雞肉料理變化多 三餐不會膩

甘香雞

甘香雞

甘香雞不用放水燜，因雞肉本身會出水，所以這道甘香雞煮好時是少汁而濃厚的。

材料：

大雞腿2隻。

醃料：

生抽1湯匙、糖1/2茶匙、生粉1茶匙。

調味料：蠔油1湯匙、糖1/2茶匙。

甘香醬材料：

去殼蝦米（泡軟）15克、大蔥1/4粒、蒜米3小粒、辣椒乾（泡軟）2條、咖哩葉1湯匙。

甘香醬調味料：

淡醬油（生抽）1茶匙、糖1/4小匙、辣椒粉1/4小匙、油1湯匙、胡椒粉1/8小匙。

甘香醬作法：

1.咖哩葉除外，其他甘香醬材料都加入攪拌機攪碎。

2.將所有調味料加入碗中，拌勻備用。

3.取鍋加入油半碗，油熱加入剁好的材料下鍋爆炒至出油。

4.最後加入剛剛調好的調味料，小火煮至蝦米變軟，醬汁濃稠即可。

甘香雞作法：

1.雞腿洗淨、切塊，用醃料醃至少30分。

2.將雞塊入油鍋煎，煎完一面才翻另外一面煎，煎至六分熟後放入調味料和甘香醬炒勻，醬汁滾後轉小火，關蓋燜十分鐘左右，開蓋加入咖哩葉略炒勻就可食用。

蜜汁香料烤雞塊

蜜汁香料烤雞塊

材料：

全雞1隻（約900克）。

醃料：檸檬汁15毫升、植物油1湯匙（約15毫升）、鹽2.5克、孜然粉2.5克、老抽1大匙、蜂蜜30克、辣椒粉2.5克、生薑粉2.5克、白胡椒粉2.5克。

作法：

1.用冷水清洗雞肉，切塊並吸乾水分，盡可能減少表皮上的水分，烤出來的雞肉才會金黃酥脆。

2.準備醃料：把醃料的所有材料混合在一起即可。雞塊放在大碗裡，將醃料均勻抹在雞肉上，放進保鮮袋，醃製12至24小時。

3.醃好的雞肉，倒出多餘的醃汁，並在雞身刷上蜂蜜。烤箱選擇上火加熱風模式，預熱到410℉（如果沒有此功能，則在烤過2/3的時間後，將雞肉多翻幾次面）；雞皮朝下，將雞放入烤箱，烤20分鐘後，取出將雞翻面並再刷一次蜜汁。繼續烤20分鐘左右，烤到表面焦黃即可。

4.配方的用量為一隻900克左右的雞。如果你用比較大隻的雞，請按比例增加醃料用量，並且延長烘烤時間。建議使用童子雞等肉質鮮嫩的雞來烤，不要用老母雞，否則肉會咬不動。

豆醬燜雞

豆醬燜雞

材料：

雞腿2支（切塊）。

醃料：

醬油（生抽）1湯匙（約15毫升）、白糖1茶匙、生粉1茶匙、香料（剁碎）、小蔥頭10粒、蒜頭8瓣。

調味料：

豆醬1.5湯匙、白糖1湯匙（約15毫升）、醬油1茶匙、黑醬油1/2湯匙。

作法：

1.將雞肉和醃料拌勻醃製1個小時。起鍋煎雞腿肉塊，煎完一面才翻另外一面煎，至六成熟後撈起備用。

2.燒熱油爆香香料，加入調味料小火炒香。

3.放進雞腿肉塊炒勻，放1湯匙水拌勻後轉小火，蓋上蓋子燜10分鐘右右，再開蓋大火略炒勻就可以了。