我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

夢幻白南瓜 好看也好吃

葛甄誼
白色的南瓜
白色的南瓜

今年在街邊平價商店看到一顆白色的南瓜(Ghost pumpkin，又名 Albino pumpkin)，和幾顆橘色南瓜擺在一起。這類白南瓜是橘南瓜的變種，十分罕見，通常這類南瓜都不大，我見獵心喜地望著這個還滿大的白南瓜，決定今年就用這白南瓜作為兒子的萬聖節燈籠。

萬聖節當晚，我做了一道饒富節日氣氛的南瓜年糕。雖然這類的裝飾南瓜，沒有食用南瓜(squash)來得鮮甜，但它有一種如黃瓜般的清香味，很特別。

晚飯後，我們嗑著剛烤好的南瓜子，一邊望著自己雕刻的夢幻白南瓜燈籠。一顆小小的白色南瓜，為我們添加豐富的節日氣氛。

烤南瓜子
烤南瓜子

南瓜子

材料：南瓜子、鹽。

作法：

1.將南瓜子和南瓜肉分離，用水洗淨。

2.將南瓜子均勻分布在烤盤，撒鹽醃1至2小時。

3.烤盤鋪上鋁箔紙，將南瓜子均勻分布其上。烤至金黃，中間要不時翻面才烤得均勻。

南瓜糕
南瓜糕

南瓜年糕

材料：南瓜、西式香腸、烤蛋糕鋁箔盒、粘米粉(約1/2盒鋁箔盒)、黑芝麻粉、蠔油。

作法：

1.將南瓜刨絲，香腸切丁。

2.在鋁箔盒中抹一層油。

3.將南瓜及香腸放入鍋內，加水煮熟。若有爆香的蔥頭，可一起煮，更能提升南瓜年糕香味。

4.將南瓜、香腸，連湯汁倒入鋁箔盒。

5.一旁備用的粘米粉摻入少許水，調成濃稠狀，倒入鋁箔盒，和南瓜及香腸拌勻，加入少許蠔油調味。

6.用黑芝麻粉在南瓜糕的表面做出喜歡的萬聖節圖案。

7.放入電鍋蒸熟，待蒸熟後即可拿出冷卻。

小叮嚀：

1.做好後的南瓜糕可以切塊香煎，也十分好吃。

2.南瓜糕切塊後加上炒蛋、蔬菜一起拌炒，調入蠔油及番茄醬又是另一道炒南瓜糕。

香煎南瓜糕
香煎南瓜糕

萬聖節 蔬菜

上一則

老薑竟然長出巨大白蜘蛛？別怕 薑還能煮熟食用

下一則

「好色」看得見 彩色冬粉3樣

延伸閱讀

煮火鍋怎樣最好吃？老饕曝這方法：湯頭最甜

煮火鍋怎樣最好吃？老饕曝這方法：湯頭最甜
吃出好胃 高纖料理上桌

吃出好胃 高纖料理上桌
周末好去處╱為選手加油 紐約馬拉松周日開跑

周末好去處╱為選手加油 紐約馬拉松周日開跑
他刻南瓜可愛笑臉 萬聖節前腐爛走樣 被笑「怨靈附身」

他刻南瓜可愛笑臉 萬聖節前腐爛走樣 被笑「怨靈附身」

熱門新聞

每當冬天來臨、氣溫下降之際，都會讓人特別想吃火鍋。 圖／ingimage

煮火鍋怎樣最好吃？老饕曝這方法：湯頭最甜

2021-11-15 23:16
以色列新創公司Redefine Meat今天宣布拓展歐洲業務版圖，盼明年底前他們的產品能打入歐洲數以千計的餐廳，並首度推出整塊植物性人造肉。路透

大塊吃肉 以色列新創公司推出整塊人造肉

2021-11-16 17:35
一名女網友分享自己讓蛤蜊吐沙的方法，就是在水裡加「油」。（圖／ingimage）

讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

2021-11-13 01:57
不少網友看了照片後，紛紛留言叫噁，「以為佈滿了蛆」。（ingimage）

公公用泡麵做「暗黑料理」嚇壞她 眾人讚：這個神好吃

2021-11-22 01:55
許多人認為早餐很重要，但有醫師反駁，認為早餐吃不吃影響不大。（ingimage）

早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差

2021-11-14 00:00
一名網友吃白飯時搭配煎餃一起吃，沒想到讓他直呼「太合了」。 圖／Ingimage

吃白飯配這一物讚「太香了」 網認同：日本很常見

2021-11-14 11:12

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭