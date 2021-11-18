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西式早餐 疊出滿滿元氣

文／記者羅建怡
高鈣魩仔魚三明治。（記者陳立凱／攝影）
高鈣魩仔魚三明治。（記者陳立凱／攝影）

使用潛艇堡、漢堡及全麥土司，搭配各式新鮮生菜、高鈣的魩仔魚，疊出滿滿的元氣。現代人在家做西式早餐，也能健康方便吃。

高鈣魩仔魚三明治

食材：

魩仔魚15~20克、蛋1顆、苜蓿芽5克、美生菜3~4片、番茄1片、小黃瓜5~6片、全麥土司3片（均勻抹上沙拉）。

作法：

1.魩仔魚炒過，加蛋煎熟。

2.土司一片放上美生菜、苜蓿芽及小黃瓜。

3.放上第二層土司、魩仔魚蛋及番茄。

4.蓋上土司（對半切）即可。

香鬆三明治（素）。（記者陳立凱／攝影）
香鬆三明治（素）。（記者陳立凱／攝影）

香鬆三明治（素）

食材：

全麥土司3片（均勻抹上沙拉）、美生菜3~4片、番茄1片、蘋果1/4顆、鳳梨1片、素香鬆15克、苜蓿芽5克、沙拉少許。

作法：

1.土司一片，放上美生菜及鳳梨。

2.放上第二層土司、苜蓿芽、素香鬆、蘋果片及番茄片。

3.蓋上土司（對半切）即可。

洋芋蔬食三明治。（記者陳立凱／攝影）
洋芋蔬食三明治。（記者陳立凱／攝影）

洋芋蔬食三明治

食材：

馬鈴薯1顆（切丁）、紅蘿蔔1/4條（切丁）、沙拉少許、美生菜3~4片、苜蓿芽5克、番茄1片、小黃瓜5~6片、全麥土司3片（均勻抹上沙拉）。

作法：

1.馬鈴薯及紅蘿蔔蒸熟，加入沙拉及鹽，均勻攪拌即可。

2.土司一片放上美生菜、番茄、苜蓿芽。

3.放上第二層土司，抹上洋芋沙拉。

4.擺上小黃瓜，蓋上土司（對半切）即可。

漢堡。（記者陳立凱／攝影）
漢堡。（記者陳立凱／攝影）

漢堡

食材：

漢堡1個（切半）、漢堡排1片、蛋1顆、美生菜3~4片、番茄1片。

作法：

1.漢堡排及蛋先煎熟。

2.漢堡微烤，抹上沙拉。

3.放入美生菜、漢堡排、番茄及蛋即可。

培根蛋潛艇堡。（記者陳立凱／攝影）
培根蛋潛艇堡。（記者陳立凱／攝影）

培根蛋潛艇堡

食材：

培根2片、蛋1顆、番茄1片、美生菜5片、蘋果2片、潛艇堡1個（橫切半不需切斷）。

作法：

1.潛艇堡微烤，培根及蛋煎熟。

2.潛艇堡抹上沙拉，放入美生菜、蛋（對半切）、番茄、培根1片、蘋果，再蓋上1片培根即可。

蘋果

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