夢幻白南瓜 好看也好吃

白色的南瓜

今年在街邊平價商店看到一顆白色的南瓜(Ghost pumpkin，又名 Albino pumpkin)，和幾顆橘色南瓜擺在一起。這類白南瓜是橘南瓜的變種，十分罕見，通常這類南瓜都不大，我見獵心喜地望著這個還滿大的白南瓜，決定今年就用這白南瓜作為兒子的萬聖節 燈籠。

萬聖節當晚，我做了一道饒富節日氣氛的南瓜年糕。雖然這類的裝飾南瓜，沒有食用南瓜(squash)來得鮮甜，但它有一種如黃瓜般的清香味，很特別。

晚飯後，我們嗑著剛烤好的南瓜子，一邊望著自己雕刻的夢幻白南瓜燈籠。一顆小小的白色南瓜，為我們添加豐富的節日氣氛。

烤南瓜子

南瓜子

材料：南瓜子、鹽。

作法：

1.將南瓜子和南瓜肉分離，用水洗淨。

2.將南瓜子均勻分布在烤盤，撒鹽醃1至2小時。

3.烤盤鋪上鋁箔紙，將南瓜子均勻分布其上。烤至金黃，中間要不時翻面才烤得均勻。

南瓜糕

南瓜年糕

材料：南瓜、西式香腸、烤蛋糕鋁箔盒、粘米粉(約1/2盒鋁箔盒)、黑芝麻粉、蠔油。

作法：

1.將南瓜刨絲，香腸切丁。

2.在鋁箔盒中抹一層油。

3.將南瓜及香腸放入鍋內，加水煮熟。若有爆香的蔥頭，可一起煮，更能提升南瓜年糕香味。

4.將南瓜、香腸，連湯汁倒入鋁箔盒。

5.一旁備用的粘米粉摻入少許水，調成濃稠狀，倒入鋁箔盒，和南瓜及香腸拌勻，加入少許蠔油調味。

6.用黑芝麻粉在南瓜糕的表面做出喜歡的萬聖節圖案。

7.放入電鍋蒸熟，待蒸熟後即可拿出冷卻。

小叮嚀：

1.做好後的南瓜糕可以切塊香煎，也十分好吃。

2.南瓜糕切塊後加上炒蛋、蔬菜 一起拌炒，調入蠔油及番茄醬又是另一道炒南瓜糕。