食材，也可用其他魚漿製品取代，同樣好吃。另，雖然市面也有販售無加鹽調味的玉米粒，但含鹽的玉米粒在烹調上會比較方便。若覺得味道還不夠，可再加點鹽作調整。

蒸茄子豬肉捲

蒸茄子豬肉捲

材料：

高麗菜（或大白菜）1∼2片、小茄子1條、豬五花片6片、喜歡的調味料（柚子醋、鹽、梅乾等）適量。

作法：

1.高麗菜切成2公分寬，再把切好的菜葉疊起來塞進露營杯裡。茄子去蒂頭切成6等分，用豬五花片捲起來。

2.注入1公分高的水至露營杯內，擺入六組包著茄子的豬五花片，分成兩層。

3.以另一個露營杯當鍋蓋，蓋上後加熱。

4.煮沸後，轉中火，再加熱7∼8分鐘。等豬五花完全熟透，加入喜歡的調味料，即可享用。

小叮嚀：

只要有2個相同尺寸的露營杯，就能挑戰做出分量十足的蒸煮料理；當然，也能直接使用露營杯專屬的杯蓋即可。另補充，處理茄子時，只要注意是否能配合露營杯的大小就好。

蛋包飯

蛋包飯

材料：

米1/2杯、小洋蔥1/10顆（切碎末）、培根片（切細絲）1片、蛋1顆、番茄醬1.5大匙、奶油、鹽、黑胡椒皆適量。

作法：

1.將吸飽水的米放入露營杯，倒水（分量外）到200毫升的刻度，再擺上洋蔥末和培根絲，開火。煮沸後，轉小火，用筷子攪拌。

2.把平底鍋專用鋁箔紙鋪在步驟1上面，倒入打散的蛋液。蛋稍微凝固後，反覆翻面，等整體呈現半熟狀態之後，連同鋁箔紙一起移開。

3.持續用筷子攪拌米飯，再轉超小火慢慢加熱，等米飯的水分蒸發掉後再關火。

4.加入番茄醬、奶油、鹽和黑胡椒。整體拌勻後，蓋上鍋蓋，燜5∼10分鐘。

5.倒上步驟2的蛋，淋上番茄醬（份量外），即可完成。

小叮嚀：

在鋁箔紙內加熱的蛋液，會從邊緣開始凝固，輕柔地從蛋凝固的地方翻面，小心別弄破鋁箔紙。